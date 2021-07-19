Osman Bölükbaşı... Bir dönemin efsane politikacısı... "Anadolu fırtınası."

Darbe... Muhtıra... İstikrarsızlık... Parti değiştirmeler... Siyasi ihanetler... Hepsini gördü, yaşadı.

Dostumuzdu... Rahmet istedi... Şiir de yazardı.

Bölükbaşı'ndan bir dörtlüğü paylaşalım:

"Çok arife gördü bayram görmedi,

Leyla'ya kavuşup bir dem sürmedi,

Bahtına milletin akıl ermedi,

Bu kara bahta yanar ağlarım."

Çok şükür... Türkiye, eski Türkiye değil... Darbeler geride kaldı... Darbeciler yargılanıyor... Kimi de arkasına bakmadan kaçıyor.

Demokrasi yerleşiyor... Millet arifeyi görüyor, bayramı da dolu dolu yaşıyor.

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KURBAN EKONOMİSİ



Şemsi Bayraktar ile sohbet... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı.

"Tarım... Hayvancılık" uzmanlık alanı.

- Başkan... Kaç kurban keseceğiz?

Bayraktar, "3 milyon 700 bin civarında" dedi... "Ayrıntı" verdi:

- 2 milyon 800 bini küçükbaş... 960 bini de büyükbaş.

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STOK YETERLİ



Türkiye'nin kurbanlık "Sorunu, sıkıntısı" yok.

Zira... Şemsi Bayraktar anlattı... "Hazırda" 5 milyon kurbanlık var. Büyükbaş, küçükbaş.

Türkiye'ye yetiyor da, artıyor.

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PİYASAYA DOPİNG



Ülkemizde... Kurban piyasasında... Ne kadar para dönecek?

Hayvancılıkla uğraşanların eline "Ne" geçecek?

Şemsi Bayraktar, "Kurban dosyasını" açtı... "Rakamı" gösterdi: 17 milyar 800 milyon lira.

Hiç de fena değil... Sıcak para... Ekonomiye bayram dopingi.

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SÖZ BESİCİDE



Bayraktar ile konuşurken... Söz "Besicilerden" açıldı.

Besicinin bir "Sorunu" var, bir de "İsteği."

Sorun:

- Yem fiyatları yükseldi... Besiciye daha fazla destek lazım.

İstek:

- Bayramdan sonra elimizde hayli kurbanlık kalacak... Ne olur, Et ve Süt Kurumu, elde kalan kurbanlıklarımızı satın alsın.

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DERİSİ DE PARA



Kurban derisi... Değerli... Ve "Ayrı bir ekonomi."

Bayramda kesilecek kurbanların derileri... "Nasıl bir ekonomik değer?"

Şemsi Bayraktar bu kez "Deri satışı dosyasını" açtı.

Rakam... 142 milyon lira.

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VE KASAPLAR



Kasaplar... Bayramda et satamayacaklar... Fakat... Milletin kurbanını keserek, para kazanacaklar.

"Büyükbaş" kesmenin fiyatı başka, "Küçükbaş" kesmenin başka.

Uzatmayalım... Hepsini toplayalım... Kasapların eline geçecek para... 664 milyon lira.

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SIR FİYAT



Şemsi Bayraktar'a takıldık:

- Kurbanlık aldınız mı? Küçükbaş mı, büyükbaş mı?

- Kardeşler olarak ortaklaşa keseceğiz... Büyükbaş.

- Tosun için ne ödediniz? Bayraktar, "Fiyat" söylemedi... Soruyu "Kahkaha atarak" geçiştirdi.

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KÖYDEN KENTE GÖÇ



Üretici... Çiftçi... Besici... "Kırsalı terk etmek istemiyor."

Fakat... Köyde karnı doymayınca... Mecburen... İstikamet "Büyük kent... Göç."

"Kırsal kesimin sesini" dinlemek ister misiniz? Buyurun:

Köyde karnı doymayan yola çıkıyor.

Adam kapıcılık yapıyor, karısı evlere temizliğe gidiyor.

Oysa... Köy gibisi var mı? Temiz hava... Okul, hastane dersen bitişikteki ilçede, ilde.

Devletimiz çiftçinin, besicinin elinden tutarsa, ne diye yerimizi, yurdumuzu bırakıp gurbete gidelim.

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SÜRÜ YÖNETİCİSİ ARANIYOR



Çay bitti, kahve gelsin... Tarım, hayvancılık... Sohbet devam etsin.

"Sektörün" önemli bir sorunu var.

- Çoban bulamıyoruz... Ne olur yazın.

Kimse çobanlık yapmak istemiyor.

Ayrıca... Çobana şimdi çoban denilmiyor... "Mesleğin" yeni adı:

"Sürü yöneticisi."

Buna rağmen... Talep yok... "İşsiz" dudak büküyor... "Belediyede" iş istiyor.

- Ey besici... Önerin nedir? Ankara'dan ne istiyorsun?

Yanıt uzun... Birkaç satırbaşı ile yetinelim:

İyi ki Afganlar var... Onlar olmasa besicilik ölecek.

Türk, çobanlığı küçümsüyor... Afgan ise çobanlığa dört elle sarılıyor.

Ankara'dan isteğimiz şu... Afganların Türkiye'de oturma süresi sınırlı... Bu süre ne olur uzatılsın.

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ÖZ KAYNAK



Türkiye'nin "Hayvan varlığı" nedir?

Şemsi Bayraktar ile bu konuyu da konuştuk.

"Dosya" açıldı... İşte ayrıntı:

Büyükbaş sayısı 18 milyon 615 bin... Bunun çoğu sığır... 18 milyon 426 bin... Geri kalanı ise manda.

Küçükbaş... 55 bin... Çoğu koyun, 42 bin 712... Gerisi keçi.

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İŞBAŞINA



Şemsi Bayraktar'a... Üreticiye, besiciye veda.

Evli evine, köylü köyüne.

Biz gazeteye, besici kurbanlık pazarına... Hayırlı satışlar.