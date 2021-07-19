Yavuz Donat | Bugün arife, yarın bayram
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BAYKAR'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin | Video 17.07.2021 | 21:58
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Yavuz Donat'ın 19.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...