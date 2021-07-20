Nihayet... "65 yaş üstü, 65 yaş altı" denilmeden... "Sokağa çıkma sınırlaması" getirilmeden... Dolu dolu bir bayram yaşayacağız.

Nasıl da özlemiştik... Oh, dünya varmış.

Koronasız... Barış, mutluluk, huzur içinde nice bayramlara.

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AFYON... 'BUNA DA ŞÜKÜR'



Pandemi öncesi... 2019... Afyon, "altın dönemini" yaşadı... Kurban Bayramı'nda oteller yüzde 100 doluydu... "Termal turizmi."

2020... Korona yasağı... Oteller kapalı... Sektör ağır yaralı.

Dün sabah Afyon'u aradık... Mehmet Emin Güzbey'i... Gazeteci... "Afyon muhtarı."

Dedi ki:

- 5 yıldızlı 5 otelimiz var... NG Afyon... Akrones... İkbal... Korel... Oruçoğlu... Doluluk yüzde 70... Afyonlu diyor ki, "Buna da şükür."

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YARA SARILIYOR



Özkaymak Grup... Antalya'da 5 otel... İkisi Kemer'de... İkisi Alanya'da... Biri Antalya merkezde.

Toplam yatak sayısı 6 bin.

Adnan Özkaymak ile konuştuk... Söze "Geçen yılın yarası sarılıyor" diye başladı:

- Kemer, yüzde 100 dolu... Alanya da yüzde 100... Antalya merkez yüzde 80'de, ama bugün yarın o da dolar.

"Misafirlerini" sorduk.

Ruslar... Birinci sırada.

İkinci sıra... Kuzey ülkeleri.

Sonra... Avrupa.

- Ya bizimkiler?.. Türkler?

Adnan Özkaymak, "Türkler de var dedi... Bizim aile... Biraz da İstanbul'dan, diğer şehirlerden gelenler... Türk fazla değil."

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RUS GELDİ... HOŞ GELDİ



Celal Kahraman... Turizmci... Antalya-Kemer'de 3 oteli var... Toplam "3 bin yatak."

Erken bayramlaştık... Ve "durumu" sorduk... Anlattı:

Otellerden ikisi 5 yıldızlı... Doluluk yüzde yüz.

Bir otelimiz ise 4 yıldızlı... Yüzde 70 dolu.

Misafirlerimiz... Sağ olsun Rusya... Sonra Ukrayna... Baltık ülkeleri... Kazakistan... Gürcistan... Daha sayayım mı?

"Türk yok mu?" diyecek olduk.

Celal Kahraman güldü:

- Yok diyemem... Var da sayılmaz... Yüzde 5 kadar.

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ESKİ TÜRKİYE... YENİ TÜRKİYE



İhsan Aydeğer... Hataylı... Ankara'daki Hataylılar'ın "Vakıf Başkanı."

Dün... "Eski bayramları" konuşuyorduk...

Dedi ki: "Eski çamlar bardak oldu... Unut artık eski bayramları."

Ve... Anlatmaya devam etti:

Eskiden... Erkek tarafı, kızını istediği aileye bayram sabahı "Süslü, kınalı bir koçla" giderdi... Geline hediye... "Şimdi, koçun yerini bir kutu lokum aldı."

Kuyumcu bir tanıdığım var... Dedi ki: "Düğünde kiralık takı takılıyor... İki taraf bu konuda anlaşıyor... Damat tarafı bugün takıyı alıyor, yarın geri getiriyor... Tabii bana da kirası veriliyor... Maksat, herkes düğünde takı takıldığını görsün."

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'DİYETİSYEN' ERDİNÇ



Erdinç Utku... Mizah yazarı... Kitapları, film senaryoları var.

Rejim yaptı... 100 günde 17 kilo verdi... Şişmandı, şimdi "tığ gibi."

Ve tecrübesini kâğıda döktü, "Tİ-YET" kitabı yazdı... Diyet değil... Ti-yet... "Eyvah zayıflıyorum."

Erdinç'in bir "önerisi" var... Özellikle de "bayram ziyaretlerinde" çok mu çok önemli... Kilo almamak için:

Sakın "dış mihrakların" oyununa gelmeyin.

Çikolata, pasta, şeker, baklava, börek... Hamur işi ikramlara karşı "direnin."

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BAYRAM TRAFİĞİ



Afyon... Kavşak noktası... Ankara'dan Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya gidecekseniz... Afyon'dan geçeceksiniz.

"Önceleri" Afyon trafiği... Günde 40-45 bin araçtı.

Bayram öncesi... İşte rakamlar.

15 Temmuz... Perşembe... 142 bin 245.

16 Temmuz... Cuma... 142 bin 457.

17 Temmuz... Cumartesi... 174 bin 180.

18 Temmuz... Pazar... 153 bin.

Arife sevinci... Bayram heyecanı... Derken, dünkü yazımızda "rakamlar karıştı..."

"Küçükbaş" sayısını yanlışlıkla "55 bin" vermişiz, "milyon" olacaktı.

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AMAN DİKKAT!



İnsanoğlu, "nasihat dinlemeyi" pek sevmez.

Ama... Yine de... Bayram sabahı bir çift söz söylemekte yarar var.

Ağalar... Beyler... Kardeşler...

Etmeyin eylemeyin, kasaplığa heveslenmeyin.

İşi "ehline" emanet edin.

"Kurbanı ille de kendim keseceğim" inadıyla, kolunuzu bacağınızı kesip bayramı hastanede geçirmeyin.

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BİLANÇO 2020



Kurban Bayramı... 31 Temmuz Cuma günü başladı. 3 Ağustos Pazartesi noktalandı.

Türkiye genelinde... 5 bin 282 "acemi kasap" kazası.

Rekor... Her kurbanda olduğu gibi yine İstanbul'da... Bin 153 kişi.

İkinci sırada Bursa... 301 "kurban gazisi."

"Şeref listesine" gelince... Acemi kasaplık nedeniyle hastaneye başvuru olmayan 3 il... Siirt, Sinop ve Tunceli.

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NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR?



Mevlânâ ne de güzel söylemiş... "Dün dünde kaldı cancağızım... Bugün yeni şeyler söylemek lazım."

"Eski bayramlar da" öyle... Dünde kaldı.

Gerçi yine bayramı "Evinde geçirenler... Ailece kurban kavurması yiyenler" var ama...

Çoğunluk tatilde... Bodrum... Marmaris... Antalya... Kum, deniz, güneş.

Kurban kavurması "out", balık "in."