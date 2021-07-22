Mağazada "büyük ucuzluk" yapılınca... Afiş asılır... "Patron çıldırdı" diye.

Hayati Nizamoğlu... Muğla... "Hamle Gazetesi" sahibi... Trafiği, otelleri, lokantaları, sahilleri görünce... Gülerek... Dedi ki:

- Bodrum çıldırdı.

Çıldıran(!) sadece Bodrum mu? Çeşme, Kuşadası, Marmaris... Antalya... Ayvalık... Bütün turizm bölgeleri.

Koronadan yaralı ekonomiye "müthiş bir turizm dopingi."

Doping "tahmin edilen" rakamların çok üzerinde.

***

KAYIKHANEDEN MARİNAYA



Türkiye'de "yat turizmi" sözünü ilk söyleyen siyasetçi... Rahmetli Barlas Küntay'dı.

1979... Demirel'in azınlık hükümeti... Küntay, "Turizm Bakanı."

Barlas Küntay, "Yat turizminin öneminden... Teşvik edilmesi gerektiğinden" söz edince... Muhalefet... Medya... Onunla dalga geçti.

"Yat... Marina... Ne gerek var?.. Kayıkhane neyimize yetmiyor" denildi.

Bugün... Bodrum'daki marinalar "Tıklım tıklım... İhtiyacı karşılamıyor... Yenileri gerekiyor."

Barlas Abi rahmet istedi.

Siyaset böyle bir şey işte... "Vizyon sahibini... İleriyi göreni" döverler.

***

TRAFİK RAHATLADI(!)



Bayramın ilk günü... Salı... Bodrum trafiği "Önceki günlere göre" biraz rahatlamıştı.

Akşam yemeğine Akyarlar'a davetliyiz... İhsan Aydeğer dostumuza.

Saat 17.40... Gündoğan'dan hareket... Akyarlar'a 1 saat 20 dakikada gidebildik... "26 kilometre."

Saat 23.30... Yemeğe teşekkürler... Veda... Evimize 1 saat 45 dakikada dönebildik.

Trafiğin "rahatlamış hali" böyle olunca... Gerisini düşünün artık.

***

ALLAH NAZARDAN KORUSUN



Plakalar... 34 ağırlıklı... Sonra 06-Ankara... Ve diğer iller.

Bayramda Bodrum'u, "yerli turist" kurtardı.

Sadece bayramda değil... 1 Temmuz'dan itibaren... Bodrum'a hücum... Yüzbinler aktı.

Temmuzda durum bu... Ama ya ağustos?

Sorun yok... Bodrum Belediyesi, haziranda "Forum" yapmıştı... "Global Turizm Forumu... Ankara destekli."

40 ülkeden katılım oldu.

220 yabancı şirketin en üst yöneticisi geldi... CEO'ları.

Ağustos... Bodrum yine "dopdolu." Bu defa "Yabancı turist... Her ülkeden."

Aman nazar değmesin.

***

MEZAR TAŞLARI



Bayramda... Kurban kavurmasını... Baklavayı, böreği fazla kaçıranlar... "Gelsin mezeler, balıklar" diye gecelere akanlar... Dikkat!.. Dikkat!

Daha sonra "diyete" başlasanız bile... Risktesiniz.

Erdinç Utku... Mizah yazarı... Mezar taşları üzerine bir araştırma(!) yaptı... Ve gördü ki... Çoğu kez diyet, insanı kurtarmaya yetmiyor (Eyvah Zayıflıyorum... Cumhuriyet Kitapları).

Sevgili Erdinç'ten... Birkaç mezar taşı:

Tam zayıflamaya başlamıştı ki, süre bitti.

Nihayet kalorileri rahat rahat, huzur içinde yakacak.

Son şişmanlık fayda etmedi.

Hep yürümeye başlamak istiyordu, sonunda Hakk'a yürüdü.

Dikkaaat!.. Sırat köprüsüne güçlendirici destek lazım.

Tüh be... Tam da diyet sonuç verecekken...

***

MEHMET HABERAL 'BODRUM'DA'



Hayır, hayır... Haberal Hoca, Ankara'da... Onun işi "Ameliyat... Hayat kurtarmak."

Prof. Haberal karar verdi... Başkent Üniversitesi, Bodrum'da "Gastronomi Merkezi" kuracak... Herkes memnun... Özellikle de turizm sektörü... Lokantalar... Oteller.

Yiyecek içecek sektörüne uygulamalı eğitim... Yabancı dil... Turizme bilimsel destek.

Bölge mutfağı... Araştırma... Tanıtım.

"Merkezde" eğitim alanın işi hazır.

Haberal Hocam... Bodrum'a gelecek zamanı yok ama... "Bodrum'u... Turizmi... İhtiyaçları" iyi biliyor.

Vizyon... İleri görüş... İşte bu.

***

YARIMADA TURU... VE BİLİM KURULU



Yaşar Anter... Bodrumlu... Yılların gazetecisi... Bölgenin "Muhtarı" denilse yeridir.

Yaşar'la... Yarımada gezisi.

1. Rekor... Bodrum dolup taşıyor... Otelci, lokantacı, taksici, marketçi... "Herkes kazanıyor."

2. Bu vücut artık bu elbiseye sığmıyor... Yol, su, elektrik... Kanalizasyon... Hizmet... "Yetersiz kalıyor."

Suçu, kusuru "yerel yönetimlere" yüklemek de yanlış.

"Büyük düşünmek" gerekiyor.

Korona sorunu ile birlikte nasıl bir "Bilim Kurulu" kurulduysa... "Turizm bölgeleri için... Turizmin sorunları için" de bir bilim kurulu şart.

"Günlük didişmelerin... Siyasi çekişmelerin" üzerinde bir kurul.

***

İKİNCİ KONUT EKONOMİSİ



Oteller, moteller, pansiyonlar... Artık yetmiyor.

"Bodrum'u, ikinci konutlar kurtarıyor" diyebiliriz.

Eskiden... Konut sahibi geliyordu... Çoğu emekli.

Korona ile birlikte... İkinci konutlar elden geçirildi... Isıtma sistemi... Mantolama... Sıva, boya...

Kimi... Bütün yıl kalıyor... Muğla ekonomisine katkı.

Kimi... Kiraya veriyor... Kış-yaz... Hele yazın iyi para getiriyor.

Bodrum'da... İkinci konut sayısı 40 binin üzerinde.

***

'ŞÜKÜRLER OLSUN'



Mahmut Kocadon... Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Yüzü gülüyor... Söze "Oh... Bugünleri de gördük... Şükürler olsun" diye başladı:

Bir yıldır bunu bekliyorduk... Turist yağmurunu.

Öyle bir yağdı ki, sağanak gibi.

Bodrum doldu taşıyor... Para... Bereket... Ağustos sonuna kadar keyfimize diyecek yok.

Eylülde okullar açılır, yerli turist gider ama... Ne gam... Yabancılar sırada... Rezervasyonlar çoktan yapıldı.

Kocadon... "Önemli bir sorunumuz var" dedi.

Her yerin "önemli sorunu" farklı... Bodrum'un "önemli sorununa" gelince... Kocadon söylesin:

- Diskolar... Gazinolar... Eğlence yerleri... Müzik... Hayat saat 24.00'te sona ermesin... Sabaha kadar devam etsin... Piyasa daha da canlanır.