Kurtuluş Savaşı'nda "kahramanlık destanı" yazan ve "Gazilik madalyasını" alan şehir... Şimdi "yeni destanlar" yazıyor.

"Girişimcilik" destanı... "Yatırım, üretim, istihdam, ihracat" destanı.

Gaziantep'in hızını ne Kovid-19 kesiyor, ne de kavurucu sıcak.



Vali Davut Gül'ü dinledik... Öyle şeyler anlattı ki... Örneğin...

"Haziran 2021... Sanayide elektrik tüketimi, 2020 Haziran ayına göre yüzde 17.3 artmış."

Gaziantep... Büyük Türkiye'nin "lokomotif" şehirlerinden.

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Baklavasız olmaz

Gaziantep denilince...

Baklava. Baklava denilince... İmam Çağdaş... Koçak... Çelebioğulları... Ayıntap... Güllüoğlu...

Baklavacı çok.



İmam Çağdaş... Hem baklava, hem kebapçı... Mekân büyük... İki katlı.

Patron Burhan Çağdaş... Dedi ki: Pandemi öncesi günde 800 müşteri gelirdi... Bazı günler bin.

Korona ile birlikte... Geriledik... Günde 50 paket sipariş ya oluyordu ya olmuyordu.

Bereket, e-ticaret var... İstanbul'a her gün yüzlerce tepsi baklava yolladık.

1 Temmuz'dan itibaren işler hızla açıldı... Bayram öncesi baklava satışı tavan yaptı... Çok şükür.

- Burhan... Antepli'nin sıcak gündeminde neler var? Seçim? Siyaset? Particilik?

- Dükkân sizin... Müşterilere kendiniz sorun... Pandemi, özellikle esnafın belini büktü... Toparlanma gerekiyor... Vallahi de billahi de, seçimi ne düşünen var, ne konuşan, ne de bekleyen.

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Fark burada

Çarşıda geziyoruz... Turistik Çarşı...

Kapalıçarşı... Bakırcılar Çarşısı.

Milletvekili Hüseyin Yayman... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay... İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Özgür Çinkay...



Yaşar Önel... Ve Gaziantepli dostlarla.

Piyasa... Korona yaralısı... "Esnaf " sıkıntıda.

Hediyelik eşya satan Gaziantepli dedi ki:

- Diğer şehirlerden daha hızlı toparlanırız... Zira... Gaziantep'te "Alıp satmak" yok... "Yapıp satmak" var.

İşte Gaziantep farkı.

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Rekor

Vali Davut Gül ile "ekonomiyi" konuşuyoruz... Dedi ki:

Türkiye'nin... "İhracatta beşinci büyük şehriyiz."

Bu yıl hedef, İzmir'i geçmek... "Dördüncülüğe yükselmek."

2021... İlk 6 ayın ihracatı, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı."

Haziranda yüzde 41 artış ve yaklaşık 915 milyon dolarlık ihracatla, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaptık.

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'İhracat bizim işimiz'

Ahmet Fikret Kileci...

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı.

Takıldık:

- Kayserili mi daha girişimci, Gaziantepli mi?

Kileci, "Benzerliklerimiz de var, farklı yönlerimiz de" diye söze başladı:



Çalışkanlık... Tasarruf... Yatırım aşkı... Kayseri ile ortak yanımız.

193 ülkeye ihracat yapıyoruz... Tekstil... Gıda... Makine... Ayakkabı... Aklınıza ne gelirse.

İşbirliğine, ortaklığa çok yatkınız.

Dünya makine halısı üretiminin üçte ikisi Gaziantep'te... Biliyor muydunuz?

"Biliyorduk" dedik:

- Kudüs'te gördük... Mescid-i Aksa'nın halıları bile Gaziantep'te dokunmuş.

Unutmadan... Gaziantep'te, haziran ayında ihracat yapan firma sayısı bin 720... "Sevindirici... Gurur verici."

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Yüzüklerin Efendisi

Gaziantepli bir arkadaşın parmağındaki yüzük, Hüseyin Yayman'ın dikkatini çekti.

Yüzüğün üzeri... Ay yıldız... Bayrak.

İki yanında ise... İsim ve soyadı var.



İmalat... "Gaziantep."

İmalatçı... "Yüzüklerin Efendisi."

"Gaziantepli." Girişimci... Yaratıcı... Çalışkan.

Mehmet Çakmak... "Türk Patent ve Marka Kurumu'na" gitmiş... "Marka Tescil Belgesi" almış... Kuyumcu dükkânının duvarına asmış.



Marka... "Yüzüklerin Efendisi." Şaka gibi... Ama gerçek.

Genç kuyumcu, "kendi tasarımı" yüzükler yapıyor... "Özel" mi özel... Almanya'ya, Avusturya'ya... Pek çok ülkeye satıyor.

Sipariş verdik... "Yüzüklerin Efendisi" Antepli Mehmet, "Parmak ölçülerimizi" aldı.

Arkadaşlarla yemeğe gittik... Gezdik... Dönüşümüzde yüzüklerimiz hazırdı... "Kişiye özel."

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Korona mücadelesi

Korona önlemleri... Maske, mesafe, temizlik... "Aşılama" çok iyi.

Vali Davut Gül... Belediye Başkanı Fatma Şahin... Halkın içindeler... Maskeli... Gaziantepli, onların izinde.

AVM'lerde... Seyyar ekipler var... İsteyene aşı yapıyorlar. Şehrin sağlık altyapısına gelince... "Sorun yok."

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Doludizgin koşu

Sanayiciler... Organize sanayi bölgelerini gezdirmek istediler... Dolaştık.

8 Organize Sanayi Bölgesi var.

2020... 8 milyar dolar ihracat.

2021... Gaziantep vites yükseltmiş... 9 milyar dolara koşuyor.

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Hey gidi günler

Başbakan Turgut Özal ile Gaziantep'e gelmiştik... Vali, Abdülkadir Aksu'ydu.

"Kaleli Otel'de" kalmıştık... 3 yıldızlı... Başbakan... Bakanlar... Hepimiz.

Bugün... Gaziantep'te... 5 yıldızlı otel sayısı... "Beş."

"Butik otel" ise o kadar çok ki... Eski hanlar... Eski konaklar.

Yarın... Gaziantep'ten ayrılacağız... Ama yine "Bu coğrafyada" olacağız.