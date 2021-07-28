Gaziantep'ten Hatay'a geçerken...

Milletvekili Hüseyin Yayman, önümüzdeki TIR'ı gösterdi... Ve "Yazık oldu... Büyük sanatçıydı" diye söylendi.

TIR'ın arkası... Elinde güvercin, Ahmet Kaya'nın resmiyle kaplı.

Ve de... Şu dörtlük:



"İhanetin zincirini tutan utansın,

Dönüp arkasına bakan utansın,

Dost diye bağrıma bastığım insanlar,

Arkamı dönünce vuran utansın."

Türkiye'nin yetiştirdiği büyük sanatçıyı linç etmekte yarışanlar... Doğduğu toprakları terk etmeye zorlayanlar...

Acaba, Ahmet Kaya'nın hâlâ "yaşadığının" ne kadar farkındalar?

Otomobillerin arka camlarında... TIR'larda... Kamyonlarda.

***



İlk söz Vali Doğan'ın

Ayağımızın tozuyla... Önce Hatay Valisi Rahmi Doğan'a "Merhaba."

"Sığınmacıları... Kovid-19'u... Sokağı... Ekonomiyi" soruyoruz.

Ve... Vali Bey'i dinliyoruz:



Şehir çok canlı... Özellikle de geceleri.

450 bin misafirimiz var... Sığınmacılar... Reyhanlı'daki sığınmacı sayısı, Reyhanlı'nın nüfusundan fazla.

Bize bir zararları yok... Geçim derdindeler... Tarımda işçiler... Ayakkabıcılar sitesinde, mobilyacılar sitesinde, inşaat sektöründe sığınmacı çok.

Kovid-19... Türkiye'nin en iyi şehirlerindeniz... Vaka ve vefat az.

Ekonomi... 1 Temmuz'dan sonra çarşıpazar... Lokanta... Nişandüğün... Şehir çok hareketlendi.

***



Uzunçarşı

Hatay'ın simgesi... Yüzlerce işyeri... Çeşitli din ve mezheplerden insanların buluşma noktası... Müze gibi bir yer.

Tarihi fırın... Yılların fırıncısı Yunus Bucak.



- Piyasada hareketlenme başladı... İyi olur inşallah.

Metropol İlçe Antakya Belediye Başkanı İzzet Yılmaz bir simit aldı... Hepimize dağıttı...

Hüseyin Yayman'a... İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör'e... Yaşar Önel'e... Birer lokma.

***



Halil Uzunparmak

Uzunçarşı'da... Baba-oğul... Peynirci, baharatçı... 50 yıllık esnaf... Çocukken başlamış.



- Halil... Anlat bakalım.

- Çok şükür... Hatay dışından kafileler gelmeye başladı... Çarşı toparlanıyor... Allah sabredenle beraberdir.

***



MİM Ayakkabı

Mehmet Açar... 28 yıldır Uzunçarşı'da ayakkabıcı... Yaşar Önel ile birer ayakkabı aldık.

- Ayakkabıcı... Çarşı... Ekonomi... Seçim... Siyaset... Ne diyorsun?

Dükkândaki bir kadın müşteri, ayakkabıcıdan önce söze girdi:



- Şu dönemde seçim, yürüyen atın başına vurmaya benzer... Seçimin zamanı mı?

Şimdi... Söz ayakkabıcı Mehmet'te:

Sadece ölüme çare yok... Koronanın da çaresi var... Çok şükür, atlattık sayılır.

Herkesin kalbinde bir aslan yatar... Kiminin kalbinde de seçim yatıyor... Ama bugün çarşıda seçim isteyen yok.

***



Turizm beklentisi

Mehmet Hançer Gürbüz... 38 yıllık esnaf... Dondurma... Şalgam... Limonata... Uzunçarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı.

Serkan Kızıldağ... Orkide Erkek Berberi... Baba mesleği.

Tıraş olduk... Saçsakal 30 lira... Sohbet ettik.

Peynirci... Künefeci... Zeytinci... Kuyumcu... Saatçi... Çantacı... Bir araya geldik.



Onlar konuştu, biz dinledik:

Korona... Hepimizi mağdur etti... Çok etkilendik.

Ama... Allah büyük... Sabrettik.



Çok şükür... Yerli turist gelmeye başladı... Darısı yabancı turiste... Ümitliyiz... Bekliyoruz.

Milletin seçimi, siyaseti konuşacak hali yok... Hem konuşsan ne olacak? Milletin çizgisi belli... Aynı çizgi.

***



Vur patlasın, çal oynasın

Savon Otel... Bir Hatay klasiği... Fransızlar'dan kalma sabun fabrikası... Tarihi mekân.

Avlusu... Yaz döneminde "düğün-dernek" mekânı.

Korona öncesi... "Boş gece" olmazdı... Düğün sahibi "aylar önce" gün alırdı.

Kovid-19... Otel boşaldı... "Avlu" sessizleşti.

Ya şimdi... Her gece avluda şenlik var... Mezuniyet kutlaması... Nişan... Düğün.

Akşam... Otelin yemek salonundayız... Otelin sahibi Mehmet Ali Kuseyri de bizimle birlikte.

Şef garson sordu:

- Ne istersiniz? Et, balık, soğuk, sıcak, içecek?

"Düğün yemeği" dedik... Herkes gülmeye başladı.

Az sonra... Damadın babası masamıza geldi

- Düğünümüze katılmaz mısınız? Birlikte yeriz, birlikte eğleniriz.

Hüseyin Yayman, "Neden olmasın?" dedi...

Haydi düğüne...