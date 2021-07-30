Güney'i dolaştık... İlleri, ilçeleri gezdik.

Çarşı-pazar... Köy... Düğün... Halkın içindeydik.

1. Milletin, "Parlamenter sistem geri gelsin" diye bir talebi yok.

2. Başkanlık sistemini "anlamayan", sistemin gerektirdiği hıza "ayak uyduramayan" çok.

3. Erken seçim... Toplumun "gündeminin dışında."

***



Bölge gerçeği

Gaziantep'te... Vali Davut Gül söyledi... 452 bin "Suriyeli" var.

Kimi "tarımda çalışıyor", kimi "organize sanayide", kimi "inşaatta."

2 bin 800 Suriyeli... "Şirket kurmuş... Ticaret Odası'na kayıtlı."

"Üretim" yapıyor, "ihraç" ediyor, "vergi" ödüyor.

Hatay... Vali Rahmi Doğan söyledi... "450 bin Suriyeli."

Tarım... Mobilya sektörü... İnşaat... Tamircilik... Lokanta... Market... Garsonluk... "Yapmadıkları iş yok."

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin dedi ki:

"Geri gitsinler" samimi bir görüş değil... Söyleyenin de inandığını sanmam.

"Suça karışmamış insanı" nasıl geri yollayacaksın?

Suriyeli... Ucuz işçi... Onlar olmasa tarlada çalıştıracak insan bulmakta zorlanırız.

Ayrıca... Bir kısmı "İş kurdu... Patron oldu."

"Geri dönmelerini teşvik edelim" denilirse, onu anlarım... Ama yine de hepsi gitmez.

***



Gönül ve hizmet

Belediyecilik... "Gönül" işi, "hizmet" işi.

Belediyeci var...

"Kaynak yaratıyor, hizmet yağdırıyor."

Belediyeci var... "Laf... Demagoji... Şikâyet... Borç üstüne borç."



İskenderun... İlçe... 250 bin nüfus.

Fatih Tosyalı... Başkan.

Belediyeyi 234 milyon lira borçla devraldı.

84 milyon borç ödedi.

Kaynak yarattı... Ne yaptıysa borçsuz yaptı... Kavşak... Yol... Parklar.

Al sana "belediyecilik."

***



Kızıl elma

Hatay'da... Belki 40 kişiden aynı sözleri dinledik:

- Amanos Tüneli... Çılgın projemiz. Milletvekili Hüseyin Yayman... Hatay Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer... Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz... İşadamı Mehmet Ali Kuseyri... Muhtarlar... Kanaat önderleri... Hepsi de "Amanos Tüneli'ni" yazmamızı istediler.

İskenderun... Öğle yemeği... Masa kalabalık.



Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel dedi ki:

Amanos Tüneli; Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis için "Kızıl elma."

Bölgenin "limana ulaşımı" kolaylaşacak.

Kendini "jet hızıyla amorti edecek" bir yatırım.

Gerçekten "bölgenin kaderini etkileyecek" bir proje.

***



Fırka-i İslahiyye

Eskiden... Bölgede "beylikler" varmış... Kavga... İsyan.

"İstanbul" bölgeye "esker" yollamış:

"Fırka-i İslahiyye Tümeni." Yani "uslandırma" birliği.

Tümen... Asayişi sağlamış.



Ve... Askeri birliğin anısına, kente "İslahiye" adı verilmiş... 1866.

Üzümü meşhur... Hatun parmağı...

Antep karası... Kardinal.

Belediye Başkanı Kemal Vural, "Anıtı bile var" dedi.

Anıt... Bir salkım üzüm.

***



İslahiye

Gaziantep'in 70 bin nüfuslu ilçesi.

Yeşillik... Park... Çay-kahve...

Karpuz... Sohbet.

Telefonumuz çaldı... Arayan Cemil Çiçek...

Sordu:

- Neredesiniz?

- İslahiye'de.

- Sor bakalım... Herkes ıslah olmuş mu?

Kalabalığa döndük... Cemil Bey'in söylediklerini tekrarladık.

Herkes gülmeye başladı.

Yaşlı bir İslahiyeli... Dedi ki:

- Sayın Başkan'a saygılarımızı söyleyin... Sorun yok.

***



Derin sohbet

İslahiye'de... Cezaevi... Kültür Merkezi olmuş.

Yaptıran... "İslahiyeli" Adnan Bali... İş Bankası'nın eski Genel Müdürü.

"Kendi imkânlarıyla" yaptırmış... Anne, babası anısına.

Milletvekili Hüseyin Yayman... Belediye Başkanı Kemal Vural... Adnan Bali'nin ağabeyleri Mehmet Lütfi Bali ve Mustafa Kemal Bali... Karakaya Mahallesi Muhtarı Ahmet Hoşgören... Yeşilova Mahallesi Muhtarı Mustafa Köse...



Kahramanmaraş'tan misafirliğe gelen, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay.

Sohbetten... Satırbaşları:

Suriyeliler olmasa tarımda sıkıntı yaşanır.

Muhalefet eleştiriyor ama çözüm önermiyor.

Kovid-19'un yaraları sarılmadan seçime gitmek yanlış olur.

Tarım iyi... Kiraz para etti... Kayısı da öyle.

***



Yükselen ekonomi

Gaziantep'te 8 Organize Sanayi Bölgesi var... Merkezde... İlçelerde.

Yetmiyor.

3 OSB daha kurulacak.

İslahiye'de... Nizip'te... Şahinbey'de.

Vali Davut Gül dedi ki:

- Yeni 3 OSB için "ön talep" toplandı... Mevcut arsadan "13 kat fazla" talep geldi.

İşte... "Yükselen ekonominin göstergesi."

***



Kitabın ortası

İzzettin Yılmaz... Antakya Belediye Başkanı... Akşam... Birlikte dolaşıyorduk...

"Köprübaşı'nda." Çevremiz kalabalık.

Sohbet... Turizm... Ekonomi... Siyaset...

Hataylı bir kadın... Dedi ki:

- Kişisel hırslar... Öfkeler... Siyasete yansıtılmasın.

Bir diğer Hataylı... Sesini yükseltti:

- Hay ağzına sağlık bacım... Kitabın ortasından konuştun.

***



Hataylı Yusuf Baba

Yusuf Hiloğlu... Çiftçi...

Hayırsever... Kanaat önderi.

Her gidişte buluşuruz... Dedi ki:



Cennette yaşıyoruz... Kıymetini bilelim.

Devlet Hastanesi ile spor kompleksi yapılırken... 931 metre uzunluktaki, 40 metre genişlikteki arazimizi, ailece, devletimize verdik... Bedelsiz. Helal olsun.

Sağda solda seçimi konuşan var... Zamanı değil... Zaman, çalışma zamanı.