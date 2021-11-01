Anadolu'nun bağrında bir hazine... Tarihin her döneminde cazibe merkezi... Hititler'den, Roma'ya... Selçuklular'dan, Osmanlı'ya uzanan kültürel bir zenginlik.

"Medinetü'l Evliya." Evliyalar şehri... Mevlana Celaleddin Rumi'nin memleketi.

Eğitim... Tarım... Sanayi... Ticaret... Kültür turizmi... Sağlık... Ulaşım alanlarında Türkiye'nin parlayan yıldızı.

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Kubbe-i Hadra

Gazetemizin yazarı Şebnem Bursalı'nın kaleme aldığı, "Off The Record" kitabımızın imza töreni için Konya'da idik.

İyi ki Yüksek Hızlı Tren var... Trenden indik, istikamet... Kubbe-i Hadra. Konya'nın merkez noktası, Yeşil Türbe, Mevlana'nın manevi huzuru.



Kadın okuyucularımız, dostlar ile birlikte... Ayşe Müjgân Ruşen, Dilek Şahin, Feyza Kavuş, Zeynep Kartal, Nagehan Özgökçen, Tuğçe Demir, Ayşegül Ünal, Şenay Türkmen Dalgıç... Adını yazamadıklarımız kusura bakmasınlar... Dervişan Kapısı'nda fotoğraf çektirdik.

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Okuyan kent

Selçuk Üniversitesi... Necmettin Erbakan Üniversitesi... Konya Teknik Üniversitesi, Gıda ve Tarım Üniversitesi, Karatay Üniversitesi... Beş üniversite, 150 bin öğrenci.

İlköğretimi... Ortaöğretimi ekleyin... Şehrin üçte biri öğrenci.



Okuyan Konya... "İnsanın sonsuz aynası kitap" sloganıyla düzenlenen kitap fuarı... 250 yayınevi... 450 yazar... Bir milyondan fazla kitap. 500 etkinlik... Konser... Kukla... Şenlik... Söyleşi.

Kitap fuarına ilgi büyük... 800 binin üzerinde ziyaretçi... "Rekor."

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Festival havası

Kitap fuarında, Şebnem Bursalı ile birlikte... Okurlarımızla; kitap imzalama, sohbet, söyleşi, soru-yanıt... Dolu dolu iki saat...

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Aslında düzenlediğimiz sadece kitap günleri değil, bir kültür festivali" dedi.



Doğru... 10 gün boyunca... Sabahtan akşama kadar... Çeşitli kültürel etkinlikler.

Sabahları öğrenciler... Gruplar halinde.

Öğleden sonra... Aileler.



Akşam... Herkes... Esnaf... Memur... Öğretmen... Sanayici.

"Yönetim" her şeyi düşünmüş... Anne-baba kitaplarla haşır haşır neşir olurken, çocuklar, "Oyun alanlarında."

Tebrikler Konya.

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Sanayi tam gaz

Konya'ya gitmişken, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ile görüşmemek...

Sanayide, üretimdeki gelişmeleri öğrenmeden olmaz. Söz, Memiş Kütükçü'de:

"10 Organize Sanayi Bölgesi var..." İkisi merkezde... Sekizi ilçelerde.

En büyükleri, "İkinci OSB...

Türkiye'nin üçüncü büyüğü... 23 milyon metrekare... 600 fabrika."

250 fabrika daha geliyor...

"İnşaatlar sürüyor."

Konya'dan, "Dünyanın her yerine" ihracat... 180 ülkeye.

Makine... Otomotiv... Savunma ve havacılık... Hububat... Yağlı tohum... Gıda... Konya'nın hızına yetişene aşk olsun.

- Başkan... Sanayici ne konuşuyor? Erken seçim... Siyaset... Partiler... Konyalı ne düşünüyor?

- Bu söyledikleriniz, özellikle belirli çevrelerin şişirmeleri... Çarşıda, pazarda, organize sanayide, milletin seçimle, siyasetle ilgilenecek hali yok... Millet kendi halinde, kendi derdinde... Konyalı çalışmaya, üretmeye, iş yapmaya odaklanmış durumda.

Kütükçü, iki doz Sinovac, bir doz Biontech aşısı olmuş.

Yanında çalışanların, "Yüzde 92'si" aşılanmış.

Olmayanlar... "Genç elemanlar."

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Eskimeyen dostlar

Eski ama eskimeyen dostlar ile buluştuk...

Mustafa Kabakçı... Hüseyin Üzülmez... Dr. Seyit Karaca... Adnan Özkaymak... Tahir Büyükhelvacıgil... Hüseyin Kocabıyık... Halil Aytemir... Japon Selim (Selim Yücel Güleç... Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)... Turkuvaz Kitap Satış Müdürü Doğan Çelik...

Ve Kadınlar Pazarı (Melike Hatun Çarşısı) esnafı... Her gelişimizde, mutlaka arar, sorarız.

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Somatçı Ulaş

Öğle yemeği... Yerel ağız tadı... Somatçı (Mevlevi kültüründe sofrayı kuran ve toplayan) Fihi Ma Fih Restoran.

Ulaş Tekerkaya... Uzun yıllar, Silahlı Kuvvetler'de aşçılık yapmış... "Konya mutfağı ondan sorulur."

Önce içecek... "Sirkencübin." Sirke, bal ve su...

Başlangıç... "Şükür tabağı... Kuru ekmek, tuz ve pekmezli bulgur." Bamya çorbası... Olmazsa olmaz.

Ana yemek... İncirli et... Kayısılı kuzu gerdan...

Dağ erikli biftek... Tava kebabı.

Final... Osmanlı şerbeti.

1. Konya'ya giderseniz, uğramalısınız... Selçuklu- Osmanlı lezzetleri.

2. Bize gelince... Yemekle aramız yok... Aynı masayı paylaştığımız... Dostlarla sohbet ettik...

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Aşı karnesi

Fuarda, "Aşı üzerine" bir mini anket... Aşı olan çok... Sinovac... Biontech...

Kimi, "İki doz aşı oldum" diyor, kimi, "Üç".

Ancak... Gençler arasında, "Mırın kırın edenler... Aşıya direnenler" var... Sayıları az değil.

Kimi... Kafasına göre, "Aşının sakıncalarını" sıralıyor.

Kiminde ise... Klasik söylem:

"Bana bir şey olmaz."

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"Sosyal medya etkisi"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile sohbet ettik... Vali Bey, "Üç doz" aşı olmuş... İki Sinovac, bir Biontech.

"Aşı gözlemlerimizi" aktardık.

"Evet" dedi:

"Genelde iyiyiz." Vaka sayısı giderek azalıyor... Aşı olan çok.

Gençlere gelince... Aralarında çok güçlü iletişim ağı var... "Sosyal medya iklimi." Birbirlerini etkiliyorlar.