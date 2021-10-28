DEMİRCİ

Manisa'nın ilçesi... Türkiye'nin saklı bahçelerinden... Dağlar, tepeler arasında saklanmış bir hazine... Ege'nin batısında... İç Anadolu'nun doğusunda.

Akdeniz iklimi ile karasal iklimin buluşma noktasında.

Nereye baksanız bağ, bahçe... Ve orman, orman, orman.

Manisa'ya 175, Uşak'a 130, Balıkesir'e 120, Kütahya'ya 180, Bursa'ya 230 kilometre.

En önemli sorunu... Yol... İlçeye ulaşmak için yüzlerce viraj geçmek zorundasınız.

Fakat... Yol sorunu çözülse... Bölünmüş yol olsa... Ulaşım kolaylaşsa... Demirci, "Bu güzelliğini... Saflığını... Saklı bahçe özelliğini" koruyabilir mi? İmkânsız.

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Organik deposu

Hünnap... Kestane... Ceviz... Badem... Elma... Kiraz... Armut... Kavun... Sebzelerin her çeşidi... "Organik... Her derde deva pekmezler, reçeller."

Uzakdoğu'da, "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap... Kilogramı 20-25 lira... İlçenin en önemli gelir kaynakları arasında... Bugünlerde hasat ediliyor.

Kiraz... "Son turfanda." Bin 700 metre yüksekteki İrişler, Minnetler ve Kargınışıklar yaylasında... Ağustos sonunda bile kiraz var.

Yılda 15 bin ton kiraz üretiliyor... 10 bin tonu Rusya'ya... "Rus, ağzının tadını biliyor."

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'Ya okuyacaksın ya dokuyacaksın'

Bir zamanlar... Demirci, "büyükmüş." 75-80 bin nüfus.

Göç... İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa'ya... Şimdi nüfus 40 bin... Yarısı "merkezde", yarısı "kırsalda."

Demirci'de slogan:

"Ya okuyacaksın ya dokuyacaksın."

Okuyacaksın... Eğitim... Demirci... Deyim yerindeyse... "Öğretmen fabrikası."

Eğitime halk desteği... Yüzde 100.

Dokumaya gelince... "Halıcılık."

Ayasofya'nın... Ankara'daki Ahmet Akseki Camii'nin halıları Demirci'den.

Ama... Halıcılık giderek kan kaybediyor.

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Eğitim gönüllüleri

Kaymakam Adem Kaya... Belediye Başkanı Selami Selçuk... Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ve kanaat önderleriyle birlikte, gezmediğimiz yer kalmadı.



İzmir'deki hayırsever hemşeri... Selami Özpoyraz... Meslek Yüksek Okulu'na ek bina yaptırıyor.

İstanbul'daki hemşeri... Özgen İzmiroğlu... Eğitim Fakültesi'ne kütüphane... Rasathane.

Erdal Menemencioğlu... Cami inşa ettiriyor.

Eğitim Fakültesi... Meslek Yüksek Okulu.

100'ün üzerinde akademisyen ve idari personel.

2 bin öğrenci... Yurt sorunu yok.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin anlattı... Yaşlı teyze gelmiş:

"Profesör oğlum... Dayalı döşeli evim var... Barınacak yeri olmayan öğrenciler gelsin, kalsınlar... Ücret istemem... Kömürü de benden."

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Akıncılar diyarı

Demirci'de... Nereye baksanız, "Demirci Akıncıları" yazısını görürsünüz.

Demirci... Efeler yatağı... Yiğidin harman olduğu yer.

Yunan girmiş... Ama kalamamış... Kadınerkek... Herkes kahraman... "Gördesli Makbule, eşi Halil Efe ve Parti Pehlivan Efe" dillere destan.

Gezilecek, görülecek bir vatan köşesi... Hayran kalmamak imkânsız.

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'Domuz, köylüden güçlü'

Halkın sorunlarını dinliyorduk... Tekeler Köyü Muhtarı Abdurrahman Ünlü dedi ki:

- Kanun karşısında domuz, bizden daha güçlü.

Herkes, "Doğru" diyerek... Ve gülerek onayladı.

Domuz... Geceleri köylünün tarlasına giriyor... Kavunu yiyor.

Köylü... Eli kolu bağlı... Bir şey yapamıyor... Tüfeği var, ama vuramıyor.

Sorduk... "Neden?"

- Efendim neymiş, kanun varmış... Domuzu vurmak yasakmış... Devlet domuzu koruyor, anladık, ama bizim kavunu kim koruyacak?

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Şampiyonlar yetişecek

Denizli'de eğitim gören birinin, "Yüzme öğrenmemesi... Tenis oynamaması" imkânsız.

Yarı olimpik yüzme havuzu... Ortaokul ve lise öğrencilerine yüzme dersi... 700 öğrenci yüzme dersi alıyor.



Beş tenis kortu... Üçünün üstü kapalı... Kışları da tenis oynanabilir.

Tenis kurslarına talep büyük... Demirci'de, gençler için tenis oynamamak bir eksiklik.

13 branşta spor okulları... 1800 çocuk, spor yapıyor.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, özellikle çocukların spor yapmasının önemli olduğunu söyledi:

"Çok yakın zamanda, Demirci'den Türkiye ve dünya şampiyonları çıkartacağız."

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Bilinçli vatandaş

Kaymakam Adem Kaya dedi ki:

"Halk çok bilinçli... Aşı oranı çok yüksek."

Demirci... Aşılamada, "Manisa birincisi."

"Maske" konusunda herkes dikkatli. Demirci'de, "temizlik" dikkatimizi çekti.

Sokağa çöp atan yok... Halk, yaşadığı ilçeye sahip çıkıyor... Her şeyi devletten, belediyeden beklemiyor... "Kendi göbeğini kendisi kesiyor, evinin önünü kendisi temizliyor."

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Akıllı belediyecilik

Belediye... Yağmur suyunun geliş istikametinde, "300 tonluk... 500 tonluk" beton depolar yapıyor.

Yağmur suyunu "depoluyor."

"Yağmur suyu depolama projesi."

Hani... Ne derler? İş bilenin, kılıç kullananın.

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Sığınmacı yok

Türkiye'de, "sığınmacı olmayan" yer var mı? Varsa da çok az.

Kaymakam Adem Kaya, "Sıfır sığınmacı" dedi.

Ulaşım önemli sorun... Sığınmacı nasıl gelsin?

Ayrıca... Halk kendi işini kendisi görüyor... Tarlada bütün aile çalışıyor... Sığınmacı gelip de ne yapacak?

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Nene Hatun Esma Erdem

Uğramamak olmaz... Geçen gelişte de uğramıştık.

Halıkent Gazetesi... Bölge için önemli.

Esma Erdem... Türk basınının Nene Hatun'u... Gazetenin sahibi... Yazarı... İşin başında... 89 yaşında.



İlk gazeteyi karı-koca çıkarmışlar... Yeşil Simav-1954.

Sonra... Demirci'nin Sesi... Esma Erdem, eşini kaybettikten sonra da meslekten kopmamış.

Gazetede, oğlu Cengizhan vardı... Ve torunu Namık Kemal.

Ziyarete gitmeden önce telefon etmiş ve "Bir şartla geliriz" demiştik:

- Pasta, çörek börek ikramı olmayacak.

Geçen gelişimizde... 2020'de... Esma Hanım bizim için "bir şeyler" hazırlamıştı... Yememiştik... Alınmıştı.

Bu kez... Önceden şart koştuk ki... "Zahmet etmesin... Mutfağa girmesin."

Fakat... Eli öpülesi, Anadolu kadını... Israr üstüne ısrar etmez mi:

- Yemeğimi yiyeceksin... Gece bizim evde kalacaksın.

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Şifa kaynağı

Geceyi Demirci'de geçirdik... Caddeler, sokaklar, parklar... Kamu binalarının önleri... Işıl ışıl... Aydınlık.

Belediye, "güneş paneli" yaptırmış... Aydınlatma gideri yok.

Konakladığımız yer... Demirci Hisar Kaplıcaları ve Apart Oteli.

Öyle bir kaplıca ki... Herkesin gireceği, "ortak bir termal havuz yok."

Havuz... Apart katta... "Oda... Salon... Açık mutfak... Havuz ve duş."

Fiyat mı dediniz? Günlük 200 lira.

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Veda zamanı

Kaymakam Adem Kaya... Belediye Başkanı Selami Selçuk... Ve Demirci'deki dostumuz Nurullah Kalay, "Bir iki gün daha kalsaydınız" dediler:

- Cuma, cumartesi... Üretici pazarı kurulur... Üretici, ürününü getirir satar... Kadın-erkek... Her şey ucuz ve organik... Görmelisiniz.



Söz verdik... "Gelecek sefere."

Demirci... Ne seçim ne siyaset... Ne dedikodu ne çekişme... Herkes işinde gücünde... Tam yaşanacak yer... Cennet.