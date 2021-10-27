Geçen hafta Bursa'daydık... İznik... Arkeoloji Müzesi... Roma Tiyatrosu... Ayasofya Camii... Bilim ve Teknoloji Merkezi... Hanlar bölgesi... Saat Kulesi... Ulu Cami... Kozahan... Tuz Pazarı... Gez gez bitecek gibi değil.

Tarihin mirası Bursa, "Müze şehir." "Müze şehrin" bir de "ekonomi ayağı" var.

Kovid-19'a rağmen, "Tüten fabrika bacaları... Dönen çarklar... Tam kapasite çalışan fabrikalar."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile "Bursa 2021 turu... Ufuk turu..."

***



6 bin 500 firma

Bursa'da... "İhracata çalışan" kaç şirket var? İbrahim Burkay, "listeyi" önümüze koydu.

İhracatçı şirket sayısı listesinde Bursa, "ikinci il."

Uludağ İhracatçı Birlikleri'ne kayıtlı firma sayısı... 6 bin 500.

İhracat... Aklınıza ne gelirse... Otomotiv sanayiinden sebzeye, meyveye, konserveye kadar.

***



Gözler ileride

Sıcak gündem... Euro... Dolar... 2023 seçimleri... "İş dünyası" bunları da konuşuyor... Soruyor.

Ama... Sanayici, "Günlük sorunlara takılıp kalmıyor."

Önüne bakıyor... İleriye... Yarına.

***



Bir de YHT gelse

Bursa'da... Çok kişi, "aynı soruyu" sordu.

"Sokaktaki insanlar" da sordular, sanayiciler de. Doktor da sordu, esnaf da:

- Yüksek Hızlı Tren ne zaman gelecek?

Bursalı... Hani ne derler? "Hacı yolu gözler gibi" YHT'yi bekliyor.

***



İhracat

Avrupa'ya, Amerika'ya... Asya'ya, Afrika'ya... Dünyanın her yerine.

İhracat... 16 milyar dolar... 187 ülkeye...

İbrahim Burkay dedi ki:

- Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'u Bursa'dan.

Organize Sanayi Bölgelerinde trafik yoğun... Nereye baksanız, "TIR."

"Limana" mal taşıyorlar.

***



Yaraya merhem

Sorduk... "İthalat" ne kadar?

İbrahim Burkay, "İhracattan daha az" dedi.

İhracat 16, ithalat ise 10 milyar dolar.

Yani... "Dış ticaret fazlası 6 milyar dolar."

Burkay: - Bursa gibi 10 il daha olsa, Türkiye'nin dış ticaret açığına 60 milyar dolar katkı sağlanır... Bu da ülkenin kanayan yarasına, dış ticaret açığı sorununa ilaç olur.

***



Destan

Biliyor muydunuz? Biz bilmiyorduk... Yeni öğrendik.

Bursa'nın ihracatı, "121 ülkenin" ihracatından daha fazla.

Buna, "Destan" denilmez de ne denir?

***



Esenboğa- Yenişehir rotası

Ankara'dan Bursa'ya, "uçakla" gitmek istedik.

Fakat... Kovid-19... Yeni düzenleme... "Ankara- Bursa" direkt uçuşları... İptal.

"İlle de uçak" derseniz... "Çaresi" var.

Sorduk:

- Çare nedir? Aldığımız yanıt:

"Aktarmalı uçuş..."

1- Ya Ankara'dan Muş'a uçacaksınız... Muş üzerinden de Bursa'ya.

2- Ya da... Ankara'dan Erzurum'a... Erzurum'dan Bursa'ya.

Güldük... "Kalsın" dedik.

***



Çevreci sanayi

Fabrika, fabrika, fabrika... Çok kişinin aklına şu soru takılıyor:

- Yeşil Bursa yok mu oluyor?

Hayır... Bursa hâlâ yeşil... Yemyeşil.

Yüzölçümü içinde, "sanayi alanlarının" toplamı... Sadece, "Binde sekiz."

Fakat... Sevinilecek olay... Bursa ekonomisinin yüzde 46'sı, "Sanayiden... Üretimden."

***



Fark ediliyor

İhracatta... "Kilogram başı ortalama değer" önemli bir ölçü.

Türkiye'nin... Kilogram başı ortalama ihracat değeri... "1.28 dolar."

Bursa özelinde ise... Durum... Çok daha yukarıda... "4 dolar."

Fark... Şehirde, her yerde belli oluyor.

Yeni konut siteleri... Marka mağazalar... Milyonluk araçlar...

***



Yatırım... Yatırım

Bursa'da... Organize Sanayi Bölgelerinde... Arsanın metrekaresi... 600 dolar... 650 dolar.

Pahalı... Hem de çok.

Ama... Buna rağmen... Yeni yatırımlar devam ediyor.

Bursa... Başını almış gidiyor... Yükseliyor.

***



Teknolojik OSB

Bursa ile Karacabey arasında, "Yeni bir Organize Sanayi Bölgesi" kuruluyor.

Tamamen, "ileri teknoloji." Yüzlerce fabrika olacak.

Bu demektir ki... "Yeni bir şehir daha" doğuyor.

Bursa notlarına Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'nın şu sözleriyle nokta koyalım:

- Büyüyoruz... Daha da büyüyeceğiz... Aman kontrolü kaybetmeyelim... Kontrollü büyüyelim.

***



10 Topal Ördek

Hadlerini aştılar... Türkiye'ye, "ayar vermeye" soyundular.

"Yüksek yoğunlukta" tepki beklemiyorlardı.

Ama... "Yanıldılar."

Ve çareyi, "Frene basmakta... Vitesi geriye takmakta" buldular.

Doğal sonuç... "Yara aldılar."

Ve... Günün sorusu:

Bundan sonra Türkiye'de nasıl görev yapacaklar?

Merak ettiğimiz "bir şey" daha var.

İçimizdeki, "Yabancı hayranları...

Büyükelçilerin açıklamasına sevinenler" çok merak ediyoruz...

Şimdi nasıl "Viraj" alacaklar?