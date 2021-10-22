Perşembe... Sabah... 09.00...

Kahvaltı... Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa... Bütün zamanların en güzel şehri" diyerek konuşmasına başladı.

Devam edecekti ki... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, söze girdi:

Bursa... Yaşanacak şehir... Yaşam kalitesi yüksek.



Onları dinlerken... "Dünya Yaşanabilir Şehirler" listesi aklımıza geldi.

Sıralamada, Bursa, "Dünyada 28'inci sırada... Türkiye'de ise birinci."

SABAH... Şehirler buluşması... Yeşil Bursa'dayız.

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Sığınmacılar

Çarşıda-pazarda... Sokakta... Kırsal alanda... İnşaatlarda... "Suriyeliler'i gördük."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "230 bin sığınmacı var" dedi:

- 180 bini Suriyeli.

Sığınmacılar ne yapıyorlar? Ne yiyip, ne içiyorlar? Nerede barınıyorlar?

Alinur Aktaş'ın yanıtı:

- Çalışmak isteyen iş buluyor... Çalışmaya niyetli olan hiçbir sıkıntı çekmiyor.

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Suriyeli gerçeği

Türkiye'de iki görüş çarpışıyor... İki söylem:

Birincisi:

- Suriyelilerin burada ne işi var? İstemiyorum... Gitsinler.

İkincisi:

- İyi ki Suriyeliler var... Onlar olmasa tarımda, hayvancılıkta çalıştıracak insan bulamayız.

"Gitsin" diyen... Çok.

"Kalsın" diyen... Onlar da çok.

Gaziantep'te... Şanlıurfa'da...

Hatay'da... Bursa'da... "Gerçek" bu.

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Ve... Türkiye gerçeği

Nereye gitsek... "İş âleminde" aynı yakınma:

- Ara eleman bulamıyoruz.

İşsizlik... "Türkiye gerçeği."

Sanayici, "nitelikli eleman" arıyor... Bu da başka bir "Türkiye gerçeği."

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'Biz çok çektik, çocuklar çekmesin'

Büyükşehir Belediye Başkanı... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Ticaret Borsası Başkanı... Dün konuştuğumuz sanayiciler... Sözleşmiş gibi, "aynı sözleri" söylediler:



Kimse çocuğunun, "Çiftçi... Seramikçi... Elektrikçi... Boyacı" olmasını istemiyor.

Anne-babaların arzusu: "Biz çok çektik... Yavrularımız rahat yaşasın... Memur olsun... Sırtını devlete dayasın."

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Markalar şehri

Otomobil fabrikaları... Otobüs fabrikaları... Otomotiv yan sanayii... Bursa, "Türkiye'nin Detroit'i."

Biz böyle konuşunca... Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, "Fakat" dedi:

- Gıdayı... Tarım ve hayvancılığı unutmayın... Gıda sektöründe, 'Markaları olan' bir şehiriz.

Doğru... "Marka" hayli fazla.

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Burtvin

Nüfus 3 milyonun üzerinde... Türkiye'nin en kalabalık dördüncü kenti.

Bursa'da... "Birkaç farklı Bursa" var.

Erzurumlular'ın Bursa'sı... 100 bin Erzurumlu.

Samsunlular'ın Bursa'sı... Sonra Muşlular'ın... Artvinliler'in.

Pek çok Artvinli, "Biz Burtvin'liyiz" diyor.

Köken Artvin... Ama Artvin'i görmemiş... Bursa'da yaşıyor.

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AB düzeyinde gelir

Sanayi... Almış başını gidiyor... Aman nazar değmesin.

17 Organize Sanayi Bölgesi var... İnanılır gibi değil.

Sigortalı işçi sayısı... 800 bin.

450 bini, "sanayide" çalışıyor.

Bursa... "Kişi başına düşen milli geliriyle... Yaşam kalitesiyle" Avrupa Birliği standartlarını çoktan yakalamış.

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Yeni nesil

İbrahim Burkay:

Türkiye ile Almanya'nın nüfusları aynı.

Almanya'da 3.5 milyon üniversite öğrencisi var... Bizde ise sayı 8 milyona dayandı.

Üniversiteyi bitiren, "iş dünyasına" girmek istemiyor. Burkay'ın sözlerini Alinur Aktaş tamamladı:

- Yeni bir nesil yetişiyor... Ana-babaya bağlı... Devlette iş isteyen... El bebek, gül bebek yaşamını sürdürmek isteyen bir nesil.

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'Taşı toprağı altın'

Eskiden... İstanbul için söylenirdi. Bu söz şimdi, "Bursa için geçerli."

2020... İstanbul'un nüfusu 59 bin azaldı.

Bursa'nın nüfusu ise... 62 bin arttı.

Bursa'da yaşam, İstanbul'dan kolay.

Ve... Tembellik etmeyene, çalışmak isteyene, "Bursa'da ekmek" var.

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Tarihi temizlik!

Osmanlı'nın ilk başkenti... Altı padişahın, 20 şehzadenin yattığı, "kadim şehir."

Nereye baksanız Osmanlı mirası... Ulu Cami... Yeşil Cami... Han.

Böylesine, "muhteşem" bir tarih... "Kötü yapılaşma" ile kirletilmiş.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı kutladık.

"Tarihi kirleten" yapıları yıktığı için.

Yıktığı yerleri, "rant kapısı" değil, "yeşil alan" yapacağı için.

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İskender kebap yemeden olmaz

Marka şehir... İpek... Tekstil... Çini... Kestane şekeri... Şeftali... Uludağ... İlle de sanayi... Otomotiv... Termal.

Gerçekten... Yaşanacak yer.

İbrahim Burkay, "İskender kebabı unutmayın" dedi:

- Bursa'ya gelip de İskender yemeden gidemezsiniz.

"Diyet" dedik... "Bir dahaki sefere" diye ekledik.

Bursalılar bozuldular:

- Bursa'ya gelip de İskender yememek, Paris'e gidip Eyfel Kulesi'ni görmeden dönmek gibi bir şey.