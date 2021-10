Mehmet Ali Şahin... Eski TBMM Başkanı... Eski Başbakan Yardımcısı... Karabüklü.

Bu mevsimde... Hele biraz da yağmur düşmüşse... Bölgede mantar zamanıdır... Meşhur, "Kanlıca mantarı." Rengi, "kızılımsı."

Mehmet Ali Bey, Karabük'ten mantar getirtti... Mangalın başına geçti.



"Mangalda mantar..." Hepimiz çok beğendik... Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük, İsmail Hakkı Turunç.

Yemekte... Dikkatimizi çekti... Salonda bir köşe... "Korona köşesi."

Hani... Buzdolabının üzerinde mıknatıslı "magnet" olur ya... Mehmet Ali Şahin'in salonundaki buzdolabının üzeri, "karikatür" dolu... "Korona" temalı karikatürler.

Biz, "karikatür köşesine" doğru yürüyünce... Mehmet Ali Bey, dedi ki:

- Korona ile mücadele çok önemli... Ulusal görev... Birbirimizi uyarmalıyız... Aşı şart... Ziyaretçileri uyarmak için bu köşeyi yaptım.

***



Şehir hastanesi

Mehmet Ali Şahin'in büyük oğlu Fatih... Kovid-19'a yakalandı... Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü... İyileşti.

Mehmet Ali Bey, dedi ki:

İyi ki, Şehir Hastanesi var... 5 yıldızlı otel konforu.

Yoğun bakım üniteleri... Hastane personeli... Her şey mükemmel... 10 puan.

Fatih, bir ay kaldı... Şehir hastanelerinin önemi şimdi çok daha iyi anlaşılıyor.

***



'Koca başarılı'

Salonda televizyon açıktı... Haber saati... Ekranda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca... "Korona ile mücadeleyi" anlatıyor.

Mehmet Ali Şahin, "Sağlık Bakanı çok başarılı" diye söze başladı:

Uyku, dur-durak bilmiyor... Gecegündüz çalışıyor... Çırpınıyor... Daha ne yapsın?

Aşı şart... Eşim ve ben, üçer doz aşı olduk... Toplumsal aşı bağışıklığını yakalamak lazım.

Aşı olmayanlar, mutlaka olsun... İleride, "Ah keşke olsaydım" demenin kimseye yararı yok.

***



'Küçümen' mesajları

Haslet Soyöz... Milliyet Gazetesi... Karikatür köşesi: "Küçümen."

Şirin mi şirin... Korona konusunda karikatür çok.

Örneğin... "Küçümen" diyor ki... Dört söz... Dört karikatür:



Bir gün... Korona ölecek... Ve... Mezarı bile olmayacak.

Haslet Soyöz... Ankara'ya yolu düşerse... Mehmet Ali Şahin'in, "buzdolabı kapısını" mutlaka görmeli.

***



Karabük'te durum

Mehmet Ali Şahin'e, "Karabük'ü" sorduk... "Durum nedir?" diye.

Şahin, "Az da olsa, aşı karşıtları var" diyerek söze başladı:

Valimiz, sağlık müdürümüz... Diğer yöneticiler... Çok gayretliler.

Günlük vaka sayısı bir ara artmıştı... Kurban Bayramı sonrası... Sonra düştü... Ama daha da düşmesi lazım.

Aşı olanların bir kısmı hemen maskeyi atıyor... Çok yanlış.

***



Acı tecrübe... "TMM'ye devam"

Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... "Aşıya rağmen" Kovid-19'dan yatağa düştü.

Pazartesi... Karantinadan çıktı... Şimdi iyi.

"Geçmiş olsun" ziyareti... Yayman dedi ki:

İki Sinovac... İki BioNTech... Dört doz aşı oldum.

Antikorum ölçüldü... Yüksek çıktı.

Kendi kendime dedim ki: Hüseyin, bağışıklık kazandın... Artık korona falan olmazsın.

Maskeyi çıkardım... Dağ-taş, dere-tepe, köy-kasaba dolaşmaya başladım.

Ve... Gördüm ki... Korona hâlâ kol geziyor... Yakalandım.

Şimdi kimi görsem şunu söylüyorum: Arkadaş, temizliğe, mesafeye dikkat et... Maskeyi çıkarma... Kimseyle kucaklaşma... Kendini düşünmüyorsan çevreni, çoluk çocuğunu düşün.

***



GÜNÜN FOTOĞRAFI



Yalova notları

Hafta sonunda Yalova'daydık... Çarşı-pazar, esnafla konuştuk.

Otoyolda... Dinlenme tesislerinde... Tesis yöneticilerini dinledik.

Hepsi de sözleşmiş gibi, aynı şeyleri söylediler:

- Yeni bir "kapanma süreci" yaşanmasın... Vaka sayısı artsa bile, kapanma olmasın... Yeni bir kapanmayı taşıyamayız.

Çarşıda... Pazarda... Otoyoldaki tesiste... "Maskesizler" gördük.

"Marketçi... Tesis yöneticisi" uyarıyor... Ama çok kişi umursamıyor.

Kimileri... Maskeyi takıyor, 2-3 dakika sonra çıkarıp atıyor.

Uyarmaya kalksanız... "Ters ters bakıyorlar."

***



Doktor raporu

Ramazan Aydın... Doktor... Dostumuz... İlginç bir şey söyledi:

- İnsanlar, bedel ödeyince gerçeği görmeye başlıyorlar.

Hangi konuda bedel? Ve nasıl bir bedel?

Ramazan Hoca'yı dinledik:

Kovid-19'a yakalananların büyük bölümü... İyileşti ama kendisi ve ailesi zor günler geçirdi.

Kovid-19 nedeniyle... Her köyden... Her sokaktan... Neredeyse her apartmandan bir cenaze çıktı...

Kiminin akrabası öldü, kiminin komşusu... Arkadaşı.

Ve... Aşı olanlar, olmayanları uyarmaya başladılar: Aşı ol... Bana yaklaşma... Maske tak.

Dikkat ediyorum, son günlerde aşıya ilgi arttı... Aşı olanların sayısında çok hızlı yükseliş var.