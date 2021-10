ANTALYA

Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e, "Buram buram Anadolu."

Türkiye'nin ilk ve en büyük yöresel ürün etkinliği.

YÖREX... Yöresel Ürünler Fuarı.



Geçen yıl yapılamadı... Nedeni, "Pandemi."

Bu yıl... 11'inci kez düzenlendi. Cemil Çiçek ve Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte geldik... Fuarı gezdik.

Açılış 20 Ekim'deydi.



İlk gün... Çarşamba... 42 bin ziyaretçi.

Dün... Fuar sona erdi.

Organizasyon başarısı... Tam puan.

***



"Sizin oraların nesi meşhur?"

Büyük buluşma... Tam 76 il ve pek çok ilçe temsilcileri, fuarda, yerel ürünlerini görücüye çıkardı.

Fuar... Kırsal kalkınmayı teşvik için çok önemli.

Gezerken... Bir kez daha gördük ki... Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzellik, ayrı bir zenginlik.

Fuarın, "Ana sloganı" bir soru:

"Sizin oraların nesi meşhur?" İller, ilçeler... "Meşhur ürünlerini" sergilediler.

Hayran kaldık.

Gözlemimizi özetleyecek olursak... YÖREX, "Fuarın çok ötesinde bir etkinlik."

***



Bamya kurusu kolye

Gezerken... Amasya standı önüne geldiğimizde... Bir ses yükseldi:

- Türk basınının Evliya Çelebisi Yavuz Bey, hoş geldiniz.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, yöresel ürünlerini tanıtırken...



Dursun Dağdelen, boynumuza, "Bamya kurusundan bir kolye" takıverdi.

Hani... Uzakdoğu'da... Turistler karşılanırken... Boyunlarına, "Çiçekten kolye" takılır ya... Öyle.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çok yakıştı" deyince... Alkışlar, kahkahalar birbirine karıştı.

"Kolyenizi" hiç unutmayacağız... Teşekkürler Amasya.

Unutmadan... "Bölgenin" elması, çiçek bamyası, çöreği, baklalı dolması ve keşkeği çok meşhur.

***



Kadın olmadan asla

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kuş, tek kanatla uçamaz" dedi.

Ailede kanadın biri, "Kadın." Kadın... Her yerde... Her sektörde.

Eğer... Antalya'daki fuar başarılı olduysa...



"Kadınlar sayesinde." Kadın girişimciler... Yurdun her yerinden gelmişler.

Kadın... "Yöresine... Yöresel ürününe sahip çıkmakta" çok iddialı.

Kadın girişimci, "Desteği" fazlasıyla hak ediyor.

***



Çeşit çok, marka yok

Doğrusu, "Bu kadarını... Türkiye'nin 200 çeşit peyniri olduğunu" bilmiyorduk.

Erzurum'un peyniri farklı, Edirne'nin peyniri farklı.

Balıkesir... 50 çeşit peynir... Hepsi de birbirinden farklı.

Kırklareli'nin, Düzce'nin, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Bitlis'in, Erzincan'ın peynirleri... Farklı.

Ah bu, "Zenginliğimizi" markalaştırmayı da başarabilsek.

***



Hamsili ekmek

Kadın kooperatifi sayısında büyük artış var...

Sevindirici.

Yöresel giysiler... Yöresel reçeller... Yöresel ekmekler...

Kadınlarımızın ürünleri.

Ekmek, çeşit çeşit.

Fındıklı ekmek... Ayçiçekli ekmek... Patatesli ekmek...

Baharatlı ekmek.

Biz ekmeklere bakarken, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, "Hamsili ekmeği de yazmayı unutma" dedi.

***



Pekmezli helva

Fuarda... Belki 10 çeşit helva gördük.

Çanakkale'nin, Afyon'un, Karabük'ün, Tarsus'un, Trabzon'un... Daha pek çok ilin... İlçenin... Helvaları farklı.

Bir kadın girişimci, "Benim helvam hepsinden farklı" diye konuşunca... Sorduk:

- Nedir farklı?

- Helvamda şeker yok... Pekmezle yapıyorum.

Pekmezli helvanın büyük ilgi gördüğünü söylemeliyiz.

***



Yoğun ilgi

Afyonlular... Fuara, "Şuhut keşkeği" getirmişler... "Millet kuyrukta."

"Usta" hamuru, "Eliyle yoğuruyor... Kâğıt gibi inceltiyor... Havaya kaldırıp savuruyor" ve...



"Katmer" yapıyor.

Herkes, "Hayranlıkla" izliyor.

Sonra, katmerin tadına bakmak isteyenler... Kuyruk oluşturuyor.

***



Lokomotifler

Sezar'ın hakkı Sezar'a...

Yöresel Ürünler Fuarı'nın, "İki lokomotifi" var.

Biri... Önden çeken lokomotif... Antalya Ticaret Borsası... Başkan Ali Çandır.



Diğeri... Arkadan iten lokomotif...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası... Başkan Davut Çetin.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, "Desteği" de eklenince...

"Başarı" kendiliğinden geliyor.

***



Acı biber reçeli

Fuarda... Belki 40 çeşit reçel gördük... Kadınların becerisi.

Fakat... En çok dikkatimizi çeken, "Acı biber reçeli" oldu.

Evet... Bildiğimiz acı biber.

Kadın... Marifetli... Yaratıcı... Becerikli... Acı biberin bile reçelini yapmış.

O kadar çok kişi ilgilendi ki.

***



Gerçek anket

Yöresel Ürünler Fuarı'nda...

Gözlerimiz, "Anketçileri" aradı.

Anket yapmak için, "İdeal ortam." Yurdun her yerinden... Kadınerkek...

Her yaşta... Binlerce insan.

"Görev" bize düştü.

Katılımcı... Ziyaretçi... Çok kişiye, "Seçim... Siyaseti" sorduk.

Sonuç...

Milletin derdi, "Önce geçim."