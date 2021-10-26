Otelimiz, havaalanı bitişiğinde... IC Airport Hotel... Saat 09.30...

Kahvaltıdayız.

Uçağın biri iniyor, biri kalkıyor.

Uçak gürültüsü... Masada, doğru dürüst konuşamıyoruz.



Cemil Çiçek, "İşte, bu çok iyi" diyor:

- Havaalanı trafiği, turizmin toparlandığının göstergesi.

Gerçekten de öyle.

Sektörde, "Kanama durmuş... Yaralar sarılıyor."

***



Rakamların dili

Ersin Yazıcı... Antalya Valisi... Halkın içinde... Çarşıda-pazarda... Okulda... Fuarda...

Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere, herkesin gözbebeği sektör turizm... Veriler, gün gün takip ediliyor.

Vali Yazıcı, dedi ki:



2020... Haziran, Temmuz, Ağustos... 1 milyon 46 bin 557 bin ziyaretçi.

Bu yıl... Aynı dönem... 4 milyon 537 bin 691 turist geldi.

Vali Bey'e, "Bu ayı" sorduk... Ekim'i.

1 Ekim-19 Ekim arası... 539 bin 158 turist.

Turizmci memnun.

Turizmci memnun olunca Antalya da memnun... Taksici... Esnaf... Lokantacı.

***



Dostların güz tatili

Antalya'da programımız yoğun... Ama... "Öğle saatlerinde" iki saatlik boşluk var.



Cemil Çiçek, "Boş zamanı" değerlendirmek istedi.



"Haydi... Bizimkileri ziyaret edelim" dedi.

Abdülkadir Aksu, Vecdi Gönül, Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük... Diğer dostlar... Kemer-Göynük'teler.

Gittik... Her yer turist kaynıyor.

***



Fotoğraf

Mirage Otel... Bin 450 yatak. Doluluk... Yüzde 65.

Turistler denizde... Havuzda.



Yarıdan çoğu Rus.

Alman yüzde 25.

Gerisi Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Hollanda, Polonya, Fransa'dan.

"Yerli turist" az. Bol bol fotoğraf çektik.

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Köyde hayat var

Muhittin Böcek... Büyükşehir Belediye Başkanı... Kovid-19'u "ağır atlattı." Şimdi... "Ben de iyiyim, turizmin başkenti Antalya da çok iyi" dedi.

Muhittin Böcek, "Köyde hayat var" projesinden söz etti.



Akıllı tarım uygulaması...

Kırsala fide-fidan, kovan, eğitim, veteriner desteği.

Tiyatro desteği bile var... "Düğün hatırası" oyunu... Konser.



Evet... Yeter ki köyünde kal...

Korona sürecinde, "kırsala dönüş" olmuş... Devam ediyor... Sahilde ev alan, kırsalda ev yaptıran çok.

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Olacak o kadar

Korona... Antalya çok dikkatli.

Birinci doz aşı olan... 1 milyon 781 bin 518 kişi... Yüzde 90. İkinci doz... 1 milyon 590 bin kişi.

Üçüncü doz... Dördüncü doz... Antalya'da, "Aşıya karşı kesim" yok gibi...

Tek-tük...

***



Piyasa raporu

Davut Çetin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Antalya toparlanıyor" diyerek söze başladı:

Turizmci... Nihayet başını suyun üzerine çıkarabildi... "Turizm sektörü çok sıkıntı çekti... 3 aydır kendine geliyor."



Üreticinin durumu iyi... Sebze-meyve para ediyor... "Üretimde ve ihracatta artış var."

"Büyükler" durumlarından yakınıyorlar ama inanma... Büyükler rahat... "Darda, zorda" olanlar, "küçükler."

Koronada en ağır faturayı, "hizmet sektörü" ile "küçük esnaf" ödedi.

Antalya'da... Davut Çetin'in görüşüne katılan, "Çok... Hem de pek çok."

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Gözlem

Dört gün süren, "Sizin oraların nesi meşhur" fuarında... "Üreticileri" dinledik.

"Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden" yakındılar... Gübre... Mazot... Elektrik.

Gözlemimiz şu:

Korona sürecinde üreticinin yüzü gülmüş... Fakat... "Kârlılık" düşmüş.

Nerede o eski kârlar?

***



Sözün özü

Ali Çandır... Ticaret Borsası Başkanı... YÖREX fuarının, "Fikir babası... Mimarı."

Ali Çandır ile "siyaseti, seçimi" konuştuk.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'le... Değişik illerden fuara gelenlerle de.

Davut Çetin, öyle bir şey söyledi ki... Dinleyenlerden, "Hay ağzına sağlık" sesleri yükseldi:

2018'de seçim yapıldı... 2023'te de yapılacak.

Fakat... 2018'den bu yana her gün siyaset ve seçim konuşuluyor... Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Her gün, sabah-akşam seçim konuşulmaz ki.

Milletin derdi başka... Milletin derdi ekonomi... Üretim... Piyasanın canlanması... Milli gelirin artması.