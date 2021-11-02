KIRGIZİSTAN

Ankara'dan 4.5 saatlik uçuş... Issık Gölü (Dünyanın ikinci büyük dağ gölü) havaalanı... Doğruca, "Çolpan-Ata" Devlet Konukevi'ne hareket... Cumhurbaşkanı Sadır Nurgocoyeviç Caparov ile akşam yemeği.

Yemek salonuna girerken... Kapıda iki görevli.

Biri, "ibrik" tutuyor... Elinizi yıkıyorsunuz.



Diğerinin elinde, "peşkir (havlu)." Elinizi kuruluyorsunuz.

Anadolu'nun eski âdeti... Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cemil Çiçek ellerini yıkarken, fotoğraflarını çekiyoruz... Gülüyorlar.

Yemek sonrası... Dinlenme... Ve Cumhurbaşkanı Caparov ile baş başa sohbet. İlk sözü:

- Türkiye güçlü olursa, biz de güçlüyüz... Türkiye büyük devlet... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine selamlarımı söyleyin.

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Cezaevinden Cumhurbaşkanlığı'na

Yemekte... Koyu renk takım elbise... Kravat.

Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşmemiz ise... İsteği üzerine... "Spor kıyafetle." "Cezaevinden, tutukluluk günlerinden" söz açıyoruz:

- Bu süreçlerden, maalesef biz de geçtik...

Celal Bayar... Adnan Menderes... Süleyman Demirel... Bülent Ecevit... Necmettin Erbakan...

Alparslan Türkeş... Askeri darbe... Sürgün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hapis yattı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, "Kader" diyor... Ve anlatmaya başlıyor:

2012'de hapse girdim... Yalanla, iftirayla içeri attılar... Benden korktukları için.

Dört yıl, yurt dışında kaldım... 2017'de geldim... Seçime katılmak için... Yine korktular... Sınırda, gümrükte gözaltına aldılar... Bu kez, 3.5 yıl yattım.

Son hapisliğin bedeli çok ağır oldu... Annemi, babamı, büyük oğlumu kaybettim.

Ve... Hapisten çıktım... 2020... Devrim... Cumhurbaşkanı seçildim.

Caparov sözü, "Alnına ne yazılmışsa o oluyor...

Kadere inanacaksın" diye bağladı:

- Beni engellemek için her şey yapıldı... Allah'ın dediği olur... Cumhurbaşkanı seçildim... Kimseyle hesabım yok... Bana bunları yapanları, Allah'a havale ettim... Allah için affettim.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "cezaevinden bir anısını" anlattı... Ayrıca yazacağız... Yarın.

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Şarkılar bizi söyler

Tanrı Dağları'nın eteklerindeyiz.

Salonun köşesinde, "Cumhurbaşkanlığı orkestrası." Şarkılar eşliğinde yemek... Sohbet.

Önce... Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur.



Ardından... Ayrılık, ayrılık, yaman ayrılık.

Sonra... Fikrimin ince gülü...

Ve... Değmen benim gamlı yaslı gönlüme...

Bahçalarda barım var, bir heyva bir narım var...

Çökertmeden çıktım da Halil'im...

Of of kömür gibi yanıyorum.

Menüde, "bizim yemekler." Pilav... Kaburga... Süzme yoğurt... Mantı.

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Issık Gölü

Karlarla kaplı dağların arasında büyük bir göl... Deniz seviyesinden bin 600 metre yüksekte.

"Kırgızistan'ın incisi" diye biliniyor.

Suyu hiç donmuyor... Bunun için adı, "Isık... Issık... Ilık göl."



Gölün uzunluğu 182 kilometre, genişliği 60... Kıyı uzunluğu, 988 kilometre. Bir cennet...

Turistik tesisler var ama... Yetersiz.

Kırgızistan... "Yatırım" bekliyor... Bütün arzuları;

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk yatırımcılara Kırgızistan'ı anlatsın... Türk işadamları gelsinler... Her türlü desteği verelim... Türkiye elimizden tutarsa, ayağa kalkarız.

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FETÖ'ye geçit yok

Orta Asya'da... FETÖ'nün, "En örgütlü... En güçlü" olduğu yer...

Kırgızistan. Gerçi... "Eski ağırlığı" kalmamış ama...

"Bürokraside hâlâ etkili." Ülkenin şimdiki yönetimi, "bu konuda" çok duyarlı... Geçenlerde, FETÖ'nün "Asya'daki en üst yöneticisi" Türkiye'ye teslim edilmiş... MİT operasyonu.

Yılların birikimi... FETÖ'nün "ağını" bir anda kırmak zor... Ama Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un tavrı, "Kardeş Türkiye'yi rahatsız edecek gelişmelere izin vermemek" yönünde.

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Rol model ülke, Türkiye

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'dan, "Gönül coğrafyamızın bir parçası" diye söz etti.

Cemil Çiçek ise... "Ata yurdumuz" dedi.

Kırgızlara gelince... Onların Türkiye'ye bakışları:

- Gelişmiş... Büyük ve modern bir ülke... Ah biz de Türkiye gibi olabilsek.

Türkiye... Kırgız'ın, "hayalindeki ülke."

"Kapağı, Türkiye'ye atabilmek... Türkiye'de çalışabilmek" çok kişinin rüyası.

Zaten... Çoğu ev işlerinde çalışan binlerce Kırgız kadın, "şu anda ülkemizde."

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Tarihi bağ

Havaalanında... Kaldığımız Devlet Konukevi'nde... Yemekte... Dolaştığımız yerlerde... O kadar çok, "Gülay... Gülbahar... Gülperi... Güler... Gülpembe... Aygül... Aybüke... Aygün... Ayperi... Aysema" ile tanıştık ki...

Cemil Çiçek'e... "İsimler, bizde de var" dedik.

Cemil Bey güldü:

- Benim akrabalarım arasında, bu isimlerde insan çok... Aslında Kırgızlar, bizim akrabalarımız... Tarihten gelen derin bağlarımız bulunuyor.

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'Alma'

Tarımsal ürün çok... Hepsi de organik... Başbakan Akylbek Caparov, "Tarıma meraklı... Arazisi var... Elma yetiştiriyor."

Heyetimizdeki Erdoğan Özegen, "elma konusu" açılınca hemen devreye girdi... Eski Niğde Milletvekili... Kredi Garanti Fonu Başkanı... "Sektörü" çok iyi biliyor...

Elma suyu... Kurutulmuş elma.

Akylbek Caparov, Erdoğan Özegen'e, "can simidi" gibi sarıldı... Beklentisi... "Türkiye'den yatırımcı."

Unutmadan... Biz, "Elma" diyoruz... Kırgızlar ise "Alma."

Pek çok konuda... "Aslında... Yok birbirimizden farkımız."

Kırgızistan yazılarına yarın devam edeceğiz.