İpekyolu... Metropol ilçe... Cevdet Paşa Mahallesi... Semt pazarında.

Esnaf kanaatkâr... Fiyatlar, "Zincir marketlerle" kıyaslanacak gibi değil.

4 kilo mandalina 10 lira.

4 kilo yerli domates 10 lira.







7 kilo soğan 10 lira.

Lahana... Kabak... 1 lira.

Patlıcan 2 lira.

Yeşillik... Nane, maydanoz, dereotu, tere... Demeti 1 lira.

Mehmet Sıddık Benli... Pazarcılar Derneği Başkanı... Dedi ki:

- Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyük" diyor ya... Biz de diyoruz ki:

"Türkiye, 5 zincir marketten büyük... Fiyatları onlar yükseltiyorlar."

***



"Bu da geçer"

Abdülbari Afşin... Pazarcı... 10 çocuk babası.

Çocuklarından Metin, okuldan çıkınca babasına yardıma gelmiş... Sınıf arkadaşı Ahmet Baran ile birlikte.







- Çocuklar, işler nasıl?

- Allah bereket versin amca.

Bitişikte bir başka pazarcı... Rıdvan Durmaz.

- Rıdvan kardeş, işler nasıl?







- Çok şükür, geçinip gidiyoruz... Türkiye tarım ülkesi... Ürün bol... Ama... Fiyatlar yüksek... Zincir marketler yükseltiyorlar.

- 4 kilo domatesi 10 liraya satınca, kaç para kazanıyorsun?

- 1 lira... 2 lira... Fileydi, poşetti derken o da yarıya iniyor... Buna da şükür... Ne gelirse Allah'tan... Bu günler de geçer.

***



İran'dan İŞGEM'e

Van'da, "Yabancı yatırımcı" da var... İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) İranlı Hehrdad Fojlaley ile Mortoza Mahmoudi ile karşılaştık.

İŞGEM Başkanı Mahmut Gedik, "Van'da, 11 İranlı girişimci var" dedi.







Kimi, "Meyve kurutma makinesi" yapıyor, kimi de sağlık sektörü için, "Damar bulma cihazı."

Hatta, "dolusavar" bile var. Hava dalgalarıyla, doluyu yağmura dönüştürüyor.

Üretim, İran'a gidiyor... Ve daha pek çok ülkeye.

***



Aşı raporu

Vali Mehmet Emin Bilmez... Sağlıkçılar... Ellerinden geleni yapıyorlar... Kovid-19 için önlem alıyorlar... "Aşı da aşı" diye çırpınıyorlar.

Birinci doz aşı... "Yüzde 80."

İkinci dozu da olanlar... "Yüzde 67."

Aşı olmayanların çoğu genç... "30 yaş altında."

Öğretmenlerde... "Aşı oranı yüzde 95."

Ama... Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nedim Taş... Aşı olmadı... "Koronadan sizlere ömür."

Vali, evine gitti... Taziyeye... Öğretmenin eşi dedi ki: "Türk aşısını bekliyordu."

Vali Bey... Teselli etti: "Türk aşısı da var... Keşke olsaydı... Ama şimdi ne söylesem boş... Başınız sağ olsun... Bir ihtiyacınız olunca bana gelin."

***



Olmazsa olmaz; kahvaltı

Meşhur... Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girdi.

1 Haziran 2014... 51 bin 793 kişi aynı anda kahvaltı etti.

Van kültürünün bir parçası... "Van'a gidip de kahvaltı etmeden dönmek, Paris'e gidip Eyfel Kulesi'ni görmeden gelmek gibi bir şey."

"Kahvaltıcılar Sokağı'nı" gezdik.







Sonra da... "Bak Hele Bak Yusuf Konak"ın mekânına uğradık.

Kahvaltıcılar... Ve Yusuf Konak... Dediler ki:

- İşler yeni yeni toparlanıyor... Yavaş yavaş... Buna da şükür.

Ve... Nokta:

Vanlı, "Siyaset dilinden" rahatsız... Çok kişi, sözleşmiş gibi, aynı şeyi söyledi:

- Siyasette, "Yalanın" yeri olmamalı... "Küfrün" yeri ise hiç.

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Devlet desteği

Kayhan Türkmenoğlu... Eskimeyen dost... Eski milletvekili... Buluştuk... Dedi ki:

Van'da 337 bin kişi, prim ödemeden, ücretsiz, sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

129 bin kişi, sosyal yardım alıyor.







18 bin 500 engelliye, destek sağlanıyor.

7 bin 600 dul kadın, maaş alıyor.

Öksüz veya yetim... 5 bin yavrumuzun ihtiyacı karşılanıyor.

6 bin 500 asker ailesi... Devletin sıcak ilgisi sürekli üzerlerinde.

Van'da... Büyükşehir Belediyesi kayyumda (Kayyum... Vali Mehmet Emin Bilmez) olunca... "Kaynak" Kandil'e akmayınca... "Hizmete" harcanıyor... "Garibana" destek olunuyor.

***



İPAK

Van'da... "Çığ gibi, sel gibi afetler çok olur."

İpekyolu Belediyesi, "Çok iyi bir iş yaptı."

"İpekyolu Arama Kurtarma Timi" kurdu.

TİM, "20 kadından" oluşuyor.

Kadınlar eğitildiler... Gerektiği zaman, "Yurdun başka yerlerinde de" görev yapabilecekler.

Gördük... Beğendik.

***



2 parti

Siyaset... Bölgede nereye gittiysek durum aynı... "2 parti" var:

AK Parti ile HDP.

Tatvan da böyleydi... Van'a geldik, durum aynı.

Başkale'de, Özalp'ta, Erciş'te... Varsa yoksa "AK Parti ve HDP." Diğerleri... Varlıkları ile yoklukları belirsiz.

Eğer... "Biz de varız" dediklerini duyarsanız... Geçiniz... İnanmayın.

Keşke, "Diğer partiler de" buralarda varlık gösterebilseler.

***



Turizm yatırımı

Kurtuluş Akay... Vanlı girişimci... Van'da, "Oteli var... Hilton."

Ankara ve İstanbul'da da yatırımları mevcut.

Oğlu Umut ile birlikte, Van'da yeni yatırım atağında...

·

Van Gölü sahilinde, "Tatil köyü" kurmak istiyor.

·

Ve Hilton'un yanında, "250 yataklı" 5 yıldızlı yeni bir otel.

