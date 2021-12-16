Merkezde, "aşılanma oranı" yüksek... "Vaka sayısı" az... Ancak kırsal kesimde aşılanma az, vaka sayısı çok.

Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında, pandemi ile topyekûn mücadele ediliyor... Vali Bey, örnek olmak... Aşı olmanın önemini anlatmak için... "Aşılanma oranının düşük olduğu yerlere" gidiyor... İlçelere... Köylere.







Örneğin... Palu ilçesi... Aşıda, "zayıf bölge."

Vali Toraman, "3'üncü doz aşıyı" Palu'da oldu... Sırası gelenleri, aşı olmaya çağırdı.

Sonra... Görüldü ki... İlçede, "Aşıya direnç kırıldı... Aşı olanların sayısı arttı."

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'Karşıyız, karşı'

Merak ettik... Sorduk... Özellikle de, "Kırsalda... Kasabada... Köyde."

"Kovid-19" dedik... "Niçin aşı olmadıklarını" öğrenmek istedik.







Kimi... "Virüs de ne ki?" diyor.

Kimi, "Dış güçlerin oyunundan" söz ediyor.

Kimi... Özgüveni öylesine yüksek ki... Özellikle de gençler... Klasik tepki, "Abi bana bir şey olmaz." Fakat... Vali Ömer Toraman, "sağlık personeli ile birlikte" gelince... "Direnç" çöküyor... "Aşı oranı" yükseliyor.

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Yaman çelişki

Elazığlı... Akşam televizyonun karşısına geçiyor... "Siyaset... Tartışma... Meclis'te küfürlü kavga... Euro... Dolar... Battık... Öldük... Bittik..."

"Gakkoş'un" morali bozuluyor. Sabah... Etrafına bakıyor... Doğup büyüdüğü şehre... "Organize Sanayi Bölgesi... Bacalar tütüyor... Kapalıçarşı... Pazar... Millet işinde gücünde."

"Gakkoş'un" morali yerine geliyor.

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Üretim... Yatırım... Tam gaz

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Gezmelisiniz" dedi... Gezdik... "Organize Sanayi Bölgesi."

"178 fabrika..." Tam gaz çalışıyor... "Mermer... Mobilya... Tekstil... Gıda... İnşaat malzemesi... Döküm sanayii."







Asilhan Arslan, "İnşaat malzemesi ile mobilyada bölgenin üretim üssüyüz" dedi.

OSB, Elazığ'a yetmiyor... "Yeni yatırım... Tekstil... Saka Holding... İlk 2 etap bitmiş... 600 kişi çalışıyor."

"Saka Holding'in" yatırımı devam ediyor... Üçüncü ve dördüncü etap... Onlar da bitince... "3 bin 500 istihdam."

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Lokomotif sektörler

Organize Sanayi Bölgesi'ni gezince... Gördük ki... Şehir ekonomisinin "3 lokomotifi" var.

Mobilya... İnşaat malzemesi... Ve meşhur, "Elazığ vişnesi" mermeri.







Bu üç sektörde de "ihracat çok canlı."

Elazığ'da... Pandemi sürecinde... "Sanayide enerji tüketiminin düşmediğini... Tam tersi... Arttığını" biliyor muydunuz? Elazığ için, bölge için, ülke için çok önemli.

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Zengin mutfak

Yemek saati... "Bizden, paso... Teşekkür... Diyet... Çorba ve salata yeter."

Ama gel de bunu "Elazığlı'ya anlat."

Elazığ mutfağı zengin mi zengin.

Biz, "Yemek listesine bakarak" karnımızı doyurduk.

Çorba... 20 çeşit... Harput çorbası... Kulaklı çorba... Kürdi Mustafa çorbası... Anam aşı çorbası... Döğme çorbası...

Etli yemek... 24 çeşit... Ateş kebabı... Balakgazi kebabı... Kâğıt kebabı... Keklik güveci... Kubbeli kebap... Süslü fidoş... Ufalama...

Köfte... 13 çeşit... Gındik köfte... Harput köfte... Tandır köftesi... Yoğurtlu köfte...

Listeyi okurken öylesine doyduk ki... "Tatlıları" okumaktan vazgeçtik.

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Besi OSB

Bölgede hayvancılık önemli gelir kaynağı... Ürünleri değerlendirmek için, "Besi Organize Sanayi Bölgesi" kuruluyor."Valilik... Belediye... Ticaret ve Sanayi Odası... Ticaret Borsası" işbirliği ile.







2022'de "devreye" girecek.

10 bin "büyükbaş" olmak üzere toplam 60 bin hayvan varlığı... Yılda 42 bin ton karkas et üretimi.

Bölge ekonomisine kan pompalayacak... "Akıllıca bir proje."

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'İmparator'

Kapalıçarşı'da esnafla sohbet ederken telefonumuz çaldı... Arayan Necati Çetinkaya... Elazığlı... Eski vali... Milletvekili.

Telefonun "sesini" açtık... Konuşmamızı "hemşerileri" dinledi... Birbirlerine "sevgi saygı" yolladılar.







Sevilmek güzel şey... Çetinkaya, sevilip sayılıyor... "Karşılığı var."

Peynirci... Dedi ki: "Milletvekili iken sık sık gelirdi... Her gelişte de yanında mutlaka bakan, genel müdür getirirdi."

Kayısı, leblebi, orcik, pestil satan... Baskilli... "İmparator" diyerek duygularını ifade etti.

Necati Çetinkaya... Yılların dostu... Kaymakamlığından tanırız... Onun adına sevindik.

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Kanayan yara

Manisa'dan Erzurum'a... Balıkesir'den Elazığ'a... Nereye gitsek... "Aynı sorun... Türkiye'nin kanayan yarası."

TSO Başkanı Asilhan Arslan... "Derin yaraya" bir kez daha parmak bastı:

Türkiye'nin büyük sorunu işsizlik... Üniversite mezunu işsiz çok... Fakat... "Üniversite diplomasının reel sektörde karşılığı yok."

En büyük açığımız... "Kalifiye eleman."

OSB'de bütün fabrikalar, "Usta arıyor... Meslek sahibi personel arıyor... Bulamıyor."

Herkes, "Masa başı işi istiyor."

Kendi işyerime 4 operatör lazımdı... Makine için... Sigorta... Yüksek maaş... "4 ay ilan verdim, kimse gelmedi."

Meslek eğitimi sorununu çözelim, iddia ile söylüyorum, "Dünyaya meydan okuruz."