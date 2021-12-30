Mersin'den yola çıktık... İstikamet, önce Tarsus... Sonra Pozantı.

Adana-Niğde otoyolu... Kenarlar, "Açık hava pazarı... Portakal, limon, mandalina... Ucuz."

Trafik yoğun... Kamyonlar... TIR'lar.







Toros Dağları kar altında.

Ve Niğde... "Akıllı otoyol."

Geçiş ücretlerinde, otomobiller için yüzde 20, minibüs, kamyon, TIR ve otobüsler için de yüzde 40 indirim yapılınca, otoyolda trafik artmış.

***



Markalaşıyor, sorunları aşıyor

Her gelişimizde Niğde'yi, "daha farklı" buluyoruz... Şehirde, büyük bir değişim yaşanıyor... Niğde, "markalaşıyor."

Niğde'nin... Ve "en büyük ilçesi" Bor'un bir çilesi vardı... Yılan hikâyesi.







Niğde'nin kanalizasyonu, "Akkaya Barajı'na" akıyor... Baraj, 30 bin öğrencinin okuduğu Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yanında.

"Arıtma" yıllardır çalışmıyordu... Elektrik masrafı... Arıza... "Mazeret çok."

Bölgede, "pis kokudan" geçilmiyordu... Bor'un bağı, bahçesi, "Barajdan gelen kirli suyla" sulanıyordu.





Emrah Özdemir... Mühendis... Niğde Belediye Başkanı... "Bu sorunu çözeceğim" diyerek seçime girdi... Kazandı... Ve çözdü.

Arıtma çalışıyor... Kötü koku sona erdi... Niğde ve Bor rahatladı. "Elektrik masrafı" mı dediniz? Emrah Özdemir, "çaresini" buldu.

"Güneş enerjisi santrali" kurdu... İki aya kadar devreye giriyor.

Hani ne derler? "İş bilenin, kılıç kuşananın."

***



Görmelisiniz

Gümüşler beldesi... Niğde'nin bitişiğinde... Ve Gümüşler Manastırı... Kayalar oyulmuş, kilise yapılmış... Kilisenin içinde de büyük bir manastır var.

Türkiye'deki en büyük manastırlardan biri.







Avlu... Mezarlar... Erzak depoları... Dehlizler... Sığınaklar... Yüzyıllara meydan okumuş bir tarihi miras.

Hazreti İsa... Melekler... Meryem Ana... Havariler... Hepsi, "dağa kazınmış."

"Tebessüm eden Meryem... Çocuk İsa." Renkleri bile bozulmamış.

Manastırın bitişiği... "Yeraltı şehri."







Gümüşler, Kapadokya'nın giriş kapılarından.

"Yabancılar" bizden çok daha iyi biliyorlar... Geliyor, geziyorlar.

Manastırı, yeraltı şehrini, Gümüşler Belediye Başkanı Recep Çaymaz ile dolaştık... Kalabalıktı... Görenlerin hayran kaldığı bir yer.

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İndirim sırası etiketlerde

Şerife Türkeş... Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı... Şehirde birlikte dolaştık.

Korona... Niğdeli, "yeni bir kapanmaya" karşı... Özellikle de esnaf.

"Aşı olan" çok... Olmayanda ise mazeret hazır: "Aşının içinde hangi maddeler var, bilmiyorum... Kısırlık yapar diyorlar."

Milletin derdi ekonomi... Herkes Kovid-19 yorgunu... "Seçimi, siyaseti konuşan yok."

Dolar indi ama "etiketler" inmemiş... Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkürler... "Etiket kontrolünü" başlatmış.

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'Ortak akıl' yönetimi

Vali Dr. Yılmaz Şimşek...

Belediye Başkanı Emrah Özdemir... Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu... Teknopark... KOSGEB... Şehrin dinamikleri... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri... "İşbirliği" halindeler.

"Ortak akıl" işliyor.

"Şehrimiz için benim fikrim" konulu yarışma düzenleniyor... Ödüllü... Herkes... Fikrini söylüyor.

Yönetimde, "Niğde modeli." Hoşumuza gitti.

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Şeffaf belediyecilik

Belediye Meclisi toplantıları canlı yayınlanıyor... İnternetten.

İhaleler... Alımlar... Satımlar... Yine, "canlı yayın" var. 2022'de... "Meclis kararlarının özetleri" yerel medyada yayınlanacak.

Vali, "Arazide... İlçede, köyde."

Belediye Başkanı, "Çarşıda, pazarda... Halkın içinde."

Öyle olunca... "Sorunlar yerinde çözülüyor... Halk memnun."

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Tarihi dönüşüm

Tarihi Niğde Kalesi... Geniş bir alan... Çevresinde cami de var, kilise de, bedesten de... Bölge, "Perişandı... İçler acısıydı... Gecekondular... Çarpık şehirleşme."







Siyasetçiler... Her seçim öncesinde vaat ederler:

"Kalenin etrafını Niğde'ye yakışır hale getireceğiz."

Oh! Nihayet! Kale çevresi... 120 bin metrekarelik alan... "Koruma ve Yenileme Projesi" uygulanıyor... "Tescilli yapılar" korunuyor... Gecekondu yıkımı başlamış.

Başta da söyledik... Niğde'de de büyük bir "değişim, dönüşüm" yaşanıyor.

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Nimet projesi

Örnek bir proje... 2022'de devrede... "Altyapı" hazır... Sıra, "düğmeye basmaya" geldi.

"50 kadın." Unlu mamul üretecekler... Halk ekmek... Glütensiz ürünler.







Kadınların üretimleri, "büfelerde" satılacak... 12 büfede.

Büfeler, "engellilere ait" olacak.

Unutmadan... "Maddi durumu zayıf olan" para ödemeyecek.

Niğde'de kadın... Örgütlü... Çalışkan... Toplanıyorlar... "Reçel yapıyorlar... Aile bütçesine katkı."

"Üretim" ilaç gibi gelmiş... "Çalışmak" sağlığa iyi geliyor.

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Yeşilburç

Niğde'ye çok yakın... Eski, "Rum köyü." Mübadele... Rumlar, Yunanistan'a yollanmış... Yunanistan'dan gelen Türkler de "buraya" yerleşmiş.

Köy... Açık hava müzesi gibi... Kilise... Taş binalar... Kanyon.







Kilise... Daha önce camiydi... Ancak... "Cemaati" yok gibiydi... "Minareli cami" dururken, "kiliseden bozma camiye" kim gider?

Şimdi... Kilisede, "restorasyon" yapılıyor. Sıvalar kazınınca... Altından "tarih" fışkırıyor... Renkli resimler... Duvarlar sanki, "tablo."

"Tescilli" taş binalar... Otel olacak... Kilise ise, "Kültür merkezi... Kütüphane... Konferans salonu."

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bu proje için çok uğraştı... Sonuç almış... Kutluyoruz.

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Hediyelik

Alınacak şey çok... Sebze-meyve... El dokuması halı... Erişte... Yerel ürünler, reçeller.

Biz, "lahana" aldık... Niğde, lahanada "Türkiye şampiyonu."

Ve patates... Niğde ovası, patates tarlası.

Bir de "Niğde gazozu" aldık... Meşhur.

Eşe, dosta... Yeni yıl hediyesi... Lahana, patates, gazoz.

"Böyle hediye mi olur?" derseniz... Neden olmasın?