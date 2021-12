Bulvarlarda... Meydanlarda... Her yerde... Aynı yazı... Atatürk'ün, Mersin'i ziyaretinde söylediği söz:

"Mersinliler... Mersin'e sahip çıkınız."

Önce, "iç göç."

Sonra, "Suriyeliler."







Ve... Diğerleri... "Afganlar... Iraklılar... İranlılar..." Say say bitmez.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takıldık:

- Mersin'de, Mersinli kaldı mı ki? Yerli vatandaş azınlıkta... Mersin'e kim, nasıl sahip çıkacak?

Vahap Seçer, "Nüfusumuz 1 milyon 868 bin" dedi... Ve ekledi:

- 400 bine yakın da Suriyeli var... Hemşeri konumundalar... Mersin'e sahip çıkıyoruz elbette... Ama sorunlarımız da çok.

***



Lina Nasif

Mademki Mersin'deyiz... Lina'dan mutlaka söz etmeliyiz.Seneler, seneler önceydi... "Çocuktuk, küçüktük, ufacıktık" dönemimiz... 5 Ocak İlkokulu... Kamil Seyhan, Başöğretmen... Müfide İlhan, öğretmenimiz.

Okulumuzda... Sınıfımızda... "Başka dinlerden" öğrenci çoktu.

Lina ile "aynı sırada" oturuyorduk...







Din dersinde... "Onlar" sınıftan çıkarılırdı.

Lina, çıkmak istemiyordu... Ama, "kural" böyle... "Madem Müslüman değilsin, din dersinde sınıfta oturamazsın."

Bir gün... Yalvardı... Yakardı... Kıramadım... Din dersinde, Lina'yı "bacaklarımın arasında" sakladım... "Nasıl olsa öğretmen farkına varmaz" düşüncesiyle.

Din dersi öğretmenimiz... "Manzarayı" gördü... Önce güldü... Sonra da bana çıkıştı:







- Lina'nın orada ne işi var?

- Öğretmenim... Dersinizi dinlemek istiyor.

Lina... Saklandığı yerden çıktı... Ağlamaya başladı:

- Öğretmenim... Allah birdir... O sizin de Allah'ınız, bizim de... Derste, Allah'ımızı, doğruluğu, iyiliği anlatacaksınız... Ben de dinlemek istiyorum.

- Öyleyse... Yerine otur... Dinle.

Okulda... "Din derslerine giren tek gayrimüslim" Lina'ydı.

Lina Nasif... Çocukluk arkadaşım... İki hafta önce... Sizlere ömür... Toprağı bol olsun.

***



Herkesin sevgilisi

Lina... Bankadan emekli... Şair...

Yazar... Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Ressam... Herkesin yardımına koşan bir insandı... "Mersin'in sevgilisi." Kimi kimsesi yoktu... Evinde ölü bulundu... Kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

Yerel medya... Ölümünü, cenazesini, "Manşetten verdi." Cenazesinde... "Herkes vardı... Gözyaşı sel oldu, aktı." Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tabutunun üzerine Türk bayrağı örttü. Lina... Türkiye'ye... Mersin'e âşıktı... Şimdi âşık olduğu şehirde, sonsuzluk uykusunda yatıyor.

***



Vefakâr

Unutamadığım bir anı... Annem vefat etmişti... Mersin'de toprağa verdik... Şehir Mezarlığı'nda.

Son görevler yerine getirilirken... Baktım, Lina, "Mezarın içinde... Annemi toprağa yerleştiriyor."

Dayanamadım:

- Lina... Ne işin var orada?

Yanıtı... Dün gibi kulaklarımda:

- Beni çok severdi... O benim annem gibiydi.

İşte... Lina Nasif... Buydu.

***



Suriyeli şirketleri

Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı firma... 28 bin.

2 bin 800'ü, "yabancı sermayeli şirket."

"Suriyelilere" ait firma ise... Bin 960.

Suriyeli şirket, "Üretiyor... İhraç ediyor... Vergi ödüyor... Alan memnun, satan memnun."

Haydi... Davul zurnayla gönder, gönderebilirsen.

***



'Hamit Abi' diplomasisi

Hamit İzol... Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı... Mersin'in, "Hamit Abi'si."

Sürekli, "Arazide... Çarşıda... Bizimkiler ve Suriyeliler ile iç içe."







Bizimkilere, "Onlar misafir... Aman iyi davranın" diyor.

Suriyelilere ise... "Misafirliğinizi bilin... Kimseyle kavga etmeyin... Komşularınızla iyi geçinin" diye nasihat ediyor.

Hamit İzol... "Diplomasi yapıyor... Gördük... Ateşe benzin dökmüyor... Ortalığı sakinleştiriyor... Ve çok da seviliyor."

***



Hep aynı gündem

Gezerken... Üreticiye... Tüketiciye...

Yolda karşılaştığımız Mersinlilere... "Gündemi" sorduk... Seçimi, siyaseti...

Piyasayı.

"Gündem" her yerde aynı... Ekonomi. Dolaşırken... Hamit İzol da yanımızdaydı... Dedi ki:

Dolar çıktı... Dolar indi... Milletin başı döndü... Şimdi ortalık sakinleşiyor.

Bu arada fırsatçılık yapan da çok oldu.

İstikrar çok önemli... Önce istikrar... Önce ekonomi... Siyaset de, seçim de arka planda.

***



Zor dostum zor

Seçimde... "İktidar değişecek... Millet İttifakı... Kılıçdaroğlu gelecek... Ve... Sığınmacıları 2 yıl içinde geri gönderecek... Davul zurnayla ülkelerine geri gidecekler."

Duy da inanma.

Zaten... Bu sözün sahibi de, "söylediğine inanmıyordur."

Mezitli... Mersin'in bitişiği... "42 bin Suriyeli."

Toroslar... Metropol ilçe... "31 bin."

Akdeniz... Metropol ilçe... "83 bin."

Bunlar... "Kayıtlı" olanlar... "Kayıt dışı nüfusu" da ekleyin... Sayı "tavan yapar."

Yarın... Suriye'de sular durulsa bile...

Davul zurnayla kimi göndereceksiniz?

***



Mezitli

Kilometrelerce sahil... Hava temiz...

Nereye baksanız yeşil.

Hafta sonları... Diğer ilçelerdeki Suriyeliler... Mezitli'de piknikteler.

Hele yazları... Sahil, "Suriyelilerin." Unutmadan... Son zamanlarda, "Ruslar da" Mezitli'yi keşfettiler.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan dedi ki:

- Ev satın alan Rus, Kazakistanlı, Moldovalı, Ukraynalı çok... Konut fiyatları patladı... 2 milyona... 3 milyona... 10-15 milyona ev satılıyor.

***



'Önümüzü görmeliyiz'

Ayhan Kızıltan... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Dolar indi... Ama etiketlere yansımadı" dedi.







Gündem... Ayhan Kızıltan'a göre de aynı... "Önce ekonomi... Sonra yine ekonomi."

Kızıltan da, "Sahada... Halkın içinde... Piyasanın nabzını tutuyor... Sorunları dinliyor."

Ve... "Önümüzü görmek istiyoruz" diyor:

- 2022... Çok önemli... Üretici... Sanayici... Bütün sektörler... Önünü görebilmeli.

***



İşleri tıkırında olanlar

Şehirde... Krizden, dövizdeki oynaklıktan etkilenmeyen "3 kesim" var.

1. Tantuniciler... Yüzlerce... Abidin Tantuni... Asrın Tantuni... Memoş Tantuni.

2. Tatlıcılar... Yine yüzlerce... Ünlüoğlu... Halil... Kerebiççi Hayri.

3. Ciğerciler... O kadar çok ki. Tatlıcı... Eskiden bu kadar fazla değildi... Tatlıyı çok seven Suriyeliler gelince, işyeri sayısı katlanmış.