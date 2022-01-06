Çarşı... Pazar... Organize Sanayi...

Darende... Akçadağ... Battalgazi... Nereye gitseniz, "siyaseti, seçimi" konuşan, "azınlıkta."

"Ekonomi... Önce ekonomi" diyen... "Çoğunlukta."

Söze, "kayısı" diye başlayan ve "tekstil" diye devam edenler... O kadar çok ki... Neredeyse "herkes."

***



Malatya incisinin altın yılı

Bölge insanı, kayısıya, "Malatya incisi" diyor.

Vali Aydın Baruş dedi ki:

- 2021... Kayısı... İyi para etti... Darısı 2022'ye.







Önceki yıl... 2020... Kayısı... İhracat... "Kilogramı 2.5 dolar... 3 dolar."

"Ya 2021?" diye sorduk.

Vali Aydın Baruş, "2 kata yakın... 5.5 dolar... 6 dolara kadar alıcı buldu" diye söze başladı... Ve devam etti:

- 2021... Kasım sonu... 305 milyon dolar ihracat.

Kayısı para edince... Üreticinin, satıcının keyfine diyecek yok.

***



Az laf, çok iş

Sonra... Söz, "tekstile" geldi.

Malatya'da 2 OSB var... 30 bin kişi çalışıyor.

Ağırlık... Tekstil... Hazır giyim.

İhracatta artış var... Fabrikalar işçi arıyor. "Yeni bir sektör" balıkçılık... Karakaya Barajı...

Kafes balıkçılığı... Alabalık... Somon.

2021... Amerika'ya... Avrupa'ya... Uzakdoğu'ya...

İhracat... "42 milyon dolar." Unutmadan...

Vali Aydın Baruş, "Gelişen bir diğer sektör daha var" dedi:

- Madencilik... Demir... Çinko.

Malatya canlı... Malatyalı üretken.

O nedenlerdir ki... Malatya, "Kovid-19 pandemisinden... Krizden" en az hasarla çıkan illerden.

***



Haydi aşıya

Korona... Yerli aşı... Turkovac... Vali Aydın Baruş dedi ki:

- Çok iyi oldu.

Vali, halkın içinde... Çarşıda, pazarda...

Köyde, kasabada.







"Aşı olma yüzdesini" artırmaya çalışıyor.

Bazıları... "Neden aşı olmuyorsun?" sorusuna, "Yerli aşıyı bekliyorum" yanıtını veriyormuş.

Şimdi... Vali Aydın Baruş, "onlara" sesleniyor:

- Yerli aşı geldi... Aşıdan kaçmak için bahane kalmadı... Aşılarınızı yaptırın.

***



Reçetesiz ilaç; kayısı çekirdeği

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut... Turgut Özal Üniversitesi Rektörü.

İşi gücü... Çalışması, araştırması...

Dünyası... "Tıbbi Biyokimya." Aysun Hoca, bize uzun uzun, "kayısı çekirdeğini" anlattı.

Acı çekirdek... Tatlı çekirdek...

Kayısı çekirdeği yağı:

Eklem ağrıları için... Birebir.

Yaşlanmayı geciktiriyor.

Stres önleyici.

Masajda çok yararlı. Hatta... Mutluluk hormonunu artırıyor.

Çocuksuz kadının biri...

Kayısı çekirdeği yağı ile...

Mutluluk hormonu artınca...

Hamile kalınca... Sevinçle Aysun Hanım'a koşmuş:

- Hocam... Nihayet çocuğum olacak.

- Çok sevindim... Adını, "Kayısı" koy.

İlaç sektöründe...

Kozmetikte... Kayısı çekirdeği yağı, "aranan ürün." Üniversitede bu konuda, "araştırma" yapılıyor.

"Bilimsel yayınlar" var... Uluslararası.

Kanser tedavisinde... Aysun Hoca anlattı... "Kayısı çekirdeği yağı çok önemli."

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Uluslararası üniversite

Öğrencilerle bir araya geldik...

Sohbet ettik.

Yabancı öğrenci de var.

ABD'den...







Azerbaycan'dan... Suriye'den... Ürdün'den... Yemen'den... Afrika ülkelerinden.

Üniversite, "Rol model" olmayı hedeflemiş.

Amaç... Öğrenciyi, "Üniversite sonrasına... İş hayatına" hazırlamak... "Girişimci bireyler" mezun etmek.

3 yaşında... 5 bin 200 öğrencisi olan... Yazılım mühendisliği, yapay zekâ gibi konulara odaklanan...

"Malatya'nın kalbinde" bir üniversite.

Böyle bir üniversiteye de ancak, "Türkiye'yi dünyaya açan bir Malatyalının ismi" yakışırdı:

"Turgut Özal Üniversitesi."

***



Makam aracı

Üniversite yerleşkesi büyük arazi üzerinde.

Gezerken... Dikkatimizi çekti... Rektörün, "makam aracı" yok.

Rektör Hanım... Makam aracı olarak... Öğretim üyesi eşi Ercan Karabulut'un aracını kullanıyor.

Ercan Hoca'ya takıldık:

- Araba elden gitmiş. Güldü... "Sağlık olsun" dedi:

- Aysun Hoca, bana üç güzel kız verdi... Sıla... Öykü... Beren Nisa... Ben bir araba vermişim, çok mu?

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Yaşlı Merkezi

Turgut Özal Üniversitesi'nde, "Yaşlı Yaşam Merkezi" var. 100 yataklı. Hoşumuza gitti.

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Ahmet Çalık

İnönü Üniversitesi'ni gezerken... Malatyalı işadamlarının "izlerini" görmüştük.

Malatya'da doğmuşlar.

Yurda dağılmışlar...

Dünyaya açılmışlar.

Ama doğdukları topraktan kopmamışlar. Malatya...

Turgut Özal Üniversitesi'ni gezerken... Yine, "aynı durumu" gözlemledik.

Malatyalı işadamlarının katkılarını... Eserlerini.

Ahmet Çalık da, bu isimlerden birisi.

"Özal döneminden" tanıdığımız Ahmet Çalık'ı aradık... Kutladık...

Onun şahsında, "hayırsever Malatyalı işadamlarını."

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Sağlık iksirleri

Malatya yazılarını kayısı ile noktalayalım. Yaşamdan Sağlık İksirleri... Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut... 279 sayfa.

Kayısı... Kayısı çekirdeği... Çeşit çeşit meyve... Sebze.







Kitaba göre, kuru kayısı... Kanser riskini azaltır... Koroner arter hastalığına yol açan damarlardaki plaka birikimini önler... Kalp fonksiyonlarını normalleştirir.

Ve... Daha birçok bilgi...

Kitap değil, "sanki reçete."