Yeni yılda beklentimiz... Özlemimiz... Dileğimiz... Siyasette, "Beyaz sayfa... Uzlaşma... Diyalog... Yumuşama."

Ancak... "Görünen köy kılavuz istemiyor."

"Siyaset dili" yeni bir başlangıç için umut vermiyor.

Hatta... 2022, geçen yıldan çok daha fazla, "Gerilimli" geçeceğe benziyor.

Ah! Keşke yanılsak.

***



Siyaset... Cıvık sabun gibi

Türkiye, 2022'ye "Kaç siyasi parti" ile girdi? Biliyor musunuz?

Sıkı durun... "121 parti" ile.

Ve... Günün sorusu:

"121 partili demokrasi olur mu?" Olmasına olur... Ama...

121 partili demokraside... Siyaset... "Cıvık sabun gibi" olur.

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Parti ve turşu

İnanılır gibi değil... 2021'de tam, "21 siyasi parti" kuruldu.

Az(!)... Yetmez(!)

Bu gidişle, 2022'de yeni partilerimiz gelecek.

Madem seçim yaklaşıyor... Öyleyse... "Kur anam-babam kur."

Nasıl olsa parti kurmak, "Turşu kurmaktan daha kolay."

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Tabela... Sandalye... Masa

Geride bıraktığımız yıl... Sadece, "Ocak" ayında... "4 parti" kuruldu.

Hem de aynı gün: 12 Ocak 2021.

Türkiye Değişim Partisi.

Vatan ve Hürriyet Partisi.

Türkiyem Partisi.

Türkiye Yaşam Partisi.

Yine 2021... Aylardan Haziran...

Kurulan parti sayısı, "5." Enflasyon... Hem de, "Yüksek enflasyon."

Eylül-2021... "7 parti" kuruldu.

"Bu iş" en çok kime/kimlere yaradı dersiniz?

Galiba, "Tabelacılara." Bir tabela... Bir sandalye... Bir de masa... "Al sana parti."

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Neşe-i Muhabbet

B iraz da gülelim... 1983 seçimleri öncesi... Parti kuran kurana.

1983 seçimlerini, Turgut Özal (Anavatan Partisi) kazandı... Ama... "Özal değil ben kazanacağım" diyen... "Siyasete soyunan" o kadar çoktu ki.

O dönem... Tiyatro... Oyunun adı, "Neşe-i Muhabbet." "Kapalı gişe" oynuyor.

Sahnede Suna Pekuysal... Ayşen Gruda'ya soruyor:

- Duydun mu? Herkes soyunuyormuş... Bizim Egemen Bostancı (Gazeteci... Organizatör... Yapımcı) da soyunmuş... Parti kuruyormuş.

- Ayol iş soyunmakla bitseydi, Ahu Tuğba başbakan olurdu.

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Siyasi partiler mezarlığı

Türkiye Sultan Partisi... Yeni Yüzler Partisi... Gezi Partisi... Önce İnsan Partisi... 1923 Cumhuriyet Partisi... Halkın Sesi Partisi... Önce Vatan Partisi... Memleketçi Parti... Ufak Parti... İlerleme ve Koruma Partisi...

Yeter mi? Yoksa devam mı edelim?

Bunlar, "Geçmişte" kurulan partiler.

Hiç duymuş muydunuz?

Aslında... Bir, "Müze" açmak gerekiyor.

"Siyasi partiler mezarlığı müzesi."

Mezarlık... Tıklım tıklım dolu.

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Dostlar alışverişte görsün

Siyasi parti, "Niçin" kurulur?

Klasik yanıt... Evrensel yanıt...

Siyaset bilimi kitaplarında yazılan yanıt... Özetle, "Genel" yanıt... Belli:

- Ülkeye hizmet için.

Ancak... "Türkiye özelinde" durum farklı.

Şöyle ki;

Gerçekten... "Ülkeye hizmet için" kurulan partiler var...

"Vizyonlu... Kadrolu... İddialı...

Programlı." Ama... Bir de... "İntikam için" kurulan partiler var... Vizyonu, "Hesaplaşmak" üzerine.

Kimi, "Kurmuş olmak için" parti kuruyor... Kimi de, "Yapacağı başka iş olmadığı" için.

Şaka değil... "Eşim çok istiyor" diye parti/siyaset için yanıp tutuşan o kadar çok ki...

***



Sevabıma öneriyorum

Biliyoruz... Adımız kadar eminiz... Yeni partiler sırada.

2023 seçimleri için, "Geri sayım" başladığına göre...

"Nur topu gibi" yeni siyasi partilerin doğacağı kesim.

Merak ediyoruz... "İsimleri" ne olacak?

Sevabımıza... Yeni parti kuracaklara birkaç, "İsim" önerisi:

TİP... Trenden İnenler Partisi.

ETP... Eski Tüfekler Partisi.

DDKP... Devre Dışı Kalanlar Partisi.

YTP... Ya Tutarsa Partisi.

BVP... Ben Vazgeçilmezim Partisi.

KDOP... Kambersiz Düğün Olmaz Partisi.

BVP... Ben de Varım Partisi.

SYP... Siyasetsiz Yaşayamam Partisi.

Ve... Çok önemli... Olmazsa olmaz... Ayrıca günün modası:

Toplu Sözleşme Partisi. (TSP)

Madem ki dönem, "İttifaklar" dönemi...

Öyleyse...

Ben de bir parti kurayım... "İttifak" ile pazarlık yapayım... Belki bu yolla kapağı Meclis'e atarım.

***



Hayvanseverler

Ülkemizde, "Hayvansever" çok...

Milyonlarca.

Bizim de var... Bodrum'da...

Köpeğimiz... "Tarçın." Acaba... Hayvanseverler...

Örgütlensek... Parti kursak... İktidara gelemez miyiz?

"Yüzde 10 barajı" ne ki? Yüzde 30, yüzde 40 oy, "Kesin." Ama... Fakat... Lakin...

"Geçmişte de" böyle düşünenler oldu.

14 Ekim 1988... "Medeniyet ve Hayvanseverler Partisi" kuruldu.

İki yıl yaşayabildi... 17 Eylül 1990... Feshedildi.

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Uzun sözün kısası

Uzatmayalım... "Konuyu" şöyle bağlayalım:

"Don Kişot olmak için yola çıkan pek çok insan, evine, Sanço Panço olarak döndü..."

Siyasette örneği o kadar çok ki.