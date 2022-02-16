Nüfus 351 bin... Türkiye'nin 26 il nüfusundan fazla... Turizm cenneti... Atatürk Caddesi, Güzelyalı Caddesi, Damlataş Caddesi, Barlar Sokağı, AVM, çarşı, pazar... Çok hareketli.

Yerli... Yabancı... Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in söylemiyle:







- Dinamik nüfus... Yerleşik 44 bin yabancı... Uyum sorunu yok... Asayiş berkemal... Gezin, göreceksiniz. Gezdik... Hem gündüz hem de gece... Gazeteci dostumuz Mehmet Ali Dim ile birlikte. Ve... Nabız tuttuk... Otel sahibiyle de konuştuk, marketle de... Lokantacıyla da konuştuk, gece kulübü işletmecisiyle de.

Sorduk:

- Haliniz nicedir? Ankara'ya bir diyeceğiniz var mı?

Söylediler... "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup" yazar gibi.

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Esma Abla

Yemek molası... "Yöresel Alanya Ev Mutfağı... Esma Hanım'ın Yeri."

Kapıda bir yazı:







"Hoş geldiniz... Tek rakibimiz anneniz."

Mekân 250 kişilik... Kimi "kapalı yerde" yemek yiyor, kimi "açık alanda."







Esma Abla, 82 yaşında... Hâlâ mutfakta... Eşi Hasan Görücü, lokantada.

İşi çekip çeviren Cevdet Görücü... "Oğul."

"Şunu mu yesek, bunu mu?" diye düşünürken... Cevdet, "Bana bırakın" dedi... "Size, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bakanımıza sunduğumuz yemeklerden getireceğim."

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Konaklı'ya ulaşım

Ali Orkan... "Konaklı" Bölgesi Otelciler Dernek Başkanı.

Konaklı, "misafir" karşılamaya hazır... Oteller... Pansiyonlar... Turizm merkezi.

Başkan Orkan dedi ki







Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu... Bu yıl 40 milyon turist, 35 milyar dolar gelir... Onu mahcup etmeyeceğiz.

Ama... Gelen turistin yüzde 20'si, havaalanından otele ulaşmak için çile çekiyor.

Alanya-Antalya yolu... Çok trafikli... 50'den fazla kırmızı ışık var... Dur/kalk... Dur/kalk... 135 kilometre yolu, tur otobüsü dört saatte geçiyor... Başkanımız emir versin, yol acilen iyileştirilsin.

Otoyol bile yapılır... Yap, işlet, devret... Hazineden geçiş garantisi de gereksiz... Yolda trafik öylesine yoğun ki.

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Şoförün derdi akaryakıt fiyatı

Minibüsçüler yolumuzu çevirdiler... Sonra taksiciler de geldiler... "Bizi de dinleyin" dediler.

"Temsilcileri" konuştu... Paşa Özkan... Halk otobüsçülerinin, minibüsçülerin başkanı:

- Reisimizin iki dudağının arasında... Bir emir versin yeter... Akaryakıttan vergi alınmasın.

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Alanya lezzeti... Anadolu insanı

Yemeği beklerken... "Çevreye... Yan masalara" göz attık.

Rus... İranlı... Polonyalı... Alman... Danimarkalı... İngiliz... Belçikalı... Türk, "tek tük."

Derken... Yemek geldi... "Düğün çorbası (Gülüklü çorba)... İçli (çökelekli, soğanlı pide)... Kuru bakla ve börülce salatası... Üstüne de tereyağlı, öksüz helvası."

Yemekten kalkarken... Cevdet, "bir tabloyla" geldi:







- Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızla aile fotoğrafımız... Sizinle de fotoğraf çektirebilir miyiz?

- Elbette.

- Ankara'ya dönerken size iki paket versek... Götürür müsünüz?

- Kime? Ne paketi?

- İki büyüğümüze... Sevdikleri yemekler.

Mehmet Ali Dim ile birlikte... Bastık kahkahayı:

- Yemeğiniz burada güzel... Sıcak sıcak... Hem biz Ankara'ya dönmüyoruz.

Alanya'ya doyamadık... Yarın anlatacaklarımız var.

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Bakkalların iki talebi

Bakkal çok... Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, "hepsinin adına" konuştu:

Oh! Çok şükür, turist gelmeye başladı... Bu yıl toparlanacağız.







Fakat... Bir sorunumuz var... Klima çalıştırmaya mecburuz... Hele gıda standında 24 saat klima şart.

Cumhurbaşkanımız... Bizim için elektrik fiyatında özel bir uygulama talimatı veremez mi?

Gıdada KDV indirimi çok iyi oldu... Başkanımızdan bir isteğimiz daha var... Temizlik malzemeleri gibi... Temel ihtiyaç maddelerinde, KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indiriverse...

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'Havalimanı büyütülsün'

Mehmet Dahaoğlu... Alanya Tanıtma Vakfı Başkan Vekili.

Dahaoğlu bize, "takvim hediye etti."

Ukraynalı 100 ressam,







"Alanya resmi" yapmış... 12'si seçilmiş... İşte, "2022 takvimi."

Dahaoğlu, "Bir isteğimiz var... Sayın Cumhurbaşkanımızdan" dedi:

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, "uluslararası uçuşlara" açık.

Ancak... "Terminal" yetersiz... Havalimanı çok küçük... Bölgenin ihtiyacını karşılamıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız olmasaydı, bu havaalanı yapılamazdı... Hakkını ödeyemeyiz.

Cumhurbaşkanımız bir talimat verirlerse, havalimanı büyür... Bölgeye ve turizme müthiş katkısı olur... Yaparsa Reis yapar.

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Elektrik faturası can yakıyor

Tornacı... Tesviyeci... "Metal işleri" ile uğraşan esnaf çok... "Oda" bile kurmuşlar... Metal İşleri Odası... Başkanı Ali Rıza Açman.







"Sektörün" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklentisi:

- Çok şükür, iyiyiz hoşuz... Allah bugünü aratmasın... Ama elektrik faturası canımızı yakıyor... Elektrik dağıtımcılarının kulağını bir çekiverseniz.

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'Hedef büyük... Bize güvenin'

Alanya... 650 otel... 200 bin yatak... Talep çığ gibi... Bu yaz, "turizm patlayacak."

Sururi Çorabatır... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı... Manavgat'ta otelleri var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajı:







Sözümüz söz... Hedefimiz büyük... En milli ve en yerli sektör biziz.

İthalatı az ama ihracatı çok bir sektörüz.

Türkiye'nin sıkıntıları var... Ama elimiz taşın altında... Turizm ile sıkıntılar aşılacak.

Sayın Cumhurbaşkanım... Hedef 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri... Bize güvenin.