Rüzgâr püfür püfür esiyor... Buna rağmen, gelin araçtan iniyor... Gelinlik uçuşuyor... Damat ceketinin etekleri de öyle... Fırtına umurlarında değil... Bugünlerde moda, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, düğün fotoğrafı çektirmek.

Köprü... 18 Mart'ta açıldı.







Bugün... 4 Nisan.

18 gün geçti aradan... Köprüden geçtik... Bölgeyi gezdik... Halkı dinledik... Gözlemlerimizin özeti:

Köprü, Çanakkale'ye sınıf atlatmış.

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Statü fotoğrafı

Köprünün üzerinde... Rüzgâr etkili... Saçlarımız savruluyor... Birbirimize tutunuyoruz. Araçlardan el sallıyorlar... Biz de onlara.

Köprünün girişinde, seyir noktası var... Çok kişi geçmeden önce duruyor... Fotoğraf çekiyor... Özçekim yapıyor... Tanıdıklarına telefon ediyor... Görüntü gönderiyor.







Köprülü fotoğraf... Bölgede... Statü göstergesi.

"Ben de geçtim" diye hava atma öğesi.

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Görüntülü belge

Ankara'dan İzmir'e uçakla gittik... İzmir'den Çanakkale'ye karayolundan... Yol arkadaşımız Manisa-Olay Gazetesi'nden Ertuğrul Aytaç.

Ertuğrul, köprünün üzerinden bir türlü ayrılmak istemiyor.

İlle de fotoğraf çektirecek... Köprünün o cephesi... Bu görüntüsü... Dalgalanan bayraklar... Altımızdan geçen gemiler.







Dikkat ediyoruz... Ertuğrul, yalnız değil.

Köprü üzerinde oyalanan o kadar çok ki... Kimileri... Eşi, dostu, telefonla görüntülü arıyorlar:

"Şu anda, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerindeyim."

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Çanakkale içinde Aynalı Çarşı

Kapalı Çarşı... 1890'da yapılmış... Şehrin nabzının attığı... Popüler yerlerinden... Kalabalık.

Çanakkale'ye gelip de uğramamak eksiklik.

Önce nabzı söyleyelim... Gündemi.

Esnafın da, çarşıyı gezenin de gündeminde, politika, seçim yok.







Milletin gündemi... Ekmek... Gelirin artması... Elektrik ve akaryakıt zammı.

Ve... Çarşıya bir de eleştirimiz var:

Dükkânlar... Birbirinin kopyası... Fotokopisi.

Hepsinde çeşitler aynı... Fiyatlar aynı.

Gözlemimizi Kaya Üzen'e söyledik... Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı.

O da aynı konudan, dertli.

Bayraklarla süslü Aynalı Çarşı'nın, zihniyet değişimize... Dönüşüme... Çeşitlenmeye ihtiyacı var.

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Tıpkı İstanbul

İlhami Aktaş... Çanakkale Valisi... "Yoldan geldiniz, yorgun olmalısınız" dedi... Doğru...

Saat 14.30... Öğle yemeği de yememiştik.







Vali Bey, "Önce Lâpseki'ye gidelim" dedi:

- Köprünün ayağında balıkçı var... İstanbul Ortaköy gibi.

Gerçekten öyle... Acar Balıkçılık... Aile işletmesi... Yemek bahane, köprüye nazır balık şahane.

Az ileride cami de mevcut... Tıpkı Karaköy.

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Konut fiyatları uçuşta

Çanakkale'de... Özellikle Lâpseki'de... Konut piyasası canlı.

Nereye baksanız... "Köprü, boğaz manzaralı daireler" afiş ve ilanları.







Fiyatlar... Bir iki ay öncesine göre, uçmaya başlamış.

Yine de... Düşünürseniz, Lâpseki'de ev almanın tam zamanı.

Şehr-i Boğaz evleri... 110 metrekare... 2+1... Fiyatı 699 bin lira.

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Şahinbey-Gelibolu hattı

Gelibolu... Yarımada... Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı.

Ziyaretçi çok... Yurdun her yerinden... Yurt dışından.

Değişik illerden, öğrenci grupları. Örneğin;

Mehmet Tahmazoğlu... Gaziantep'in metropol ilçesi Şahinbey Belediye Başkanı... 5 yılda 111 bin 27 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdi.

Tahmazoğlu'nun 2022 programı... 39 bin öğrenci... Böylece 150 bini bulacak.

Öğrenciler daha önce şehitliği ve Çanakkale'yi geziyorlardı... Bundan sonra... 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş de, gezi programlarında yer alacak.

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İki lokomotif

Kaya Üzen, "Çanakkale... Ekonomik yönden, diğer illerden biraz daha iyi" dedi... Ve devam etti:

Gelibolu yarımadası... Şehitlik... Çevre düzenlemesi... Ziyaretçi sayısını artırdı... Önemli canlılık ve turizm geliri.

Konaklama sayısı ve gününde ciddi artış var.

1915 Çanakkale Köprüsü'yle... Ekonomi daha da canlanacak.

Kaya Üzen'in anlattıklarını çok kişiden dinledik.

Bölge insanına göre... Eskiden Çanakkale'nin tek lokomotifi vardı... Gelibolu.

Köprü... İkinci lokomotif.

Çanakkale... Köprü... Geçiş sayısı... Bölgenin sorunları... Talepler, beklentiler... Yarın devam edeceğiz.