Henüz bir ay öncesine kadar Marmara Denizi idi... Çanakkale Boğazı'na gerdanlık takılınca... Şimdi... Marmara Gölü.

Marmara'ya kıyısı olan yerlerde... Çanakkale ve ilçelerinde... Özellikle Gelibolu ve Lapseki'de... Hızlı nüfus artışı kaçınılmaz.







Bir de, çevredeki yol sorunu çözülürse... 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek araç sayısının kat kat artacağı kesin.

***



Yol çilesi biterse

İzmir-Çanakkale... 365 kilometre... 120 kilometresi otoyol.

Geri kalanı... Çile... Kırmızı ışık, yeşil ışık... Dur, geç... Dur, geç.







Altınoluk-Burhaniye... 30 kilometre... Trafik lambası 23.

Küçükkuyu-Ayvalık... 80 kilometre... Tam 40 trafik lambası.

İzmir-Çanakkale... BursaÇanakkale... Otoyol ile kucaklaştığı gün... 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tutabilene aşk olsun... Köprü, banknot matbaası gibi çalışacaktır.

***



O şimdi Başkan

Emekli deniz astsubayı... Muhtar... Ziraat Odası Başkanı... İl Genel Meclisi Üyesi... Ve iki dönemdir, Lapseki Belediye Başkanı... Eyüp Yılmaz.

Al üniversiteye, hoca yap...

Siyaset dersi de verir, yerel yönetim dersi de.

Mutluluktan uçuyor... Dedi ki:







Köprü bir hayaldi... Nasip bugüne imiş... Allah, emeği geçenlerden razı olsun.

Bölge değerlendi... Yatırımcı yağıyor... Konut yatırımı... Otel yatırımı.

Yaz gelince, İstanbul'a sebze-meyve yollarız... Domates... Kiraz... Şeftali... Nektarin... Günde 100 kamyon.

Ama... Feribot sadece 10 kamyon alır... Ürünün İstanbul'a ulaşması güçleşir... Fiyat düşer.

Köprü var ya köprü... Hızır gibi yetişti.

***



Altına hücum

Köprünün bir ayağı Lapseki'de... 30 bin nüfus.







Lapseki'nin az ötesi, Zincirbozan... Süleyman Demirel'in, Deniz Baykal'ın sürgün edildiği yer.

Lapseki'nin karşısı... Demirel ile Bülent Ecevit'in sürüldüğü... Hamzakoy







Lapseki cıvıl cıvıl... Millet Bahçesi... 15 Temmuz Şehitler Parkı... Bayram yeri gibi... Köprü bayramı.

Gündem... Ne siyaset, ne seçim...

Lapseki'de... Gelibolu, Eceabat, Biga, Bozcaada'da... Gündem aynı... "Köprü... Köprünün getireceği bereket."

Altına hücum misali... Bölgeye gelen gelene.

Kimi arsa arıyor... Kimi konut alıyor.

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Örnek siyasetçi

Çanakkale'de belki 40 kişiden Bülent Turan'ı dinledik... Milletvekili. AK Parti Grup Başkanvekili

Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen de anlattı, Aynalı Çarşı esnafı da... Muhtarlar da.

Bülent Turan, "İsteyin benden" diyormuş:

- Sorunlarınızı söyleyin, çözelim... Sonra, 'Ah keşke şunu da isteseydim' demeyin.

Halk, bunu bekliyor... Oy verdiği siyasetçinin, halktan kopmamasını.

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Ezine peyniri

Çanakkale domatesi... Aroması bir başka...

Coğrafi işareti alınmış.

Ve... Yazmazsak olmaz... Ezine peyniri.

Keçi sütü ağırlıklı... Koyun sütü de var... İnek sütü oranı ise yüzde 25.

Ezine'de... Peynirci o kadar çok ki.







- Peynirci... İşler nasıl?

- Çok şükür.

- Beyaz peynir... Kaç lira?

- Ramazan... Mübarek ay... Herkes yiyebilsin... 2.5 kilogramı 150 lira.

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Ersoy'a vefa

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın makam odasının duvarında... Bir çerçeve içinde... Mehmet Akif Ersoy'un nüfus cüzdanı.







İstiklal Marşı şairinin doğduğu yer... Bayramiç ilçesi.

Vefalı Çanakkaleli... Şairin adını, anısını her yerde yaşatıyor...







Hastanede bile:

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi.

***



Yetmez ama evet

Fatih Çelikkaya... Lapseki Kaymakamı.

Kaymakamlıkta bir de kaymakam adayı var... Kübra Eroğlu... Yarının kaymakamı.

Kübra Hanım'a sorduk:

- Türkiye'de kaç kadın kaymakam var?

- 101 kadın kaymakam.

Daha da artması dileğiyle.

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Gündem farkı

Ankara'da... 7/24... Varsa siyaset, yoksa siyaset...

Başkent'ten çıkınca... Hava bir anda değişiyor.

Örneğin... Çanakkaleli... Seçimi, siyaseti değil, "Küçükkuyu rampalarında inşaatı devam eden iki tüneli" konuşuyor.

Bir an önce hizmete açılmasını bekliyor.

Ankara'da... Laf yarışı.

Çanakkale'de ise... Konuşulan konular:

Üretim... Organik tarım... Gıda ihtisas organize sanayi bölgesi... Hayvancılık... Turizm.

***



Sevindik

Süreyya Üzmez... Ankara'nın ünlü balık lokantası Trilye'nin sahibi... Çanakkaleli.







Çanakkale Belediyesi, adını bir sokağa vermiş... Tebrikler.