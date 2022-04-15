Milli gelir pastasından, Ankara ortalamasına göre en az pay alan metropol ilçe... Nüfusu 700 bin.

Tam bir Orta Anadolu mozaiği... Ankaralı... Yozgatlı... Kırıkkaleli... Çorumlu... Kırşehirli.

Her gün... Mamak Belediyesi'nden... 19 ayrı noktada iftar yemeği.

Millet kıraathanelerinde... İftar çadırlarında... Bilim, kültür, gençlik merkezlerinde.







Çarşamba... Muhtarlar iftara davetli idiler... Ailece.

Yaşar Önel ile birlikte gittik.

Kaymakam Ali Sırmalı... Belediye Başkanı Murat Köse... Muhtarlar ve aileleriyle birlikteydik.

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Birlik... Beraberlik

Mamak'ta 64 muhtar var.

6'sı kadın... Yetmez ama evet... Dileriz sayıları artar.

İftar masamızda, Mamak Muhtarlar Derneği'nin Başkanı da vardı... Hulusi Güngören... Eski matbaacı... 25 yıllık muhtar.

- Hulusi Başkan... Söyle bakalım... Gündem nedir? Sorunlar nelerdir?

- Allah devlete, millete zeval vermesin... Birlik ve beraberliğimizi bozmasın... Zorluklar zamanla aşılır, yeter ki Allah ülkemizin gücüne güç katsın.

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Özlenen günler

Perşembe... Dün... Gazilere iftar... Aileleri ile birlikte.

Cuma... Bugün... Yetim ve öksüzlere iftar... Yine ailece.

Korona... Sokağa çıkma yasağı...







Önlemler... 2 yıldır topluca iftar yapılamamıştı.

Millet... Birlikte iftarı özlemiş... Dua... Müzik... İlahi.

Bazı muhtarlar ve eşleriyle sohbet ettik... Bir muhtar eşi dedi ki:

- Son 2 ramazan ayımızı buruk geçirdik... Bu yıl Allah birlikte iftar yapmayı nasip etti... Mutluyuz.

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Gönül sofrası

Sohbet sırasında... Biz, iftar sofrasından söz ederken... Bir muhtar sözümüzü kesti:







- İftar sofrası değil, gönül sofrası... Aile sofrası... Kaymakamımız ile Belediye Başkanımız, ailelerimizin birer fertleri.

Devlet, yerel yönetim ve millet kucaklaşması hoşumuza gitti... Sevindirici.

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Hayır Çarşısı

Osman Altınışık... İki ay öncesine kadar bizim ailedendi... SABAH'taydı.

Şimdi... Mamak Belediyesi Basın Müşaviri.

Belediyesi Basın Müşaviri. İftar önceki bir Mamak turu attık... Osman ve Yaşar Önel ile birlikte.

Çarşıya hayran kaldık... Belediyenin Hayır Çarşısı.

Gariban... İhtiyaç sahibi... Mağazadan istediğini alıyor... Ücretsiz... Herkesin dudaklarından dökülen söz aynı:

- Allah, bin kere razı olsun.

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Kadından al mesajı

Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... Siyaset... Seçim... Partiler... Cumhurbaşkanlığı adayları için isimleri geçenler... Mamaklı bu konularda ne düşünüyor?

Muhtarlardan önce, eşleri yanıt verdi.

Kadın... Erkekten daha baskın... Sözünü esirgemiyor... Atak... Gel de alkışlama.

Sohbeti... Dinlediklerimizi... Özetleyecek olursak:

7/24... Varsa siyaset yoksa siyaset... Millete gına gelmiş.

Siyaset dili... Hakaretler... Herkesin dediği şu: "Artık yeter."

Genel istek... Beklenti... "Siyasetçiler kavga etmesinler... El ele versinler... Ekonomiyi düzeltip, enflasyon canavarının defterini dürsünler."

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Uyanık kütüphane

İftar sonrası... Kaymakam Ali Sırmalı ile Belediye Başkanı Murat Köse ve muhtar ailelerine veda ettik... Fakat... Osman dedi ki:

- Hemen gitmek yok... Dolaşacağız... Sahura kadar... Size sürprizimiz var.







İlk durak kütüphane.

Belediye... 19 kütüphane yapmış... Çoğu geç saatlere kadar açık... Gençler ders çalışıyorlar.

Bir kütüphane 24 saat açık... Şehitlik Mahallesi'ndeki, Uyanık Kütüphane. Sahur vakti 30 öğrenci var... Belediye, sahur yemeğini düşünmüş.

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Vefa

Ekin Mahallesi'nde vefa spor kompleksi var... Örnek proje... Yüzme havuzu da dâhil spor tesisleri... Hamam bile var.

Kompleksin adı... Mesut Akgül... Mamak'ın, önceki Belediye Başkanı.

Karar alınmış... Yeni Bayındır Mahallesi'ne de, aynı spor kompleksinden yapılacak.

Kompleksin adı, Gazi Şahin olacak... Daha önceki Belediye Başkanı.

Vefa... Hizmeti geçene saygı... İşte bu... Komplekssiz oluşu Başkan Murat Köse'nin "süsü."

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Mehterli sahur

Saatler su gibi akıp geçti... Ama Osman bir türlü bizi bırakmadı.

Ve... Sahura doğru... Uzaktan, bando, müzik sesi gelmeye başladı:

"Ceddin deden, neslin baban,

En kahraman Türk milleti."

Derken... Ses... Bando daha da yükseldi... Yakınlaştı.

Ve... Mehter takımı göründü:

"Ey şanlı ordu, ey şanlı asker,

Haydi gazanfer, umman-ı safter,

Allahu Ekber, Allahu Ekber,

Ordumuz olsun daim muzaffer."

Pencereler açıldı... Millet balkona çıktı... Alkışlar, alkışlar... Evden çıkıp mehterin peşine takılanlar... Gözyaşları.

Mamak'ta ramazan bir başka.

***



Daha da güzelleşiyor

Mehter takımı... Mamak Belediyesi'nin... Ankara'da bir ilk.

Takım 21 kişiden oluşuyor... Hepsi de, belediye elemanı.

İçlerinde, park bahçelerde çalışan da var, temizlik görevlisi de.

Osman sordu:







- Sürpriz... Nasıl ama... Beğendiniz mi?

- Çoook... Uykusuz kaldığımıza değdi.

Gittik, gezdik, gördük.

Mamak güzeldi, daha da güzelleşiyor.