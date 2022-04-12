Ramazan bereketi mi demeli? Siyaset geçen aydan çok daha hareketli... İftarlar... Teravih namazı sonrası geç saatlere kadar sohbetler... Kulisler tam gaz.

Turgut Özal, Anavatan Partisi'ni 20 Mayıs 1983'te kurdu... Her 20 Mayıs'ta, Oltan Sungurlu yemek verir... 20 Mayıs Vakfı Başkanı.

20 Mayıs Cuma... Özal'ın arkadaşları, Sungurlu'nun davetinde buluşacaklar.

Böyle buluşmalarda, siyaset, partiler, seçim konuşulmaz olur mu?

17 Nisan... Özal'ın ölüm yıldönümü... İstanbul'da, Anıtmezar'da anma töreni... Bu yıl, geçen yıllara oranla daha kalabalık olacak... ANAP'lılar... AK Partililer.

İftar o kadar çok ki... Ankara'da, İstanbul'da... Her yerde... 15 Nisan... Cuma... Afyon'un Şuhut ilçesinde iftar... Ev sahibi, Prof. Dr. Veysel Eroğlu.

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Cavit Çağlar

Doğru Yol Partisi, başka bir isimle canlanabilir mi, güncellenebilir mi?

Bu konuda, DYP'nin milletvekili... Bakanı Cavit Çağlar'ı arayan çok. Cavit Çağlar'ın yanıtına gelince:

Olmaz... Tutmaz... Hayal... Ölü doğmuş bir proje.

Eski DYP'liler ve ANAP'lılar, yıllarca AK Parti'ye oy verdiler... AK Parti, DYP ve ANAP çizgisine... O çizginin evlatlarına, gençlerine kucak açmalı... Sahip çıkmalı.

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'Operasyon' öncesi ve sonrası

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

İYİ Parti'de... İki grup vardı... "Ekrem"ciler ile "Mansur"cular.

Meral Akşener'in parti vitrinindeki operasyonu, "Herkes sussun" diye algılandı.

Ve gerçekten de, herkes sustu.

Şimdi partide, "Neden Meral Hanım aday olmasın?" diyenler var... Hayli fazla.

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Yanlış

Farkındasınız... İYİ Parti gaza basınca... CHP'de de hareketlenme hızlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, boş durmuyor... Sağa sola gidiyor... Gittiği yerlerde... Kapı önü kalabalık... Medya... Partililer.

CHP Genel Başkanı, açıklama yapıyor... Televizyonda yayınlanıyor... Tartışılıyor.

1. Olay bizce, şov. Tabana ve kamuoyuna gösteriş.

2. Siyasette... Siyasetçinin muhatabı, siyasetçidir, bakandır... Bürokrat değil.

3. Hele hele... Başkanlık sistemi ile birlikte... Bakanlar eski özgül ağırlıkta değiller... Ana muhalefet liderinin tek muhatabı vardır; Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Erdoğan dururken... Türkiye İstatistik Kurumu... Et ve Süt Kurumu kapısına dayanmak... Belki fanatiklerin hoşuna gider ama... Siyaseti layıkıyla yapmanın yerini tutmaz.

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6'lı masa

Boyası ve cilası gösterişli olsa da... Masa, çok kişinin umut bağladığı kadar sağlam değil.

Masanın, herkesin bildiği ama seslendiremediği önemli bir sorunu var:

"Azınlıkların statüsü."

Azınlıklar... Elbette, eşit hak isteyecekler... Söz hakkı... Oy hakkı.

Ancak... Ana muhalefet partisi CHP'nin... Ve merkeze yelken açan... CHP'den de oy almaya çalışan... Ana muhalefet ile yarışan İYİ Parti'nin... Azınlıkların beklentilerini karşılayabilmeleri çok güç.

Azınlıklar... Biliyorsunuz... Barajın gölgesine bile yaklaşamayanlar.

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Saffet Kaya

Sıkı kulisçi... Eski DYP milletvekili... Sonrasında bir dönem AK Parti.

Ardahan'da karşılığı var.

Yeni parti... Doğru Yol'u yarışa sokma girişimleri... Bu projenin mimarları... Elbette Saffet Kaya ile de temasa geçildi.

Saffet Bey'in yaklaşımı... Yanıtı... Şöyle oldu:

- Beni bu işe karıştırmayın... Olmaz... Tutmaz... Sağlıklı bir proje değil.

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CHP'de derin hesaplar

Ana muhalefet partisi... Bildiğiniz gibi... Her zaman, çok parçalı.

CHP'de... Kılıçdaroğlu yanlıları elbette ağırlıkta... "Millet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı o olsun."

Ekrem İmamoğlu taraftarları var... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İmamoğlu'nu görmek isteyenler.

Ve... "Mansur Yavaş"çılar... Şöyle düşünüyorlar: "Mansur Yavaş'ın belki parti tabanında fazla bir gücü yok ama... Kamuoyunda karşılığı var."

Bitmedi... Bir de, "Gerçek CHP'li biziz" diyen kesim mevcut... Deniz Baykal'ın yol arkadaşları... Geçmişte CHP ağacının kökünü sulayanlar... Beklemedeler... İzlemedeler.

Yine bitmedi... Canan Kaftancıoğlu... İstanbul'un güçlü İl Başkanı... Ağırlığını kimden yana koyacak?

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'Ya tutarsa...'

Siyasete... Milli Piyango... Sayısal Toto... Kazı Kazan gibi bakan hayli fazla.

İçlerinde kimler yok ki? Üniversiteden... Bürokrasiden... İş çevrelerinden.

Partilere gidiyorlar... Kulislerde boy gösteriyorlar.

Bir kısmının, belirli bir eğilimi yok... Olsun da, nereden olursa olsun... Şu parti, bu parti fark etmez.

Hesap... "Ya tutarsa" endeksli... "Ya bir parti beni aday yaparsa."

Kulisler... 7/24... Sahura kadar... Devam edeceğiz.