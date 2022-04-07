Belediye yönetimi bakımından Türkiye'nin şanslı şehirlerinden... Sakin ve temiz.

Sırtını Spil Dağı'na dayamış, bitişiğinde deniz... İzmir.

Cengiz Ergün... Üç dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı... MHP'li.







Manisa'da... Üç dönem seçilen başka başkan yok.

Varlıklı bir aileden geliyor... Yaptığı hayır işi çok.

Merkezde... İlçelerde... Kiminle konuştuysak söylediği şu:

- Çalmıyor, çaldırmıyor... Yemiyor, yedirmiyor... Hizmet ediyor... Biz de oy veriyoruz.

***



Başarının sırrı

Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye, 291 ton gübre desteği... Nitropower... Yüzde 75'i hibe... Dün dağıtılmaya başlandı.

Selendi ve Demirci'de altyapı, üstyapı yatırımları... 378 milyon.

17 ilçede ihtiyaç sahiplerine yardım.

Çölyak hastalarına özel gıda paketi

Cengiz Ergün... Az laf, çok iş... Seviliyor... Seçiliyor.

***



Ömer Faruk Çelik

Metropol ilçe Şehzadeler Belediye Başkanı.

Bir rüyası vardı... Manisa'nın kanayan yarasına neşter:







Kocatepe... Gediz... Bayındırlık... Dilşikâr... İshak Çelebi mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm.

Yıllardır konuşuluyordu... Nihayet, çarpık yapılaşmada yıkıma başlandı.

Ne zaman geldiysek, Ömer Faruk Çelik'i, dışarıda gördük... Halkın içinde.

7 bin aileye Ramazan kolisi... Gıda.

Yaşlının... Bakıma muhtaç olanın evine... Sıcak yemek.

Manisa'nın, "Yerel yöneticiler açısından şanslı olduğunu" söylemiştik.

***



Mehmet Çerçi

Eski milletvekili... Metropol ilçe Yunus Emre Belediye Başkanı.

Kış soğuk geçti... Ve uzun... 5 bin çocuğu mont ve botla sevindirdi.

Korona... Kriz... Ekonomik sorunlar... 4 bin hanenin elektrik faturasını ödedi.

1500'e yakın kişinin bakkal ve market borçlarını ödedi.

15 bin eve destek yolladı... Kömür... Gıda paketi... Yeni doğanlara bebek bezi.

Bir "olay" var ki... Yazmazsak olmaz:







Mehmet Çerçi... Spil Dağı eteklerine beş konak yaptırdı... Şehir manzaralı.

Konaklara giden yol... Kilim desenli... Renkli.

İnşaat sırasında... Sosyal medyada... Neler yazıldı neler... 'Mehmet Çerçi, kendisine saray yaptırıyor' denildi.

Konaklar bitti... Biri Osmanlı Müzesi... Hafta sonlarında binlerce ziyaretçi.

Birinde kadınlar kurs görüyorlar... Ebru... Telkâri... Resim.

Diğer konak misafirhane... Sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde.

Sahi... Sosyal medyada ortalığı birbirine katanlar... Şimdi... Neredeler?

***



Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı... Kulalı... Geldik, gördük, Manisa'da karşılığı var.

17 ilçenin tamamında, spor tesisi ihtiyacı karşılanmış.

Parti ayrımı gözetmeksizin. Yüzme havuzları... Semt sahaları... Tenis kortları... Spor kompleksleri.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalışkan... Ve hizmete odaklı.

***



Mehmet Yılmaz

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Onunla hep, makamında konuşurduk... Bu kez, işyerinde buluştuk... Fırınında... Pastanesinde... Matador.

Sorduk:







- Manisa ne âlemde? Ekonomi... Üretim... İhracat... İşsizlik.

Başkan Yılmaz, başladı anlatmaya:

İşsizlik yüzde 3.8... Yani Japonya'nın bile altında.

370 yatırımcı... Yatırım için yer tahsisi bekliyor... 2.5 milyar dolar yatırım yapacaklar.







Yıllık ihracatımız 8 milyar dolar... Dünyanın her yerine.

Ege'nin en büyük sulanabilir tarım arazisine sahibiz... Bölge, sanayi ve tarım zengini.

Hiç mi sorun yok? Var... Enerji maliyetini düşürmemiz şart.

Türkiye'de kimi laf üretiyor... Kimi de iş... Boş laf karın doyurmuyor... Halkın gündeminde siyaset de yok, erken seçim de.

Pandemi büyük fırsat... Çin devreden çıktı... Tedarikçi Türkiye oldu.

Savaş... Türkiye'nin önemi arttı... Yine tedarik işimize yaradı.

Kimse bilip bilmeden konuşmasın... Fabrikaların ekim, kasıma kadarki bütün üretimleri satılmış durumda... Talebe yetişemiyoruz.

***



Özgür Özel

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl iki kez Manisa'ya gelmiş.

İlk gelişinde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etmiş... İkincisinde, programında varmış ama... Yoğunluk gerekçe gösterilerek çıkarılmış.

Mehmet Yılmaz... TSO Başkanı... Sözünü esirgemez.

Ziyaretine gelen CHP Genel Başkanı'na demiş ki:

- Benim bildiğim... Manisa'da üç milletvekiliniz var... Ama sadece birini tanıyorum... Özgür Özel... Arar sorar... Dinler... Sorunlarla ilgilenir... Diğer milletvekillerinizi hiç görmedim.

Bu görüşmeden sonra... Diğerleri de Mehmet Yılmaz'ı arar olmuşlar.

Özgür Özel'in izini, gittiğimiz yerlerde gördüğümüzü söylemeliyiz.

***



Beğendik

Afişlerdeki... Yaya üstgeçitlerinde... Her yerde...

Bir yazı dikkatimizi çekti:

En büyük su kaynağı "tasarruftur."







Manisa'yı, gazeteci dostumuz Ertuğrul Aytaç ile birlikte dolaştık... İlçe ilçe... Gece-gündüz.

Ege'nin yükselen yıldızına veda zamanı.

Sanırız, bayramdan sonra yine geleceğiz... Cemil Çiçek ve Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte.