Çanakkale, Lapseki, Biga, Bandırma, Susurluk, Balıkesir, Savaştepe, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı... Uzun bir yolculuk... Gün boyu.

Manisa'ya girdiğimizde hava kararmıştı.

Şehzadeler şehrinde... Camiler ışıl ışıl.







Yunusemre Belediyesi'nin yaptırdığı muhteşem caminin minareleri arasındaki mahyalardan birinde, Türk bayrağı ışıl ışıl.

Diğer iki minare arasındaki yazı:

"Hoş geldin ya şehri Ramazan."

Bugün... Çanakkale'den Manisa'ya yol gözlemleri.

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Üreten, ihraç eden Türkiye

Ege'de trafik yoğun... Özellikle de TIR ve kamyon sayısı çok fazla... İşte bu sevindirici... Üreten, şehirlerarası mal gönderen... İhraç eden Türkiye göstergesi.

Yol boyunca... Ağaçlar çiçek açmış... Tarlalar yemyeşil...

Baharın ayak sesleri.

Traktörler... Ramazan'a rağmen çalışmaya, üretmeye devam eden köylüler... İşçiler... Kadınlar... Erkekler.

Dikkatimizi çekti... Bölgede, rüzgârgülü o kadar çok ki... Rüzgârın gücü, elektrik enerjisine çevriliyor.

İlginçtir... Bir zamanlar, siyaset ve bürokrasi rüzgâr türbinlerine karşı nasıl bir direnç sergilemişti...

Malum, istemezük lobisi.

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Vaziyet

Uğradığımız yerlerde... "Yandık... Öldük... Battık... Bittik... Göçtük... Batsın bu dünya" durumu yok.

"Ekonomi çok iyi... Vur patlasın çal oynasın... Her şey güllük gülistanlık... Ortalık dikensiz gül bahçesi" havası da yok.

Kırsalda... Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınma var... Gübre, zirai ilaç, traktör yakıtı... Çok pahalı.

İlçelerdeki yakınma... Elektrik ve doğalgaz faturası... Akaryakıt zammı... Bazı zincir marketlerin fırsatçılığı.

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Yoğun destek

Esnaf... Emekli... Üretici... Sanayici... Şu partili, bu partili... Herkesin görüşü, sürecin çok iyi yönetildiği...

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlık politikası.

Kamil Akyürek, "Muhalefete oy verenler bile, Türkiye'nin izlediği politikayı övüyorlar" dedi.

Kiminle konuştuysak... Aldığımız yanıt aynı... Sanki sözleşmişler gibi:

- Rusya da dostumuz, Ukrayna da... Gaza gelip de bu savaşta taraf olmaya hiç gerek yok.

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Balıkesir notları

Kamil Akyürek... Yerel Merhaba Gazetesi Yazı İşleri Müdürü... Eşi Semra da gazeteci... Yazar.

Ekonomi... Seçim... Siyaset... Gündem... Balıkesir'de durum nedir?

Halkın beklentileri... Yatırım... Organize sanayi.

Kamil, başladı anlatmaya:







Bandırma ve Balıkesir'de yatırım talebi çok... OSB taleplerine yetişilemiyor.

Sabit gelirliler sıkıntıda... Emekliler... Maaşla çalışanlar... Çocuk okutanlar.

Kırsala gelince... Yem, gübre, tarımsal ilaç pahalı... Mazot da öyle... Fakat şu da bir gerçek ki, ürün iyi para ediyor.

İhracat... Söylemeye gerek yok... TIR'ları gördünüz... Kriz döneminde Türkiye'nin can suyu.

Seçim, siyaset dediniz... Haydi çıkalım, kendiniz görüşün... Milletin böyle bir gündemi yok.

***



Coğrafi işaretli kuzu

Balıkesir... Et konusunda, Türkiye'nin ilk dört ili arasında.

"Balıkesir kuzusu" meşhur... Coğrafi işaretli.

Talep çok... İstanbul'dan...

Ankara'dan.

Kemikli et... Kilogramı 120-130 lira.

Kemiksiz... 160-170.

Hayvancılık... Bölgenin önemli gelir kaynağı.

Besicilik sektörü çalışanları... "Çok şükür" diyor.

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52 çeşit peynir

Daha önce de gelmiştik...

50 çeşit peynirden söz edilmişti.

Kamil Akyürek, "52" dedi... Ve saymaya başladı.







Örneğin... Havran taze sepet peyniri. Kilogramı 60 lira.

İvrindi kuzu kelle peyniri. 110 lira.

Sındırgı tulumu. 100 lira.

Sektörün havası... "Çok şükür."

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların beklentisi... Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin bir an önce Balıkesir'e gelmesi.

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Akhisar

Manisa'nın 176 bin nüfuslu ilçesi... Milli gelir, Türkiye ortalamasının üzerinde... Zeytin, zeytinyağı bereketi.

Alper Alhat... Ticaret Borsası Başkanı... Aile boyu zeytinci.

Akhisar'daki zeytin ağacı sayısı... 14 milyon.

Alhat ailesinin... 150 bin.

"Durum nedir?" dedik... Akhisar raporu istedik.

Alper Alhat dedi ki:







Türkiye'nin en büyük zeytin kentiyiz.

Yılda 30 bin ton zeytinyağı... 150 bin ton zeytin... Başka bir yerde böyle üretim var mı?

İç piyasada lideriz... 45 ülkeye zeytin, 60 ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz.

Bitmedi... Ayrıca Mısır var... Ayçiçeği var... Pamuk var... Allah, vermiş de vermiş.

Girdiler arttı... Gübre, mazot, tarımsal ilaç... Ama ürün fiyatları da arttı.

Allah için doğru konuşalım... Zeytinyağının litresi geçen yıl 18 liraydı... Bugün 50-55 lira.

Öldük, bittik diyene inanmayın... Bölgede işlenmeyen tarla kalmadı... Geçen yıl tarlanın dönümü 20 bindi, şimdi 100 bin liraya müşteri hazır.

Çiftçi umuda bakar... Gelecekten umutluyuz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na bulaşmadık ya... Türkiye'nin sırtı yere gelmez... Sorunlar zamanla aşılır... Yeter ki birbirimizi yemeyelim.

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Devamı yarın

Yol uzun... Ertuğrul Aytaç ile birlikte o kadar çok yere uğradık ki.

Yarın... Manisa notları.