Ankara'da hava birden ısındı... Mevsim normallerinin üzerinde... Siyasi havadan söz ediyoruz.

Seçime bir yıldan fazla süre var ama... Eskilerin, "Sath-ı mail" dedikleri... Seçimin kaygan zeminine çok önceden giriliyor gibi

Kulisler... Buluşmalar... Toplantılar... Zemin yoklamalar.

Sağda solda... Açıkta ya da kapalı kapılar ardında... Neler konuşuluyor? Kim, kimi arıyor? Hangi hesaplar yapılıyor? Siyaset bahçesinde bir gezintiye ne dersiniz?

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Orhan Keçeli

Senelerce Süleyman Demirel'in peşinde koştu...

Adalet Partisi... Doğruyol.

Çok kişinin milletvekili olmasında rolü, emeği var.

Şimdilerde köşesinde... Anıları ile baş başa.

Siyasete çağırdılar... Bal mumlu davetiye ile... Verdiği yanıt kısa:

- Ben o defteri kapattım.

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Aytun Çıray

Geldiği okul, Doğruyol Partisi... Anavatan.

CHP milletvekilliği yaptı.

Bugün... İYİ Parti Milletvekili... Meral Akşener'in, Siyasi Başdanışmanı.

Akşener, direksiyonu merkeze doğru çevirince... Aytun Çıray'ın, yıldızı yükseliyor... Anavatan ve Doğruyol'a yönelik, derin sondajda Aytun Çıray'ın, bilgisi ve ilişkileri önemli.

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Burak Küntay

Aile dostumuzun oğlu... Demirel'in yol arkadaşı rahmetli Barlas Küntay ile sevgili İnci Küntay'ın... Adını çok duyacaksınız.

"Siyasetin içinde büyüdüm" dedi... Babası iki dönem Bursa milletvekilliği yaptı... Ve Turizm Bakanlığı.

Burak Küntay Amerika'da okudu... Siyaset Bilimci... Profesör... Onunla ilgili, zemin yoklaması yapıldığını biliyoruz... Fakat şimdilik renk vermiyor.

Sohbet ettik... Dedi ki:

Sohbet ettik... Dedi ki: - Şu an için açık bir davet yok... Benim de bir girişimim olmadı... Ülkeye katkı sağlayacağım, bilgimi, birikimimi icraata dökeceğim bir alanda ülkeme hizmet etmekten şeref duyarım.

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Ahmet Özal

Cumartesi... Öğleden sonra... Ahmet Özal, Ankara'da dolaşıyordu... Turan Güneş Bulvarı... Balgat... Birlik Mahallesi... Çankaya.

- Hayırdır? Birini mi, bir yeri mi arıyorsun?

- Genel merkez için yer bakıyorum.

Süleyman Yağcıoğlu... Eski Anavatan Partisi milletvekili... İlk Parti'yi kurmuştu

Ahmet Özal'ın söylemi ile... "Sessiz bir kongre" yapıldı... Partinin adı, Tek Parti oldu... Genel Başkan da Ahmet Özal.







Mehmet Perçin... İlk gününden son gününe kadar, Turgut Özal'ın yanında olan... Aileden biri sayılan isimlerden... Eski milletvekili... Elbette Anavatan... Perçin'in siyasi bir hesabı, beklentisi yok... Vefalı Perçin Ankara'da, Ahmet Özal'ı yalnız bırakmıyor.

Dedik ki... "Eee... Daha daha..."

Ahmet Özal, "Ziyaretinize geleceğim" dedi ve devam etti:

Üç ay sonra kongre yapacağız... Programımızı açıklayacağız.

Kadro eski bürokrat ağırlıklı... Hazine... Maliye... IMF... Ekonomi... Yurt dışından birkaç beyin.

Kadın çok olacak... Belki erkeklere kota koyacağız.

Geziyorum... Hakkâri... Ağrı... Trabzon... Büyük ilgi görüyorum... Size fotoğraf yollarım... Babamı anlatan, babamla anısı olan insan o kadar çok ki.

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Tolga Batallı

Mehmet Batallı'nın büyük oğlu... Babası sanayiciydi... İki dönem milletvekilliği (Gaziantep), iki dönem de bakanlık yaptı.

Baba, öteki dünyaya göç edince... İki kardeş... Tolga ve Toygun, annelerine sahip çıktılar... Ve baba işini büyüttüler... Gaziantep'te Artemis Halı... Araç muayene istasyonu... İzmir'de yatak fabrikası.

Şimdi... Tolga'ya, davetiye geldi... Siyaset... Milletvekili adaylığı.

Batallı ne "Evet" dedi, ne de "Hayır."

Sohbet ettik... Şunları söyledi:

- Kısmet... Seçime daha zaman var.

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Arif Parmaksız

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Odalar Birliği camiasının, güçlü ve popüler isimlerinden... İş dünyası onu iyi tanır.

Geçmişte... Doğruyol Partisi'nden, aday olmuştu.

Prof. Tansu Çiller ile karşılıklı, saygı, sevgi, güven ilişkileri var.

Zemin yoklandı:

- Yeni bir parti... Tansu Çiller ve yol arkadaşları... Hızlı örgütlenme... 2023... Seçim...

Arif Parmaksız, "Beni karıştırmayın" dedi:

- Yanlış olur... Bu saatten sonra yeni bir parti bence macera.

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Rifat Hisarcıklıoğlu

Odalar Birliği'nin, Duayen... Güçlü... Karizmatik Başkanı.

20 yıldır hakkında çok şey söylendi... "Siyasete girecek... Parti kuracak" diye.

Arkasından iten... Sırtından bir yerlere gelmek isteyen çok.

Fakat... Hisarcıklıoğlu... Gaza gelmeyecek kadar birikimli... Ne boş havuza atlar, ne de derinliğini bilmediği suya girer. Rifat Bey'in... Hani ne derler? O taraklarda bezi yok.

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Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, televizyonda, "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" deyince... CHP'de, "Bu da ne demek oluyor?" sorusu gündeme geldi.

Düşünüldü... Tartışıldı... Ve şu sonuca varıldı:

Ümit Özdağ, Millet İttifakı içinde kendisine yer bulamadı... Bu nedenle kızgın.

Millet İttifakı'nı karıştırmak niyetinde.

Kendisinden söz edilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterecek bir konumda değil.

Söyledikleri üzerinde hiç durmayalım... Kimse de cevap vermeye kalkmasın.

***



Babalar ve oğullar

Ahmet Özal'a, "Babanın bu ülkenin her yerinde izi de, tozu da var... Elbette her gittiğin yerde babandan söz edecekler" dedik.

Ama... Devamını söylemedik.

Ziyaretimize gelince söyleriz.

Turgut Özal'ın böylesine sevilmesi, oğlunun partisinin oy alması için yeterli mi?

Malatyalı... Bağımsız aday Ahmet Özal'ı milletvekili seçmişti... Fakat... O dündü... Dün dünde kaldı.

Yine de... Hayırlı olsun... Allah, yolunu açık etsin.