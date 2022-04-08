Koray Aydın'ın görevi neden değişti? Yavuz Ağıralioğlu niçin kızağa çekildi? Partide milliyetçi kanat tasfiye mi ediliyor? Meral Akşener, ne yapmak istiyor?

Soru çok... Günlerdir tartışılıyor.

Olup bitenleri... Ve de olacakları... Dört sözcükle özetlersek:

İYİ Parti makas değiştiriyor.

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Yavuz Ağıralioğlu

Tabanda/kamuoyunda karşılığı var... Ağzı laf yapıyor.

Samimi... Birikimli... Sesini yükseltmeyen, kırıp dökmeyen siyasetçi imajı sergiliyor.

Meral Akşener, "Tacettin Dergâhı... Alperenler" çizgisinden gelen böyle bir ağır topu dışlar mı? Boşa çıkartır mı? Kendi haline bırakır mı? Pencereden atar mı?

Kesinlikle... Hayır... Hiç sanmıyorum. Yavuz Ağıralioğlu'nu... Aytun Çıray gibi yanında tutacaktır...

Verilecek unvan mı yok? Genel Başkan Başdanışmanlığı gibi... Ya da gurur okşayacak bir başka unvan.

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Koray Aydın

Partinin kurulmasında, örgütlenmesinde emeği inkâr edilemez.

İYİ Parti'nin rengini temsil eden önemli isimlerden.

Teşkilat Başkanlığı'ndan alınmasını içine sindirebilmesi çok zor.

Ama... Yapabileceği pek fazla seçenek de yok.

1. Zira... Operasyonun zamanlaması ustaca... Genel seçim kapıda... Böyle bir süreçte, Koray Aydın ne yapabilir? Nasıl tepki gösterebilir ki?

2. Parti içi hesaplaşmayı düşünenler olabilir... Doğaldır da... Ancak... 2023 seçimlerini beklemek zorundalar.

3. Seçimde... Makas değişikliği, İYİ Parti'nin oyunu artırırsa... Akşener'in stratejisi başarılı olursa... Kim, neyin hesabını soracak? Kim, kiminle hesaplaşacak?

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'Siyasi patinaj' operasyonu

Kurulduğundan bu yana... "MHP'den kopanların partisi" görüntüsünü veriyordu.

Yönetimde, özgül ağırlık, MHP çeşmesinden su içenlerdeydi.

Akşener'in milliyetçilerle bir sorunu, alıp veremediği yok... Olmaz da.

Ama... Farkına vardı ki:

1. Mevcut görüntüsü ve imajıyla, İYİ Parti'nin oyu bir yere geliyor... Orada kalıyor... Yükselmiyor... Patinaj yapıyor.

2. Öyleyse çare... Aks değiştirmek... Direksiyonu daha merkeze, merkez sağa çevirmek...

Bunu yaparken... Milliyetçi seçmeni kırmamaya özen göstermek önemli.

Meral Akşener'in hamlesi başarılı olur mu?

1. Olabilir... Ancak... Kolay değil.

2. Belirleyici faktör AK Parti... 2023'te, AK Parti ne yapacak?

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Uğur Poyraz

Türk siyasetinin yakın geleceğinde çok konuşulacak bir kişi... Meral Akşener'in kozmik odasından... İYİ Parti Genel Sekreteri.

Parti vitrinindeki isimlerde yapılan değişiklik... MHP ipoteği görüntüsünün kırılması... Merkez siyasete yelken açılması... Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu operasyonlarının zamanlaması gibi konularda, etkisi, parmak izleri var.

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CHP stratejisi

Meral Akşener'in ve kurmaylarının derin planı, sadece merkez sağ seçmene göz kırpmak değil.

Stratejinin, CHP'ye yönelik ayağı da var.

Akşener, CHP seçmenine sempatik yaklaşmak, CHP'den kaçması olası oyları, İYİ Parti sandığına çağırmak da istiyor.

Bunu sağlamak için... CHP'nin güçlü olduğu özellikle İzmir'de... Sahil kentlerinde bayrak dalgalandırmak amacında.

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Ufuktaki hedef

Şurası bir gerçek...

Parti yönetiminde gerçekleştirilen operasyon, Meral Akşener'i güçlendirdi.

Şimdi... Yeni hedef... Milliyetçileri tasfiye görüntüsü vermeden yeni ufuklara yönelmek... Merkeze... Merkez sağa... CHP'nin küskünlerine... Kadınlara... 2023'te ilk kez oy kullanacaklara ulaşmak.

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Masa dağılır mı?

Soru... İYİ Parti'de yaşananlar... Akşener'in, merkeze doğru direksiyon çevirmesi... Masayı etkiler mi?

1. Masadakilerde bir kafa karışıklığı yaratacağı kesin.

2. Fakat... Meral Akşener'in... Masayı deviren lider görüntüsü vermeyeceği de kesin.

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Çok önemli görev

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı demek... Partide, ikinci isim demek.

Kongrede... Milletvekili adaylarını belirlemede etkisi büyük.

Koray Aydın'ı, yedek kulübesine çeken Meral Akşener, Teşkilat Başkanlığı'nı da üstlendi... Şimdilik.

Uzun süreceğini sanmıyoruz... Zor... İmkânsız... Doğru da değil.

Akşener bir süre sonra Teşkilat Başkanlığı'nı, İYİ Parti'nin yeni yol haritası ile uyumlu bir isme bırakacaktır.

Kim olabilir? Aklımıza Genel Sekreter Uğur Poyraz geliyor.

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Faruk Acar

Siyaset bilimci... Araştırmacı... Bir süredir İYİ Parti ile birlikte... Meral Akşener'in yakın çevresinde.

Partideki, "Yeni strateji... Merkeze açılma girişimi... Oy tabanını çeşitlendirme siyasetinde" Faruk Acar'ın da rolünün, etkisinin bulunduğu söylenebilir.