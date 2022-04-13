Hava sıcaklığı bütün yurtta düştü... Fakat... Siyasette durum farklı... Sıcaklık artmaya devam ediyor.

Pazartesi... Elazığlı dostlarla iftardaydık.

Ali Coşkun ile Necati Çetinkaya da vardı... Bir de Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü İbrahim Uslu.

Sohbet... Siyaset... Ali Şekerdağ'a sorduk:

- Sokaktaki vatandaş ne diyor?

Şekerdağ... Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Başkanı... Halkın içinde... Dedi ki:

Kararsız seçmen çok.

Seçim biraz da adaylara bağlı... Halk derdini kolayca anlatacağı, toplumdan kopmayan aday istiyor.

6'lı masa konuşuluyor... Ama masanın ayağı fazla... Kafa karıştırıyor... 3 ayaklı olsa belki daha güçlü olurdu.

Halkın en çok konuştuğu konu ise... Ekonomi.

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YENİ BİR DEYİM



İbrahim Uslu'ya döndük:

- Kamuoyu araştırmaları ne gösteriyor?

Uslu... "Siyasette sıkışmışlık var" dedi.

"Sıkışmışlık..." İlginç... Yeni bir deyim... Acep ne ola ki?

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DOĞRU POLİTİKA GETİRİSİ



Sohbette... Söz Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan açılınca... Gördük ki... Türkiye'nin izlediği politikanın doğruluğu konusunda herkes aynı fikirde.

"Kamuoyu da böyle mi düşünüyor?" dedik.

İbrahim Uslu, yaptığı araştırmanın sonucunu söyledi:

- Savaşta izlenen tarafsızlık, Sayın Erdoğan'ı güçlendirdi... Oy olarak, yüzde 2 getirisi oldu.

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GÜNDEM... AÇIK ARA EKONOMİ



Geçenlerde... Cemil Çiçek ve Necati Çetinkaya ile birlikte Beypazarı'na gitmiştik.

Çetinkaya, iftarda, Beypazarı gözlemlerini anlatırken, "Ekonomi çok önemli... Siyasette de belirleyici" dedi.

Ali Coşkun... Odalar ve Borsalar Birliği eski Başkanı... Eski bakan... İş dünyasının içinde... "Necati, doğru söylüyor" diyerek söze girdi.

- Ekonominin rahatlaması, halkın alım gücünün artması lazım.

Bu sözleri hatırlattıktan sonra... İbrahim Uslu'ya baktık... "Sizin pencereden neler görünüyor?" dercesine.

Uslu dedi ki:

- Sürekli anket yapıyoruz... Halk, 'Ekonomi... Adalet... Demokrasi... İnsan hakları' diyor... Fakat en ağırlıklı gündem ekonomi... Toplumun yüzde 70'i, en önemli sorunun ekonomi olduğu görüşünde.

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'SIKIŞIK SİYASET'



Davet sahibi Prof. Dr. Tayfun Akın... ODTÜ'den.

Bizleri bir araya getirdi ama... Söz siyasetten açılınca tek kelime etmedi... Dinlemekle yetindi.

İbrahim Uslu'ya, "sıkışmışlık" konusunu sorduk:

- Siyasette sıkışmışlık olduğunu söylüyorsunuz... Nerede? Hangi blokta?

- İktidarda da bir sıkışmışlık görünüyor, muhalefette de.

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İTTİFAK... 4'E ÇIKABİLİR



İttifaklar... Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... İbrahim Uslu, "İttifak sayısı artabilir... 4'e çıkabilir" dedi.

- Nasıl yani? Kimler kimlerle ittifak yapabilir ki?

İbrahim Uslu'nun yanıtı:

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın?

HDP'nin baraj sorunu yok... Yüzde 11'in altına düşmüyor... Seçimde soldaki partilerle... TİP'le... EMEP'le ittifaka gidebilir... Yüzde 12.5'e çıkmaya çalışabilir.

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İKTİDAR... MUHALEFET... SON DURUM



Siyasetteki "sıkışmışlık" konusuna herkesin aklı takıldı... İbrahim Uslu'dan rica ettik:

- Biraz ayrıntı lütfen... Hangi partide? Ya da hangi ittifakta? Ne gibi sıkışmışlık?

İbrahim Uslu, uzunca bir süredir yaptığı araştırmalardan söz etti:

İktidarın sıkışmışlığı şu... Oyu azaldı fakat küçülmeye direniyor.

15 Temmuz darbe girişimine direnişi, Erdoğan'ın oyunu artırdı... Pandemide de güçlü iktidar görüntüsü oy getirdi... Aralık 2021 ile Ocak 15 arasında AK Parti oyunda yüzde 2 yükselme oldu... Ama hâlâ son seçimde aldığı oyun gerisinde.

Muhalefetin sıkışmışlığı şurada; oylar parsellenmiş... İYİ Parti, uzun süre yüzde 14-15 bandında dondu, kaldı... CHP de, son 5-6 aydır yüzde 25-26 aralığında... Oyunu yükseltemiyor.

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KILIÇDAROĞLU... AKŞENER... İMAMOĞLU... YAVAŞ



Cumhur İttifakı'nın adayı aylar öncesinden belli... Hatta yıllar:

Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı'nda ise... İsimler havada uçuşuyor...

Soru:

- Adı dolaşanlardan hangisinin popülaritesi daha yüksek? Araştırmalar neyi gösteriyor?

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, sonuçları önümüze seriyor:

Kemal Kılıçdaroğlu... Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş... Bilinme, tanınma yönünden birbirlerine karşı avantajlı veya dezavantajlı değiller.

Kılıçdaroğlu'na, HDP seçmeni oy verir... Ancak... İYİ Parti tabanı bundan rahatsız olacaktır.

İmamoğlu'na, HDP dâhil hiçbir tabandan itiraz görünmüyor.

Akşener'e... HDP tabanından destek yok.

Yavaş... Her tabanın oy verebileceği bir aday.

Özetleyecek olursam... Belediye başkanlarının oy tabanları, parti başkanlarının tabanlarından daha geniş.