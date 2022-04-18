KAYSERİ

Bugün... Ramazan'ın 18'inci günü... Vali Şehmus Günaydın, "Sadece iki gün, orucu evimde açtım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bir gün bile evde iftar yapmadığını" söyledi.

Vali ile Büyükşehir Başkanı'nın iftar programları farklı.

Biri şehit aileleri ile iftar yapıyor.

Diğeri gazi... Eş ve çocuklarıyla.







Biri... İtfaiye personelini davet ediyor.

Diğeri... Öksüz ve yetimleri.

Hadisi Şerif:

"Komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir."

İşte Kayseri felsefesi... Aç ve açıkta kimse yok... Yardımlaşma en üst düzeyde.

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Günlük siyaset

Gazeteci arkadaşlarla şehir turu... Kapalıçarşı... Millet Caddesi... Gazioğlu Çarşısı... Sivas Caddesi.

Pastırma, sucuk, mantı satılan bir işyerine girdik.

Mekânın sahibi, "Sizler bilirsiniz" dedi:

-Altı benzemezi kim, nasıl bir araya getirdi?

Yanıt... Bir müşteriden geldi:

- Erdoğan karşıtlığı.

Onay... Dükkândaki bütün müşterilerden:

- Vallahi doğru.

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Şehirden bir "Veli Abi" geçti

Veli Altınkaya... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ydı... Şehirde herkesin sevip, saydığı, adam gibi adamdı. Kayserili'nin, "Veli Abi'siydi."

Körolosı korona... Onu da aldı götürdü.

Mehmet Ali Dim aradı... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı:

- Veli Abi'nin ölüm yıldönümü... Farklı illerden arkadaşlarla Kayseri'ye gidiyoruz...







Aksaray... Sakarya...

Çorum... Samsun...

Edirne... Sivas...

Osmaniye... Siz de gelebilirseniz, seviniriz.

Elbette... Mezarına gül bıraktık... Ruhuna Fatiha okuduk... Ailesinin gözyaşlarına ortak olduk.

Nur içinde yatsın.

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Pastırma, sucuk piyasası

Erciyes... Hala kar altında... Hafta sonları kalabalık... Yurt dışından kayak yapmaya gelen çok.

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kış turizmi sezonu uzadı... Geçen hafta bile kar yağdı" dedi.

Turist elbette, pastırma, sucuk, mantı almadan dönmüyor... Sektör canlı.

Marka çok... Şahin... Ünlü... Başyazıcı... Danacı... İmamoğlu... Müslümoğlu... Korkmaz... Karamavuşlar... Saymakla bitmez.

Kilo ile satış... Eskidendi.

Birinci sınıf yağsız pastırma... 250 gram... 92.5 lira.

Evlik fermente parmak sucuk... 500 gram... 117.5 lira.

500 gram mantı... 55 lira. Allah, fakir fukaranın yardımcısı olsun.

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Asker ekonomisi

Kayseri ekonomisi... Yarın anlatırız... Uzun uzun.

Bugün... Farklı bir ekonomiden söz edeceğiz:







Asker ekonomisi.

Askeri birlik çok... Hava İkmal, 12'inci Üs Komutanlığı, Komando Tugayı.

Elbette... Asker de çok... Şehir ekonomisine önemli katkı.

Nereye baksak, Komando Çarşısı tabelası... Asker... Güvenlik... Polis malzemeleri... Toptan, perakende... Bu sektör de oldukça hareketli.

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Hulusi Akar

Veli Altınkaya'nın mezarının başından ayrıldık... Mezarlık çıkışına doğru yürürken... Yolumuz üzerinde bir cami:

Orgeneral Hulusi Akar Camii- 2018.

Pandemi döneminde, nerede ise bütün cenaze namazları burada kılınmış.

Memduh Büyükkılıç, "Girelim" dedi... Girdik.







Güzel... Tertemiz... Beğendik.

Kayseri'de... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, karşılığı var... Partiler üzeri bir kişilik.

Seviliyor, sayılıyor.

Ve... Bizce en önemlisi... Halk üzerindeki imajı... "Güvenilir."

Ki... Bu... Boynuna asılan, altın madalya gibi.

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Sığınmacı politikası

Suriyeli sığınmacı hayli fazla... Afgan da var... İranlı da.

Sahabiye Mahallesi... Fevzi Çakmak Mahallesi... Gecekondu önleme bölgesi eski Şeker Bağları. Sığınmacı dolu.

Sığınmacı sözün gelişi.

Önemli bölümü, yerleşik sayılır.







Kimi kuyumcu, kimi market açmış.

Kimi taşımacılık yapıyor, kimi lokanta işletiyor.

Kimi sanayide, kimi inşaatta.

"Ey millet! Bana oy ver, hepsini geri göndereceğim" diyenler, zahmet edip, Kayseri'ye gelsinler.

Adam iş kurmuş, Ticaret Odası'na kaydolmuş, yanında işçi çalıştırıyor, vergi ödüyor... İhracat yapan bile var.

Özetle... "Geri göndereceğiz" sözü... Ucuz siyaset... Popülizm.

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Gül bahçesine girenler

Mezarlığa gitmişken...

Vatan uğruna... Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren... Polislerimiz için oluşturulan şehitliğe de uğradık... Onlar için de Fatiha okuduk.

Polis şehitliği yeniden düzenlenmiş...

Gül bahçesi gibi... Ziyaretçi çok.

Teşekkürlerimiz Büyükşehir Belediyesi'ne.

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Ve... Sağlık ekonomisi

Asker ekonomisinden söz ettik... Sağlık ekonomisi, çok daha büyük.

Şehir Hastanesi... Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi... 10 özel hastane.

Orta Anadolu'nun, sağlık üssü.

Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray'dan hasta geliyor... Yurt dışından da.

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Devamı yarın

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserili akıllıdır" dedi... Ona ne şüphe.

Ve... "Kayserili işini bilir" diye devam etti... Malumun ilanı.

Sonra da, krizi fırsata çevirdiklerini söyledi.

Eğitimci Vali Şehmus Günaydın ile yatırımcı Başkan Memduh Büyükkılıç'ın anlattıkları...

Ve bir anket... İsim isim yarın.