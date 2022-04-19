Devlet-millet işbirliği... Hayırsever desteği... Vali Şehmus Günaydın, "80 okulun inşaatı devam ediyor" dedi.

İnşaatlar... Yaz sonuna bitecek.







Ve... 2022 Eylül ayında... Kayseri'nin hiçbir okulunda, sabahçı-öğlenci/ ikili eğitim kalmayacak... Tam gün eğitim yapılacak.

Şehmus Günaydın, Isparta Valisi iken de bunu başarmıştı... Tam gün eğitim.

Kayseri Valiliği'ne atanınca... Söz verdi... Kendisini bağladı... "2022/2023 eğitim döneminde... Tam gün eğitim" dedi.

Hedefte sapma yok. Tebrikler, teşekkürler.

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Devasa yatırımlar

Kayseri... 5 üniversite... 3 Organize Sanayi Bölgesi, dördüncüsü yolda.

2 teknopark. Serbest bölge. Altın işletmeleri... Develi ve Himmetdede'de.

Sera tarım bölgesi çalışmaları sürüyor.







180'den fazla ülkeye ihracat... Mobilya... Gıda... Beyaz eşya...

Kablo... Pastırma, sucuk... Elektronik... 2022... Toplam ihracat 3 milyar 609 milyon dolar.

Kayserili... Krizlere direniyor... Krizi fırsata çeviriyor.

Ve... Kayserili büyük düşünüyor.

Memduh Büyükkılıç, yüzde 70'i tamamlanmış Millet Bahçesi'ni gösterdi... Büyüklüğü:

1 milyon 260 bin metrekare.

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Laf yok icraat çok

Ziya Paşa'nın unutulmaz sözü:

"Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz." Memduh Büyükkılıç... Büyükşehir Belediye Başkanı. Laf, polemik, kavga yok. İcraat... Tam gaz.







Belediye... 23 aydır kredi almıyor.

Büyükşehirler içinde, bütçeden yatırıma en çok pay ayıran belediye... Kayseri.

Ne demiştik; "Laf yarışı yok, hizmet yarışı var."

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Talep

Sorduk... Esnafa, emekliye, sanayiciye, öğretmene... Belki 40 kişiye:

Erdoğan'dan isteğiniz var mı?

2 istekleri var:

1. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı, kılçık hat ile Kayseri'ye bağlansın.

2. Ankara-Niğde akıllı otoyolu... Aynı şekilde... Kılçık otoyol ile Kayseri'ye uzansın.

Bizce... Haklı talepler.

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Anket

Değişik illerden 30 gazeteci... Kimi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Kimi de Küresel Gazeteciler Konseyi temsilcisi.







Hemen hepsi ile konuştuk... İllerinin nabzını tuttuk. Seçim... Siyaset... Gündem.

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Samsun

Yusuf Ziya Çakır... 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı:

Sorun... Gündem... Ekonomi.

Komşumuz Çorum sanayi kenti oldu, biz olamadık.

Millet İttifakı... Zoraki birliktelik... Pamuk ipliği ile bağlılar... Bir yerde koparlar.

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Osmaniye

İsrafil Avcı... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı:

Gündemin en önemli maddesi... Komşu şehirlerden iki ilçe bağlansın... Osmaniye, büyükşehir olsun.

Fıstık, mısır, turp iyi para etti... Kırsalın yüzü güldü.

Çarşı esnafı sıkıntıda... AVM'ler esnafı bitirdi.

Bizde milliyetçi damar kuvvetli... Devlet Bahçeli'nin memleketi... Ekrem İmamoğlu'na tepki var... HDP'liler ile hareket ediyor.

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Kayseri

Ev sahibiyle başlayalım... Metin Kösedağ... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı:

Seçimi konuşan yok... Gündem ekonomi.







Seçmenin yüzde 70'i sağda... AK Parti'de, "Erdoğan oldukça yine kazanırız" rahatlığı var.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağına inanan, o kadar az ki.

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Niğde

Şerife Türkeş... Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı:

Sokak röportajları yaptık... AK Parti birinci, İYİ Parti ikinci çıktı.

Sorun... İşsizlik, ekonomi.

Millet İttifakı... Altı benzemez... Bu da Erdoğan'ın şansı.

Mansur Yavaş'ın adı, ötekilerden daha çok konuşuluyor.

Yüksek hızlı tren hattı istiyoruz.

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Diyarbakır

Veysi İpek... Küresel Gazeteciler Konseyi Temsilcisi:

Gündem... Geçim derdi... Ekonomi.

HDP varken CHP'ye oy çıkmaz.

HDP'nin kemikleşmiş oyu var... Yüzde 40.

HDP tabanı, Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakıyor.

Birinci turda Selahattin Demirtaş'ın aday olmasını istiyor.

"Sorunlarımızı çözerse yine Erdoğan çözer" düşüncesi var. Erdoğan'dan, açılım, yeni bir yaklaşım bekleniyor.

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Kırşehir

Sait Yanık... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı:

Seçim değil geçim... Gündem ekonomi.

Tarım ve hayvancılık iyi... Fakat gübre, ilaç, mazot pahalı.

6'lı masa kafaları karıştırdı... Seçmenin çoğu kararsız.

CHP tabanında Yılmaz Büyükerşen'i seven, cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen çok.

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Nevşehir

Muammer Başer... Küresel Gazeteciler Konseyi Temsilcisi:

Ebubekir Gizligider, Tarım Bakan Yardımcısı oldu... Nevşehirli memnun.

Turizm iyi... Canlı... Hareketli.

Soğan yerde sürünüyordu... 1 liraydı... Şimdi toptan fiyatı 4.5... Patates, toptan 6 lira... Üretici memnun.

Küçük esnaf zorda... Maaşa bakan da.

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Aksaray

Celil Acar... Orta Anadolu Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı:

Siyaset, seçim milletin gündeminde arka sırada... Önce ekonomi.

Tarım bereketli... Hububat iyi para etti... Ama girdiler pahalı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politikanın halkta karşılığı büyük.

6'lı ittifakın adayı kim olacak? Millet bunu merak ediyor... En çok konuşulan isim Mansur Yavaş... Kimseyle polemiğe girmiyor.