Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 65 il gezdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dedi ki:

-Sığınmacılar bahane edilerek, provokasyon hazırlanıyor... Türk milliyetçiliği ile Arap milliyetçiliği çatışması isteniyor... Bu büyük oyuna gelmemek lazım.







Erdoğan, 14 Nisan'da, BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kapalı kapılar ardında neler konuşuldu?

Hepsini yazacağız.

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3 dosya

Destici, daha önce de Erdoğan'la görüşmüştü... Külliye'de... 2022 yılına girilmeden hemen önce.

Elinde dosyalar vardı, hazırlıklı gitmişti.

Birinci dosya:

3 konuda vatandaşa destek sağlanabilir mi? Elektrik, doğalgaz ve su... Bir kişi günlük 30 litre su tüketiyor... Bu 30 litreden para alınmasa.

İkinci dosya:

Türkiye, deprem ülkesi... Şu ana kadar neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılması gerekiyor?

Üçüncü dosya:

Çevre kirliliği... Şehirlerin temizliği... Yarınlara daha temiz bir Türkiye bırakmalıyız.

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Mektup

Gezdiği yerlerde vatandaşlar, Mustafa Destici'ye mektup veriyorlar.

Ayrıca... BBP Genel Merkezi'ne de mektup yolluyorlar.

Mektupların bir kısmı... "Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza verir misiniz?" diye başlıyor.

Destici, o mektupları Külliye'ye gönderiyor.

Bir kısmı da, doğrudan Destici'nin şahsına yazılmış... Değişik kesimlerden.

BBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı'na, "kendisine yazılan mektuplardan" söz etti:

- Özellikle ücretli öğretmenlerin bazı talepleri var... Bir de vatandaşlar karşılaştıkları haksızlıklardan yakınıyorlar.

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2023 seçimi

Mustafa Destici'ye dedik ki:

Daha daha... Sayın Cumhurbaşkanı ile neler konuştunuz?

Başladı anlatmaya:

2023 seçimleri çok önemli... Dönüm noktası... Türkiye'nin başlamış işleri var... Bunlar devam etmeli.

Savunma sanayii... Doğu Akdeniz... Enerji ve doğalgaz yatırımları... Nükleer enerji... Dış politika... Kuzey Suriye... Terörle mücadele... Böylesine hayati konular, sekteye uğramamalı.

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"Halimiz"

Gezdiği yerlerde... Antalya'da, Mersin'de... Sebze, meyve hallerinde... Mustafa Destici, neler dinledi? Ve Erdoğan'a neler söyledi?

BBP liderinin yanıtı:

Hal Yasası mutlaka çıkarılmalı... Haldeki komisyoncu da bunu istiyor, nakliyeci de... Sayın Cumhurbaşkanı, konuya olumlu bakıyor.

Fahiş fiyat artışı bir gerçek... Yaptığımız araştırma, gösterdi ki... Fiyatlar son satıcıda aşırı yükseliyor.

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14 Nisan ziyareti

Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanım" dedi:

Partimizi ziyaretiniz, bizim için çok değerli. Sonra... Nerelere gittiğinden söz etti:

Şırnak, Kars, Erzurum, Ardahan, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Mersin... 9 ay içinde tam 65 ili gezdim.

Vatandaşlardan gelen talepleri, Erdoğan'a aktardı:

Tarımsal destek... Tarlanın sahibine değil de, bizzat ekip/biçene, üretene verilse daha iyi olacak gibi.

Çiftçi... Mazottan ÖTV alınmamasını istiyor.

Korona... Ekonomik sorunlar... En çok, düşük maaşlı emekli ile küçük esnafı vurmuş.

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Sığınmacı raporu

Mustafa Destici, sığınmacılar konusunda partideki arkadaşları ve uzmanlarla birlikte hazırladıkları raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

BBP lideri, bize dedi ki:

Geçmiş, geçmişte kaldı... Dünü tartışmanın bir yararı yok... Önümüze bakalım.

İç savaş sona erince, Suriye normale dönünce, sığınmacılar da ülkelerine gitsinler.

Kuzey Suriye'de imar çalışmalarının devam ettiği yerler var... Türkiye'nin ve bazı İslam ülkelerinin desteğiyle... Buralara 2022 yılı içinde 500 bin Suriyeli gönderilecek.

Gaziantep gibi sanayi şehirlerine gittim... Sanayicilerle görüştüm... Ticaret ve sanayi oda başkanları ile de... Çalışanlar, iş kuranlar var... Onlar dönmezler.

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Çoban

Mustafa Destici, bir konunun altını çizdi... Katılıyoruz:

Kars, Erzurum, Ardahan, Konya'da... Hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde... Çoban bulamıyorsak, Afgan çobanı ne diye geri gönderelim?

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Birlik fotoğrafı

Erdoğan ile Destici, bir araya gelecekler de, iç politika konuşulmayacak, mümkün mü? Elbette konuşuldu.

"Neler?" diye sorduk... Destici ayrıntıya girmedi... "Şu kadarını" söyledi:

- Seçimde... Sahada... Etkin, güçlü ve ortak çalışmayı konuştuk.

Sorduk...

- Cumhur İttifakı'nın 3 lideri... Her yerde değil ama belki birkaç ilde... Mitingde... Birlikte fotoğraf verebilirler mi?

- Konuşmadık... Ancak... Neden olmasın? Çok da güzel olur. İttifakın gücü açısından önemli.