Mehmet Sevigen... Eski Bakan... Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı döneminde, kozmik odasındaydı.

Sonra... Kemal Kılıçdaroğlu dönemi... Seçim yenilgileri... Sevigen, sözünü esirgemedi:

- Kılıçdaroğlu'nun kafası karışık... PKK ve FETÖ'ye göz kırpıyor.

Hemen bileti kesildi... CHP'den ihraç edildi... Kasım 2021.

Uzun süredir ekranlardan uzaktı... Nihayet, CNN Türk'e konuk oldu... 3 saat... Canlı yayın... 16 Nisan 2022.

Sonra... Mehmet Sevigen, vites yükseltmeye, gaza basmaya karar verdi.

Nasıl mı? Anlatalım.

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MEKTUP



Sohbet... Siyaset... Kulis... Mehmet Sevigen dedi ki:

Yayından sonra bin 700 telefon aldım... CHP'lilerden... Kimler aramadı ki?

3 televizyondan canlı yayın daveti geldi.

Taban rahatsız... Herkes bir arayış içinde.

Karar verdim... Şimdi bir mektup yazıyorum.

Önder Sav, Kemal Anadol, Eşref Erdem, Hikmet Çetin, Yılmaz Ateş'e... Görevden alınan il başkanlarına... İhraç edilenlere... 7 bin kişiye göndereceğim.

Mektup... Uzun... Özeti şu:

- Parti yönetiminde ve Meclis'te eski/gerçek CHP'liler azınlıkta... CHP'liler! Ayağa kalkın! CHP'ye sahip çıkın!

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EY VEFA! NERELERDESİN?



Özel sektör, Turgut Özal ile dünyaya açıldı.

Uçak dolusu iş insanı, Başbakan Özal ile Çin'den Japonya'ya... Amerika'dan Asya'ya... Ülke ülke dolaştı.

Özal, Houston'da kalp ameliyatı olunca, yüzlerce işadamı ABD'ye uçtu... Geçmiş olsun kuyruğu...

17 Nisan 2022... Özal'ın ölüm yıldönümü... İstanbul'da, anıtmezarda, anma töreni yapıldı.

Törende sadece 1 (yazı ile bir) işadamı vardı... Zeynel Abidin Erdem.

Nokta.

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KAYDA GEÇSİN



Yanlış anlaşılmasın. Kayıtlara geçsin diye yazıyoruz.

Lafa gelince Turgut Özal'ı öven... Anavatan kökenlilerden oy isteyen... "Ah yaşasaydı" diyen çok.

Ölüm yıldönümünde... Mezarı başında... Fatiha okunurken ise... Sağdan say, soldan say... Anavatan çeşmesinden su içen topu topu 4 isim.

Oltan Sungurlu... Mehmet Perçin... İbrahim Özdemir... Ve Lütfullah Kayalar.

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FISILTI GAZETESİ VE SEMRA ÖZAL



Dedikodu... Yalan dolan... Fısıltı gazetesi... Milletin ağzı torba değil ki büzesin.

- Duydun mu? Semra Özal'da demans başlamış.

- Duydum duydum... Hafıza kaybı varmış... Bazen insanları tanımıyormuş.

17 Nisan... Özal'ı anma töreni... Semra Özal, maşallah, cin gibiydi.

Tanıdıklarına isimleri ile hitap etti... Eşlerini, çocuklarını sordu... İsim isim.

Avni Anıl'ın bestesini anımsadık... "Kader, kime şikâyet edeyim seni, bilemem."

Dün, Semra Özal'ın yollarına gül döken... Papatyası olup peşine düşen çok kişi... Şimdi yeni türkü tutturmuş:

"Giden ağam, gelen paşam."

Semra Hanım'a sağlıklı ömürler dileriz.

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GENEL MERKEZ



Salı... 19 Nisan... Ahmet Özal, Ankara İlkbahar Mahallesi'ndeydi.

- Hayırdır...

- Partiye (Tek Parti), genel merkez binası bakıyorum...

- Tuttunuz mu?

- Evet kiraladık.

- Birlik Mahallesi'ndeki bina ne oldu?







Ahmet Özal, başladı gülmeye:

- Biliyorsunuz...

Biliyoruz... Bina sahibi önce "Evet" dedi.

Ama sonra... Siyaset... Parti... Genel merkez sözlerini duyunca... Kiraya vermekten vazgeçti.

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GÜNÜN SORUSU



Anayasa Mahkemesi, seçimden önce, HDP'nin kapatılmasına karar verirse ne olacak?

Taban... Yatay geçiş istiyor... Yeni adres, Demokratik Bölgeler Partisi.

Fakat... Bu parti, bölgesel durumda... Seçime katılması zor.

Öyleyse... Çare... Bağımsız adaylarla sandığa gitmek.

Son durum... İbre Türkiye İşçi Partisi'ni gösteriyor... Seçime, TİP listelerinden katılmak.

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İŞARET



Cumhurbaşkanlığı seçimi... HDP, kendi adayı ile sandığa gidecek.

Seçim ikinci tura kalırsa... Millet İttifakı'nın adayı desteklenecek.

Bunun işareti... Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisi... 9 Mart 2022 Çarşamba.

CHP Genel Başkanı'nı kimler karşıladılar? Çoğu HDP'li.

Kılıçdaroğlu, sendikacılarla, STK temsilcileriyle görüştü... Çoğu HDP'ye yakın.

Bazı ailelerle buluşma... Tabii ki aynı çizgiden... HDP.

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FİLYOS



Köksal Toptan geziyor... Ameliyattan yeni çıkmasına rağmen.

Hayır... Siyaset, seçim gezisi değil.

40 yıllık sevdası... Filyos Limanı projesi ne durumda?







Bölgeye gitti... Bartın... Zonguldak... Ve Filyos.

"Nasıl bulduğunu" sorduk... Dedi ki:

Müthiş... Sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin kaderini etkileyecek dev bir yatırım.







İtalya'dan getirilen borular denize döşeniyor... Doğalgaz, Filyos üzerinden, Türkiye'nin her yerine ulaşacak.

Yatırım alanı küçük bir kasaba gibi... 4 bin kişi çalışıyor... Hayran kaldım.

Biz de gitmiştik... 29 Kasım 2021 Pazartesi... Hayran kalmış ve yazmıştık.