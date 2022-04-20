Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi.

680 bağımsız bölüm. 600'den fazla otomobil galerisi... 12 bin otomobil... Sıfır kilometre... İkinci el... Klasik... Model model.

5 noter... 4 oto ekspertiz firması.







Bankalar... Noter... Plaka basma atölyesi... Akaryakıt istasyonu... Lokantalar... Kafeterya... Market.

Otonomi... Kasaba gibi.

Dostlarla gittik... Aramızda siyasetçi de vardı; Necati Çetinkaya.

Gezdik... Sorduk...

Dinledik. İşte rapor.

***



En önemli 2 sorun

Rastlantı... Bizim şansımız... Otonomi Yönetim Kurulu toplantısı vardı... Katıldık.

Yönetim Kurulu... 25 üye.







Sorunlarını dinledik.

En yoğun iki şikâyet... Sanki herkes sözleşmiş:

Bizler kayıtlı, vergi ödeyen galeri sahipleriyiz... Ama sektör kayıtdışı iş yapanlarla dolu... Adam market, berber, kuaför, kasap, kamu görevlisi... Araç alıp satıyor... Vergi ödemiyor... Devletin bu işe el atması lazım.

Siyasetçiler gelsinler... Sorunlarımızı dinlesinler... Bürokrasiye ulaşıp derdimizi anlatamıyoruz.

***



Can simidi

Toplantıdaki 25 galericiye sorduk:

- En çok satılan araçlar?

200 bin ile 500 bin lira arasında satılan ikinci el otomobiller, Otonomi'nin can simitleri... Talep bu fiyat aralığında yoğunlaşıyor.

***



Ekonomi partisi

Seçim... Siyaset... Partiler... İttifaklar... Otonomi'de nabız nasıl atıyor?

Başkan Aydın Erkoç, "Bizim partimiz, ekonomi partisi" dedi:

- Siyasetle işimiz yok... Ekonominin düzelmesini, piyasanın canlanmasını istiyoruz.

Niyazi Berktaş... Başkan Yardımcısı:

- Biz iş dünyasıyız... Bizim işimiz otomobil alıp satmak. Siyaset, siyasetçilerin işi... Sayın Cumhurbaşkanımızın, geçerken Otonomi'ye uğramasını bekliyoruz... Sorunlarımızı dinlerse o dinler, çözerse o çözer.

***



Acı gerçek

Bir otomobil gördük... Beğendik... 1966 model... Chevrolet... İmpala.

Fiyatını sorduk... "100 bin." "Lira mı?" dedik.

Galerici güldü:

- Canınız sağ olsun... Lira mı kaldı? Dolar... 100 bin dolar.

***



'En'ler

Hafta içi... Otonomi'deki canlılık, eh işte.

Cumartesi, pazar oldukça hareketli. Otomobil galerilerini dolaştık.







12 bin araç içinde;

En pahalı olanı... Mercedes S 400... Fiyatı 8 milyon lira.

En ucuzu ise... Murat 124... Diğer adı Hacı Murat... 40 bin lira.

***



Alıcısı olanlar

Türkiye'de, gelir dağılımı sorunu var...

150 bin... 200 bin... 300 bin lira olan ikinci el otomobilin alıcısı çok.

500 bin... 1 milyon arasında... Durgunluk var.

Ama... 2 milyon... 3 milyon... 4 milyonluk araç alıcı buluyor... Talep çok.

İnanmayan... Bir zahmet Otonomi'ye uğrasın... Esenboğa Havaalanı'nın bitişiğinde.

***



Orta segment

Civar illerden de otomobil almaya gelen çok.

Gezerken... En çok hangi araçların müşteri bulduğunu araştırdık.

Galericilerin, "Konforu ve fiyatı orta düzeyde olanlar" dedikleri araçlar.

Fiat Egea... Renault Clio... Hyundai... Megan...

Volkswagen Jetta, Polo, Golf gibi.

***



'KDV indirilmeli'

İkinci el araçta... KDV... "Yüzde 1" idi.

"Yüzde 18'e" çıktı.

Otonomi esnafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteği:

- Yine yüzde 1'e insin... Piyasa hemen canlanır.

***



'TOGG babayiğidi olalım'

Galericiler... Yerli otomobili, 4 gözle bekliyorlar.

Ve... "Çorbada bizim de tuzumuz olsun" diyorlar.

Başkan Aydın Erkoç'u dinledik:

TOGG... Yerli ve milli... Gurur duyuyoruz.

5 babayiğit, ellerini taşın altına soktu... Allah razı olsun.

Biz... MASFED... 70 bin motorlu araç satıcısıyız... 6'ncı babayiğit olmak istiyoruz.

Her bir üyemiz birer araç alsa 70 bin araç eder... Pazarlama bizim işimiz.

Bunu Sayın Mustafa Varank'a söyledik... Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da.

Ah bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyebilsek.

***



58 marka

Otonomi'de... Marka marka araç var.

Şu marka, bu marka diye sayıp yazmaya başladık.

Niyazi Berktaş, "Abi kendini yorma" dedi:

- Ben size listesini vereyim... 58 farklı marka var.

58 mi? Bilmiyorduk... Öğrenmiş olduk.

***



Teşekkürler

Saatler geçti... İftar yaklaştı... Otonomi'ye veda zamanı.







Boş dönmedik.

1970 model... Caprice aldık... Yeşil-beyaz... Para da vermedik.

Maket otomobil. Ziyaretimiz anısına, Otonomi yönetiminin hediyesi.