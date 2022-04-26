Rusya-Ukrayna Savaşı... Türkiye'nin ön plana çıkması... Pençe-Kilit Harekâtı... Yaklaşan Ramazan Bayramı... Siyasi hareketlilikte, vites küçüldü, hız düştü.

Kulislerde, bayram sonrası hazırlıkları var... Örneğin:

Eski DYP'lilerden bir grup milletvekili... İçlerinde eski bakan da var... Eski ANAP'tan katılan da... Pazar akşamı buluştular.

Bayram sonrası... 8 Mayıs'ta, daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklar.

2023 için, yol haritası üzerinde çalışacaklar.

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Duymayan kalmasın

Geçtiğimiz haftalarda siyasette ilginç bir olay yaşandı... CHP'de... Duyan oldu, duymayan oldu... Özetle paylaşalım.

Eşref Erdem... Eski Ankara Milletvekili... 8 yıl genel sekreter yardımcılığı yaptı... 7 yıl da genel başkan yardımcılığı.

2010... Anayasa değişikliği... Referandum gündeme geldi...

CHP'nin tavrı, külliyen ret.

Eşref Erdem, farklı bir siyaset önerdi: "Anayasa paketinin tamamına karşı çıkmayalım... Paketi iyileştirmeye çalışalım... Bizim önerilerimiz de pakete girsin... 12 Eylül darbesinin gölgeleri hepten silinsin... YÖK gibi."

CHP yönetimi, Eşref Erdem'in yaklaşımından rahatsız oldu... Parti Meclisi, Disiplin Kurulu'na sevk etti... İhraç talebiyle... Savunmasını yapması istendi.

Eşref Erdem sinirlendi... "Ne savunması?" dedi... Ve CHP'den istifa etti.

Birkaç hafta önce... CHP Parti Meclisi toplandı... Eşref Erdem'in disipline sevk kararı iptal edildi...

Böylece... 12 yıl aradan sonra... Erdem, yuvada. Böyle siyaset olur mu? Eşref Erdem gibi inançlı bir partilinin onuruyla oynamak, gücendirmek, CHP'ye ne kazandırdı?

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Nisan raporu

Sonu yaklaşan nisan ayı ile ilgili kısa bir değerlendirme...

İlk haftalar hareketliydi... Yoğun geçti.

6 ayaklı masa... TV programları... Demeçler... Toplantılar... Fakat;

1. Söylemler, eski sözler, eski ezberlerdi.

2. Vizyon... Proje... Hak getire... Sadece Erdoğan karşıtlığı vizyon değil ki.

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Doğru söz

Siyasi parti sayısı, 100'ün üzerinde... 2023 yaklaştıkça sayı artacağa benziyor... Parti kurmak isteyen o kadar çok ki.

Mehmet Perçin ile sohbet ediyorduk... Eski Anavatan Partisi Milletvekili... Sağda-solda yeni parti hazırlıklarını görünce... Dedi ki:

- Kimse alınmasın ama... Ben 4 farklı kesim, 4 farklı niyet gözlüyorum:

1. Gerçekten inanarak, iddia ile parti kurmak, iktidara gelmek isteyenler.

2. Bir limana yanaşmak, büyük partilerden birine yamanmak hedefindekiler.

3. Namım duyulsun, benim de bir partim olsun diye düşünenler.

4. Durumdan vazife, karışıklıktan fırsat çıkarıp, parti kuruyoruz diye para toplamayı arzulayanlar.

Perçin... Bunları anlattıktan sonra... Sordu:

- Siz ne diyorsunuz?

Anadolu'daki yaygın bir deyim ile yanıt verdik:

- Doğru söze, Hacı Emmin ne desin?

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Yurttan izlenimler

Ramazan da olsa yurdu dolaşmaya devam... Gördüğümüz şu:

Türkiye'nin pek çok sorunu var... Ancak... Sorunların standardında da yükselme var... Örneğin, Kayserili de Yüksek Hızlı Tren istiyor, Niğdeli de, Çorumlu da.

Çıta yükselmiş... Küçük hedefler artık seçmeni tatmin etmez.

Laf yarışı, polemik, kavga fanatik seçmenin hoşuna gidiyor... Ama... Geniş kitle, "proje, vizyon, değişim, reform" beklentisinde.

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İnce ve derin 'tweet'

Gültekin Uysal... Demokrat Parti Genel Başkanı... 6'lı masadan.

Uysal, 16 gün önce bir tweet attı... 10 Nisan'da.

Paylaşımı... Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili... Adaylığın koşulları hakkında... 3 madde... Ama... Birinci madde çok konuşuldu:

"20 yıllık AK Parti döneminde, sorumluluğa ortak olmamış olmak."

Twitter'da bir anda gündem oldu... Masada, alınganlıklar oluştu... Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, üzerlerine alındılar.

Gültekin Uysal, yanlış anlaşıldığını söyledi... Ama sobadaki ateşe odun atılmıştı bir kere... Hararet devam etti.

Şimdi... Sular durulmuş gibi... Demokrat Parti Genel Başkanı, 6'lı buluşmanın son ev sahibi idi.

Gözlemimiz... Uysal'ın Twitter mesajını doğru okuyan tek lider Meral Akşener oldu... Aklımızdan, "Akşener'in önceden haberi var mıydı?" sorusu geçti.

Gültekin Uysal düşünüp taşınarak, ölçüp biçerek, hedefe ateş etmişti... Hedefteki isim Abdullah Gül idi... Amaç, Gül'ün önünü kesmekti.

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Hamlet-2023

Hamlet'in, "Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele" dediği misal...

2023 seçimleri... Bizce... "İki kesim" arasında geçecek.

Birinci kesim:

Söylediğine toplumu inandıranlar... "Hah! İşte bu, söylediklerini yapar" dedirtenler.

İkinci kesim:

Toplumu inandıramayanlar... "İyi konuşuyor, hoş konuşuyor, fakat söylediklerinin içi boş" dedirtenler.