Ankara'da, 7/24 siyaset, seçim konuşulunca, çarşının hareketlenmesi kaçınılmaz.

Çarşı; iller, ilçeler... Havada uçuşan aday isimleri... Kulisler... Beklentiler.

Örnek mi dediniz?







Buyurun... Ankara/İstanbul yolu üzerinde bulunan... İki kentin ön bahçesi görünümünde olan...

Düzce'yi birlikte gezelim.

Konuşulanlara kulak verelim.

3 milletvekiline sahip... 2 AK Parti, 1 MHP.

3 koltuk için, daha şimdiden, halk arasında o kadar çok isim dolaşıyor ki.

***



'Gizli ve özel'

Düzce gözlemlerimizi ayrıntıları ile yazacağız... Siyaset... Seçim... Aday adayları... İsim isim. Ancak... Gezerken, önemli bir bilgi edindik... İlginizi çekeceğini duyarız:

Düzce Üniversitesi'nde bir merkez var... Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi.







Üniversite yönetimini kutluyoruz... Alternatif tıp konusunu bilimsel olarak ele aldığı için.

Geçtiğimiz haftalarda... Türkiye'nin çok yakından tanıdığı iki isim Düzce'ye gelmişler.

Merkezi ziyaret etmişler... Tedavi görmüşler... Sülük tedavisi.

Ve... Memnun kalmışlar... "Teşekkür ederek" ayrılmışlar. Kimler mi? Milli Savunma Bakanı emekli Orgeneral Hulusi Akar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

***



Hak... Hukuk

Okuyucularımız... Haklı olarak, ayrıntı isteyeceklerdir.

Maalesef veremiyoruz... Zira Hasta Hakları Yönetmeliği engel.

Ancak... Vatandaşın bilgi alma hakkı gereğince... İki önemli ismin, sülük tedavisi gördükleri bilgisini paylaşıyoruz.

***



Nelere iyi gelir?

Uzmanlar ile konuştuk... Sorduk:

- Sülükle tedavi, hangi hastalıklara iyi gelir?

Uzun uzun anlattılar... Nelere iyi geldiğini sıraladılar... Ve dediler ki:

- Kimi unutkanlığı önlemek için sülükten medet umuyor.

- Kimi romatizmal hastalıklar için.

- Kimileri de... Panik atak... Migren... Uçuk... Say say bitmiyor.

- En önemlisi, kirli kanı temizliyor.

***



Tarihi tedavi

Uzmanlarla... Araştırmacılarla... Tıp hocalarıyla konuştuk... Dediler ki:

Çin... Hint... Mısır... Arap... Antik Yunan... Tarihte sülük tedavisi var.

Milat öncesine uzanır... Babil kayıtlarına kadar.

Milattan önce... 2'nci yüzyıl... Ege kıyılarında yaşayan hekim Nikandos sülük tedavisi uygulamış ve başarılı sonuç almıştır.

İbni Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb (Tıbbın Kanunu) kitabında sülük tedavisi yer almaktadır.

Osmanlı'da sülük tedavisi uygulanan sultan, şehzade, devlet adamı çok.

***



ABD'de eczanelerde

Bilmiyorduk... Bilmemek ayıp değil... Uzmanlar söyleyince öğrendik:

- ABD İlaç ve Gıda Dairesi, 2004 yılında, sülükle tedaviyi akredite etmiş... Ve eczanelerde sülük satışına izin vermiş.

***



Fransa, İngiltere

Sülükle tedavi konusuyla ilgilenince... Soru üstüne soru sorunca... Araştırmacılar... Sülük tedavisini uygulayanlar dediler ki:

1830 yılında Fransa'daki hastanelerde, 5 milyon sülük kullanıldığı bilimsel kayıtlarda var.

2004 yılında, ilk modern sülük üretim çiftliği İngiltere'de kuruldu.

***



Ali Abi haklı çıktı

Ali Coşkun... Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı... Eski Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı.

Sülük tedavisi ile ilgilendiğini biliyorduk.







Ve takılıyorduk... Doktor varken, sülükçüye niçin gittiği konusunda.

Fakat... Sülük tedavisinin, "Bilimsel araştırmalara konu olduğunu... Bu tedaviye ilgi duyanların çokluğunu" öğrenince... "Kusura bakma Ali Abi" dememiz gerektiğine karar verdik.

***



İhraç ürünü

Sülüğün bir ihraç ürünü olduğunu... Biliyor muydunuz?

Kotası bile var... Uzmanlar, Resmi Gazete'de yayınlanan tebliği gösterdiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı... 20 Kasım 2020... Sayı 31318.

2021... Tıbbi sülük (Hiridu Verbana) ihracat kotasının tahsisi.

Kota... 2 bin kilogram.

İlginç... Demek ki oldukça alıcısı varmış.

***



Siyaset... İcraat... Yarın

Düzce'yi anlatacaktık... Hangi partiden adaylık için kimlerin adı geçiyor?

Düzce'de ciddi yatırımlar var... Kent değişiyor, dönüşüyor.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Belediye çok iyi çalışıyor.







Hepsi yarına.

Unutmadan...

1. TEM Otoyolu... Otobüs trafiği, eh işte. Ama TIR o kadar çok ki... İhraç eden Türkiye.







2. Düzcespor... 22 yıllık özlem sona ermek üzere... Üçüncü Lig'de grubunun ilk sırasında... İkinci Lig'e çıktı çıkacak... Şehirde, nereye baksanız Düzcespor bayrakları, afişleri... Düzcespor forması giyen o kadar çok ki... Kadın, erkek... 7'den 70'e... Diş hekimi Zerrin Gökesaoğlu gibi.