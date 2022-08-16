Türkçe, İngilizce, Arapça tabelalar... Almanca, Rusça da var... "Kiralık Ev... Satılık konut" yazıyor.

Sektör halinden memnun.

Yabancı, şehir merkezinde de konut alıyor, ilçelerde de... Yomra... Of... Sürmene... Çaykara'da.

Yabancıya mülk satışı, konut standartlarını da yükseltmiş... Bazı binaların üzerinde "Residence" yazılı... Lüks siteler.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na takıldık:

- Otellerde yer olmadığına göre, bir ev de biz alalım bari.







Zorluoğlu... Gülerek, "Neden olmasın?" dedi:

- Nerede istersiniz? Merkezde mi?

İlçelerde mi? Yaylada mı? Büyük mü? Küçük mü?

"Konut fiyatlarını" sorduk.

Zorluoğlu, "Yerine göre değişir" yanıtını verdi:

- 1 milyon liraya da ev var... 5 milyona da... Daha yukarısına da.

"Bize göre" pahalı sayılır... Ama... Dolar yükselince... "Yabancı için" ucuz.

***



Turizmde zirve

Kiminle konuşsak, "turizmden" söz ediyor... Esnaf... Taksici... Lokantacı... Otelci... Dondurmacı.

Bu gözlemimizi Başkan Murat Zorluoğlu'na aktardık.

"Çok doğru" dedi... Ve ekledi:

- Turizmde zirveyi yaşıyoruz... Aynı anda, farklı ülkelerden pek çok turist geliyor... Uçaklar dolu... Karadeniz çok canlı.

***



Acil ihtiyaç

Trabzon Havaalanı... Eskiden, "Büyüktü... İhtiyacı fazlasıyla karşılıyordu."

Şimdi ise... "Yükselen Karadeniz'de" küçük kalmış... Yetmiyor... İhtiyacı karşılamıyor.

Trabzon Havaalanı'na, "yeni bir pist" lazım.

Ve... "Terminal de" mutlaka yenilenmeli.

***



Fındık ve siyaset

Karadeniz'e gelip de "fındık konusunu" sormamak olmaz.

Trabzon'un bazı ilçelerinde fındık önemli gelir kaynağı... Arsin, Yomra, Araklı, Vakfıkebir, Beşikdüzü'nde.

Üretici, "fındığa verilen paradan" memnun... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı... 54 lira.

Eyyüp Ergan... Trabzon Ticaret Borsası Başkanı... Birlikte dolaştık.







Öyle bir şey anlattı ki... Paylaşmalıyız:

Milletin fındık parasıyla ilgili bir derdi, şikâyeti yok... 54 lira iyi para.

Cumhurbaşkanı gelmeden önce konuşulan şuydu: "İnşallah 50 lira verir."

Şimdi... 54 lirayı beğenmeyenler var ya... Samimi değiller... Siyaset olsun diye böyle söylüyorlar... Muhalefet etmiş olmak için.

Demek... Siyaset böyle bir şeymiş.

***



İşte gündem

Özgür Özdemir, bizi dolaştırdı... O çarşı senin, bu pazar benim... Şehir merkezi... İlçeler... Lokanta... Kahve... Nabız tuttuk.

Bölgede, sıcak gündem nedir? Altılı masa... Siyaset... Seçim... Şu parti... Bu parti... Halk ne diyor? Anketimizin sonucu ilginç.

Merkezde... İlçelerde... Yaylada... Lokantada... "Sıcak gündem", Trabzonspor. Kiminle konuşsanız, "Varsa Trabzonspor, yoksa Trabzonspor." Kadını da böyle, erkeği de.







"İkinci gündem" turizm... Bölge, turizm patlaması yaşıyor... Turizm, durgun ekonomiye can suyu olmuş... Piyasaya para giriyor... Turizm pastasından pay almayan kesim yok.

"Gündem üç" değişik... Kimine göre çay. Kimine göre fındık. Kimine göre de, 1 Eylül'de kalkacak olan av yasağı... Palamut beklentisi. Siyaset... Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı... Seçim... Bölgede, gündemin alt sıralarında.

***



Ortak akıl

Trabzon'da altyapı sorunluydu... Zahmetli bir iş... Merkezde ve 18 ilçede altyapı çalışmaları tam gaz sürüyor.

Başkan Zorluoğlu, kaldırımları genişletiyor... Gerekli.







Şehirde, "ortak akıl" işliyor... Büyükşehir Belediye Başkanı, sürekli sahada... Halkı içinde... Dinliyor... Sorunlar çözülüyor.

Cumartesi, pazar Trabzonlu plajda... Yalıncak'ta... Belediye plajı... Sosyal tesisleri de var.

Unutmadan... Şehrin... Hatta bölgenin, "Arap turistlerle" sorunu yok... Türk-Arap, kardeş kardeş geçinip gidiyorlar.

***



Sultan Murat

Trabzon'un yaylalarından... Sultan Dördüncü Murat, İran seferinden dönerken burada konaklamış... 1635... Cuma namazını kılmış.

Tarihi bir yerleşim yeri... Şehitlik var.

Cennetten bir köşe... Temiz... Turist kaynıyor.

Sultan Murat'ın, civardaki yaylalardan daha büyük olduğunu söylemeliyiz... "Yaylaların merkezi" denilebilir.

Yaylanın iki önemli sorunu vardı... Kanayan yaraydı... Biri "su", diğeri "kanalizasyon."

Büyükşehir Belediyesi, iki soruna da el atmış... Sevindik.

Murat Zorluoğlu dedi ki:

- İçme suyunu, 25 kilometre ilerideki Kemer Dağı'ndan getirdik.

Kanalizasyon sorunu da çözülmüş... Aman ne iyi.

***



Halkın sesi

Turizm... Öylesine önemli ki... "Karadeniz'in tanıtımına büyük katkısı olmuş."

Herkesin söylediği şu:

"Gelecek yıl, daha çok turist gelecek." Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Turizm ve tanıtım, bölgenin katma değerini artırdı" dedi:

- Gezdiniz, gördünüz... Halk çok memnun. Evet... Halk gerçekten memnun. "Pahalılık... Geçim sıkıntısı" mı dediniz? Evet, her yerde olduğu gibi burada da var

Ama... Turizm geliri, halkın yarasına, pansuman olmuş.

Fındık Ocağı'nda oturuyorduk... Seyyare Sungur'un mekânı... Başarılı bir kadın girişimci... Sohbette, "geçim derdi" açılınca, Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, "Çay, fındık ve turizm böyle giderse geçim sıkıntısı da sona erecek" diye konuşurken...

"Yan masadan" laf atıldı:

- Balığı da unutma... Hamsi çok olursa sorun yok.

***



Uzungöl

Karadeniz'e gelip de Uzungöl'e uğramamak... Paris'e gidip, Eyfel'i görmeden dönmeye benzer.

Yarın...

Erkenden... Ver elini Uzungöl.