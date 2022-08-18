TRABZON

Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay... Sıcaktan kavruluyor.

Trabzon Parma Yaylası'nda ise... Akşamları soba yakılıyor... Yorganla yatılıyor.

Parma... Cumhurbaşkanlığı kararıyla, "Kesin korunacak hassas alan" statüsünde... Doğal sit... Oksijen deposu... Cennet.

Parma'da... Sadık Albayrak anlattı... Paylaşalım.







Karadenizli, hacca gitmiş... Sıcaklık 40-50 derece... "Burada nasıl yaşıyorsunuz?" demiş.

Arap sormuş:

- Ya sizin memleketiniz? Nasıl?

- Yemyeşil... Yayla... Şırıl şırıl akan sular... Ağaçlar... Kuşlar... Yağmur... Rüzgâr... Koyunlar, kuzular... Menekşeler, güller, papatyalar.

Arap... "Olamaz... Kafayı yemişsin" diyerek tepki göstermiş:

- Sen cenneti tarif ediyorsun.

***

AĞAÇ SEVGİSİ



Sadık Albayrak, 1500 ağaç dikmiş... Hâlâ dikiyor.

Ormanı yakana, ağaç kesene kızıyor... Hem de çok kızıyor.







Ormanı yakmak... Ağaç kesmek... Albayrak'a göre... Vatan hainliği.

"Bunlar şerefsiz... Nâzım Hikmet'in yarısı kadar bile vatansever değiller" diyor.

Yayla evinin bahçe duvarında... Bir pano... Şiir... Nâzım Hikmet... "Bir ağaç... Bir orman... Dörtnala gelip Uzak Asya'dan..."

***

SİGARA



Sadık Albayrak'ın büyük aşkı... Vazgeçilmezi... Sağlık sorunları var... Doktorlar, "Bırak" diyorlar... Ama kim dinler?

"İki lider" sigarayı bırakmasını söylemiş.

1991... Seçim... Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrat Partisi ittifak yapıyor.

Sadık Albayrak... İstanbul'dan aday... Refah'tan.







Alparslan Türkeş'in de katıldığı bir akşam yemeği... Yemekten sonra Sadık Bey sigarayı yakar.

Birisi omzuna dokunur:

- Söndür... Başbuğ, rahatsız olur.

Sadık Albayrak... MÇP Genel Başkanı Türkeş'e döner:

- Albayım... Sigara yaktım... Affınıza sığınırım... Söndüreyim mi?

- Yok, içmene bak... Ama sigarayı bıraksan iyi olur.

- Albayım... Siz hiç sigara içmediniz mi?

- Hayır Sadık Bey.

- Belli... Onun için böyle genç kalmışsınız.

Albayrak'ın albümünde, bu sahnenin fotoğrafı var... Başbuğ ile Sadık Bey.

***

ERDOĞAN... 'BIRAK' DEDİ



Sadık Albayrak'a, "Sağlığına yazık... Sigarayı bırak artık" diyen diğer lider... Dünürü... Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Bu konu açılınca... Sadık Bey gülüyor:

- Sayın Cumhurbaşkanımıza, "Tamam... Bıraktım" diyorum... Ama yanından ayrılınca içmeye devam ediyorum... Görüşmemiz gerekince, gitmeden önce iki gün sigara içmiyorum... Üzerimden sigara kokusu çıksın, rahatsız etmeyeyim diye.

***

ANILAR... ANILAR



Geçen yaz yine yaylada görüşmüştük... "Anılarımı yazıyorum" demişti... Sorduk:

- Anı yazma ne safhada?

- İki kitap olacak... Biri siyasi hatıralar... "Vekil Değil Mütevekkil."

- Diğeri?

- Basınla ilgili hatıralar... "Solaklı Deresi Neresi?"

Saçlarını, Babıâli'de ağartan... Yazılarından dolayı hapis yatan Sadık Albayrak'ın hatıraları... Roman gibi... Düşündürücü... Bir kısmı eğlenceli... Türkiye'nin yakın siyasi tarihi.

Televizyoncu olsak... Ekrana çıkarırız... Anlatacaklarının izlenme rekoru kıracağı kesin.

***

SENİ UZAKTAN SEVMEK



Armut... Patates... Marul... Bezelye... Lahana... Elma... Bahçede yok yok.

Evin girişindeki yazı:

Allah (C.C.) buyuruyor ki:

Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde eder (Rahman Suresi... Ayet 6).







Sadık Bey meyve topluyor... Yiyoruz.

"Dünyada 7 bin 500 bitki var... 3 bin 500'ü Karadeniz'de" diyor:

- Yayla, bana iyi geliyor... Burada hayat buluyorum.

Sözü İstanbul'a getirecek oluyoruz... Gülüyor:

- Hani şarkı var ya... "Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli" diye... Benim İstanbul sevgim de öyle.

***

SALINCAKTA SOHBET



Bahçede salıncak var... Torunlar için... Ama şu sıralar torunlar gelemiyorlar.

Sadık Bey, "Gel, sallanalım" dedi.







- Boş ver... Salıncağın ipi kopar... Düşer, bir yerimizi sakatlarız.

- İp değil, zincir... Sağlam... Güvenilir... Korkma... Bir şey olmaz.

Salıncakta sohbet güzelmiş... Hem sallandık hem de sohbete devam ettik... Dün... Bugün... Öğrencilik yılları... Erbakan'ın babasının Trabzon hâkimliği... Askerlik günleri... Gazeteciliğe nasıl başladığı...

***

O BİR MARATONCU



Çocukluğu... Gençlik yılları... Açık oturumlar... Mitingler... Gazetecilik... Cezaevi... Kitaplar... Tam bir maraton koşucusu.

Uzun soluklu... Ama... Yılların yorgunu.

Doğa... Onu dinlendiriyor.

Elinde dürbün... Dağlara bakıyor:

- Şu uzaktaki Madur Dağı... Savaş bölgesi... Birinci Dünya Savaşı... Şehitlerimizin mezarları orada.

Gününü okumakla, televizyon izlemekle ve bahçe işleriyle geçiriyor.

Dünü, bugünü, yarını konuşurken... Bir ara şöyle dedi:

Hayatım boyunca olmasını istediğim ve hayal ettiğim ideallerin peşinde koştum.

Zaman ve zeminin uygun olmadığı dönemlerde bile, maratonu bırakmadım.

Allah ömür verdikçe bu yolda yürümeye devam edeceğim... Çocuklarımla ve torunlarımla birlikte... Karşıma çıkacak çakıl taşlarını yok etmek tarihi bir görev... Ülkenin birliğini, beraberliğini, huzuru, kardeşliği, demokrasiyi koruma görevi.

***

KITMİR



Sadık Albayrak'ın köpeği... Evin bekçisi... Yabancıyı yaklaştırmıyor.

Yaylaya, Sami Ayan ve Özgür Özdemir ile birlikte gittik... Onlar korktular... Kapıdan giremediler.







"Korkmayın" dedik:

- Yanınızda biz varken, Kıtmir'den zarar gelmez.

Kıtmir, akıllı... İnsanı kokusundan tanıyor... Her gidişimizde gelir, üstümüzü koklar... Sonra da bizimle oynamaya başlar.

Yaylada kaldığımız sürece... Kıtmir, yanımızdan ayrılmadı.

Vedalaşırken... Sadık Bey ile kucaklaşırken... Kıtmir de üzerimize atlamaz mı? Sarılıp kucaklaşmak için.