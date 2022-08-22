Adalet ve Kalkınma Partisi... 14 Ağustos 2001'de kuruldu... 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde, tek başına iktidar oldu... Ve... Tam 20 yıl... Tek başına iktidar.

Bu, bir rekor.

Bundan sonra rekorun kırılması çok zor.

Hatta... İmkânsız denilebilir.

Bugün... Bir, ufuk turu yapacağız... 21 yılın ardından, zaman tünelinde bir gezinti.

Partinin kurucusu... Lokomotifi... Recep Tayyip Erdoğan, ne zaman, nerede, neler söyledi?

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2023

Erdoğan... Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" üzerine o kadar çok konuştu ki...

Örneğin... 6 Mayıs 2004... Forum... İstanbul:

2023 yılında Türkiye'yi güçlü, müreffeh ve demokrasiyi bütün kurumlarıyla işleten bir ülke olarak görmek, vatandaşlarımızın en büyük idealidir.

Ekim 2009... Ulusa Sesleniş:

Adım adım 100'üncü kuruluş yılına yaklaşmakta olduğumuz Cumhuriyetimiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir.

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Milli irade

Erdoğan'ın... Dünden bugüne... En fazla vurgu yaptığı konulardan biri... Millet iradesi... Milli iradenin üstünlüğü.

27 Mayıs 2007... TBMM... Grup konuşması:

Yıllarca, milletin iradesini küçümseyerek, yok sayarak, milli iradeyi devre dışı bırakmaya çalışmak siyaset midir?

9 Ocak 2008... İl Başkanları toplantısı:

Ben dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak bir güç göremiyorum.

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Muhalefet

Genel Başkan Erdoğan... Başbakan Erdoğan... Cumhurbaşkanı Erdoğan... Muhalefet, hakkında o kadar çok konuştu ki... Hala konuşuyor.

Geriye doğru bir göz atacak olursak...

25 Aralık 2002... Demiryolu İş Sendikası... Tören:

Yöneten demokrasinin içinde denetim mekanizması vardır... İşte bu muhalefettir... Sadece Parlamento içi muhalefet değil, Parlamento dışı muhalefet de bunun içindedir. 2 Nisan 2006... Demokrasi Hareketi Kongresi:

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri de muhalefettir... Muhalefet, beyaza kara, karaya beyaz demek değildir.

20 Nisan 2008... İstanbul... Kadın Kolları Kongresi:

Türkiye'nin acilen milletle de, gerçeklerle de, dünyayla da barışık bir muhalefete ihtiyacı vardır.

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Adalet

Kurduğu hükümetlerin programlarında... TBMM Genel Kurulu ve AK Parti Grup konuşmalarında... Toplantılarda... Erdoğan'ın, adalet üzerine söylediği söz çok... Yüzlerce...

14 Ağustos 2006... Partinin kuruluş yıldönümü:

- Adalet, insanca yaşatmanın ekmek ve su kadar gerekli bir aracıdır... İnsan adaletle yücelir, adalet insanı yüceltir.

25 Mart 2007... Bakırköy... Adalet Sarayı açılışı:

- Adalet mülkün temeli olduğu gibi kardeşliğin, dostluğun, barışın, huzurun da teminatıdır.

27 Mayıs 2008... Diyarbakır:

- Kalkınmanın, refahın temel dinamiği hiç kuşkusuz adalettir.

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Dalkavuk

Tarihin her döneminde, her ülkede olan hastalık... Dalkavukluk.

Bunu, meslek haline getirenler var.

Siyasette dalkavukluğun örnekleri saymakla bitmez... Dalkavuk, liderinizi öyle över ki, göklere çıkarır.

Sonra... Lider, onu çevresinden biraz uzaklaştırdığında... Öyle bir atıp tutmaya başlar ki, şaşırıp kalırsınız.

30 Ekim 2004... İstanbul... Lütfi Kırdar Kongre Merkezi... Kürsüde Erdoğan:

Ne zaman ki dalkavuklar toplumu olmaya başladık, çöküş de başladı... Dalkavuklar, bütün yöneticilerin çevresinde... Benim de yakınlarımda var... Bunu da görüyorum.

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Demokrasi

Darbeler... Muhtıralar... Ara rejimler... Yassıada... Kurmaca mahkeme... İdamlar... Siyasi yasaklar... Türk siyasetinin kara deliği.

Darbeciler... Hep, demokrasiden söz ettiler.

Üniversiteler... Darbe liderini, fahri hukuk profesörlüğü ile ödüllendirdiler.

Bugün bile... Sağda solda, postallı demokrat, o kadar çok ki.

Neyse... Uzatmayalım... Erdoğan'ın, demokrasili cümlelerine bir göz atalım...

11 Kasım 2003... TBMM... Grup konuşması:

Demokrasi, siyasetin temel kavramlarından biridir... Ama bundan da öte demokrasi aynı zamanda bir kültürdür.

6 Nisan 2008... Malatya Gençlik Kongresi konuşması:

Demokrasilerde söz de milletindir, karar da milletindir.

13 Kasım 2009... TBMM kürsüsü:

Demokrasinin en temel şartı diyalogdur, müzakeredir, uzlaşmadır.

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Siyaset

Erdoğan'ın... Dünden bugüne, siyasete dair söyledikleri, kitap olabilir.

Aslında... Olmalı da... Sadece Erdoğan'ın değil, diğer siyasetçilerin söyledikleri de.

27 Eylül 2004... İstişare toplantısı:

Siyasetin önündeki en büyük tehlike kendini yenileyememek, iş ve fikir üretmek yerine mazeret üretmek; koltuk ve makam aracının sıcaklığını ebedi sanmaktır.

15 Temmuz 2008... TBMM... Grup toplantısı:

Siyaset kurumunun itibarının korunması, bir ülke için hayati önemdedir.

13 Ekim 2009... Yine TBMM... Grup toplantısı:

Siyaset; konuşmaktır, tartışmaktır, müzakere etmektir, uzlaşı aramaktır, ortak aklı harekete geçirmektir, farklı görüşlere tahammül etmektir.

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Nokta... Bilim olmadan asla

Uzun yolculuk... 2002-2022... Bu kadar süre, tek başına iktidar olmak... Yıkılmamak, hayatta kalmak önemli olay.

Seversiniz sevmezsiniz... Oy verirsiniz vermezsiniz... O ayrı.

Ama... 20 yıl, bir gerçek... Kolay iş değil.

Noktayı... Erdoğan'ın, bilgi üzerine söylediği bir sözle koyalım:

25 Şubat 2008... İstanbul... Gençlik Kolları Kongresi:

Bir ülkenin kaderini duygusal refleksler, içi boş sloganlar belirlemiyor... İyi bilmeliyiz ki itibarın ve iktidarın kaynağı ilimdir, bilgidir, irfandır, düşüncedir.