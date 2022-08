TRABZON

Dünyada, futbol ile yatıp futbol ile kalkan kaç şehir var acaba?

Fazla olduğunu sanmıyoruz.

Trabzon... İşte o şehirlerden biri.







Merkezde... İlçelerde... Yaylalarda... Nereye baksanız, bordo-mavi.

Trabzonlu taraftarlara göre... "Bordo asalet, mavi cesaret."







Of... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun memleketi... Bir bina gördük... Bordo-mavi bayraklı... Üzerinde, "Nice şampiyonluklara" yazılı.

Sorduk... Dediler ki:

- İstanbulspor Başkanı hemşerimiz Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun işyeri.

***

BİTMEYEN HEYECAN



Pazartesi, cuma... Bugün, beşinci gün... Trabzon'u yazıyoruz.

Öyle bir şehir ki... Nereye gitseniz futbol konuşuluyor... Trabzonspor konuşuluyor.

Trabzonspor, galip gelsin... Halk bütün sorunları unutuyor... Akaryakıt fiyatı, elektrik faturası, geçim sıkıntısı... Kimsenin umurunda değil.

Vali İsmail Ustaoğlu, dedi ki:

- Coşku... Moral... Heyecan... 7'den 70'e kadar... 7/24 Trabzonspor ile yaşayan huzurlu ve mutlu bir şehir... İşte Trabzon.

***

'BİZE HER YER TRABZON'



Uzungöl'de... Yemekte... Bir fıkra anlattılar... Paylaşmalıyız.

Ramazan ayı... Temel İstanbul'da... "İftar vakti" diyerek orucunu açmış... Yanındakiler uyarmışlar:

- İftar vakti gelmedi ki.

- Nasıl gelmedi? Az önce televizyonda, "Trabzon için iftar saati" yazmadı mı?

- Evet... Ama... Burası İstanbul.

- Ne fark eder? Bize her yer Trabzon.

***

AFİŞ, DUVAR YAZILARI



Sürmene... Yomra... Akçaabat... Çaykara... Maçka... Vakfıkebir...

Nereye gitseniz, afişler görürsünüz... Ya da duvar yazıları.

Örneğin:

Seninle doğduk, seninle öleceğiz.

Güçlüyüz, gururluyuz çünkü Trabzonsporluyuz.

Tulum, kemençe, horon... Şampiyon Trabzon.

***

'BÜYÜK BAŞKAN'



Ahmet Ağaoğlu... Trabzonspor Başkanı... Sokaktaki insanın söylemiyle, "Büyük Başkan."







Herkes o kadar çok seviyor ki... Siyasete atılsa iyi kalabalık toplar.

Ama kimse onun siyasete girmesini istemiyor... Nedeni ise... Kime sorsanız aynı şeyi söylüyor:

"Trabzonspor'un ona ihtiyacı var."

***

BUNDAN SONRA HER SENE



Trabzon'a gidince... Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile konuşmuştuk.

"Trabzonspor, şehrin can damarı" demişti:

- Trabzonlu, takımla gülüyor, takımla üzülüyor... Bu sezon yine şampiyonluk bekliyoruz.

Trabzon'dan ayrılmadan önce gazeteci/yazar dostumuz Sadık Albayrak'la buluşmuştuk.

"Bu sezon da şampiyon olmamız lazım" demişti:

- Mehmet Akif diyor ki:

"Bu yol Hak yoludur, dönmek bilmeyiz, yürürüz."

Trabzonspor da öyle.

Ve... Of'ta... Yalı Caddesi'nde... Boydan boya bir afiş:

"O sene bu sene, bundan sonra her sene."

***

EFSANELERE SAYGI



Faruk Nafiz Özak... Trabzonspor'un eski futbolcusu... Eski kaptanı... Eski başkanı.

Milletvekilliği... Bakanlık yaptı.







Çarşıya çıksa herkes saygı gösterir... Çaycı, kahveci para almaz.

Şenol Güneş de öyle... Ali Kemal Denizci de... Hami Mandıralı da... Onlar, dünün efsaneleri.

Cemil Usta (Dozer Cemil) gibi... Necmi Perekli, Gökdeniz Karadeniz gibi.

***

'ELEKTRİKTE EDİSON, FUTBOLDA TRABZON'



Karadeniz Temsilcimiz Özgür Özdemir ile o çarşı senin, bu pazar benim, dolaştık.

Gazi Caddesi... Maraş Caddesi... 15 Temmuz Şehitler Meydanı... Uzun Sokak... Nereye gittiysek mutlaka, Trabzonspor'la ilgili bir resim, slogan var.







Pastane... Yaş günü pastası... Trabzonspor amblemli.

Lokanta... Kapısında Trabzonspor bayrağı... Altında da şu yazı:

"Bu fırtına asla dinmez."

Market duvarı... Bordo-mavi... Ve duvar yazısı:

"Trabzon'un sokakları, bordo mavidir yolları."

Biz, bu yazıları not ederken... Trabzonlu biri, "Abi" diye seslendi:

- Arap'ta petrol, Trabzon'da futbol... Elektrikte Edison, futbolda Trabzon... Bunları da yaz abi.

***

24 AĞUSTOS'A KİLİTLENDİ



Salı akşamı... Devler ligi... Kopenhag-Trabzonspor... Sonuç, "2-1 yenildik."

Rövanş haftaya... 24 Ağustos Çarşamba... Trabzon'da.

Maçtan sonra Faruk Nafiz Özak'la konuştuk... "İkinci yarıda iyi oynadık" dedi:

Haftaya daha iyi oynayacağız... Sahamızda... Ve 40 bin seyirci önünde.

Bu turu atlayacağız... Turu atlamak demek, kulüp kasasına 20 milyon euro girişi demek... Prestij demek... Reklam gelirlerinin ve forma satışının artması demek.

***

AMAN DİKKAT



Trabzon'a giderseniz... Bir şeye dikkat etmelisiniz.

Takım iyi oynamazsa... Trabzonlu, "takımını eleştirebilir."

Ama... Trabzonlu olmayan eleştiremez.

Nedenini, Spor Yazarı Ergun Ata söylesin:

- Biz takımımızı överiz de, eleştiririz de... Buna hakkımız var... Ama Trabzonlu olmayan, Trabzonspor'a laf edemez... Kanımıza dokunur... Kavga çıkar.