Yörük Ali Efe... Demirci Mehmet Efe... Ayşe Efe... Mestan Efe... Danişmentli İsmail Efe... Durmuş Ali Efe... Kara Ahmet Efe... Çapur Süleyman Efe... Yiğidin harman olduğu topraklar.







Dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir coğrafya... Balat Ovası... Çomaklı Ovası... İncirliova... Damdere Ovası... Bereket fışkırıyor.

Aydın... Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in memleketi.

Geldik... Hava sıcak mı sıcak... Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarında oturduk... Serinledik... Çay içtik.

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Duayen Vali

Hüseyin Aksoy... 2001'den bu yana vali... Aralıksız... Muğla... Mersin... Samsun... Diyarbakır... Kocaeli... Ve Aydın.

Şu anda, Türkiye'nin en deneyimlisi.







Hani, "duayen" denir ya... İşte öyle... O bir duayen.

Daha önce görev yaptığı yerlerde çok buluştuk... Gezdik... Hep, halkın içindeydi.

Aydın'da da öyle... Bir bakıyorsunuz sanayide, bir bakıyorsunuz çarşıda... Esnafla birlikte.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'in sözlerine katılıyoruz:

- Valimiz, Aydın için büyük şans. Bu sözleri, turizmciden de dinledik, Yenipazar'daki pideciden de.

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Trafik çilesi bitiyor

İzmir-Aydın arası 110 kilometre... Otoyol... Kaymak gibi... Bir saat bile sürmüyor... Trafik yoğun... Turizm canlılığı.

Aydın-Denizli arası ise... 125 kilometre... Yine trafik yoğun... Ama git git yol bitmiyor...







Kırmızı ışık, yeşil ışık... Dur kalk... Dur kalk... Dur kalk... Çile bülbülüm çile.

Aydın-Denizli arasında, 53 trafik lambası var... Üç saatte zor geçiliyor... Kanayan yara.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, dedi ki:

- Aydın-Denizli otoyol inşaatı sürüyor... Yoğun bir çalışma var... 2023'ün ortalarında tamamlanması öngörülüyor... Çile sona erecek.

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Turist yağmuru

Kuşadası... Didim... Turist kaynıyor... Yerli de var, yabancı da.

Pandemi öncesi... Gelen turist sayısı 1 milyon 600 bin.







Şimdilerde... Oteller dolu... Turizm canlı... 2019'un rakamları aşılmış.

Kuşadası... Dev kruvaziyerler... Yüzen oteller... Her birinde, bir kasaba turist var... Batı'nın her yerinden... Bölgeye canlılık gelmiş... Herkes memnun.

Vali Hüseyin Aksoy, "Pandemi nedeniyle iki yıldır kruvaziyer gelmiyordu. 500 kruvaziyer rezervasyonu var" dedi:

- Turist sayısında pandemi öncesinin rakamlarını geçtik. Hedef 2.5 milyon turist.

Aman nazar değmesin.

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İncir

Tüm semavi dinlerde... Kutsal kitaplarda geçen bir meyve.

Aydın... İlçeleri... Nereye baksanız incir ağacı.







- Vali Bey... Karadeniz'de fındık neyse... Çay neyse... Aydın'da da galiba incir o.

Hüseyin Aksoy, "Aynen öyle" diyerek söze başladı:

- Türkiye'de üretilen yaş incirin yüzde 56'sı Aydın'dan... Kuru incirin ise yüzde 85'i.

Dünya kuru incir ihtiyacının yüzde 60'ını Aydın'ın karşıladığını biliyor muydunuz?

İncir iyi para ediyor... İhracat... Euro... Dolar... Üreticinin yüzü gülüyor.

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Hülya Aksoy

Ondan mutlaka söz etmeliyiz... Vali Hüseyin Aksoy'un eşi.

Samsun... Mersin... Diyarbakır'da... Eşinin valilik yaptığı her yerde... Şimdi de Aydın'da... Kadın sağlığını korumak ve hayat kalitesini yükseltmek için koşturuyor... Kadınlara sağlık eğitimi veriliyor... Sağlık taraması yapılıyor.







Aydın... Büyükşehir... 1.5 milyon nüfus. 15-69 yaş grubunda, 570 bin kadın var.

Hülya Aksoy, kadın sağlığı koordinatörü.







Hedefi, 411 bin kadına ulaşmak.

Hedefin, yüzde 13'ü geçilmiş.

Tebrikler Hülya Hanım... Ve teşekkürler... Pandemi olmasaydı hedef çoktan aşılırdı.

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Bürokrasi duvarları

Bölge, jeotermal zengini.

Gezerken... Jeotermal enerji santralleri gördük.

Aydın'da, 39 santral var.

Yerli ve milli enerji... Çevreyi kirletmiyor.

Keşke, sayıları daha da artsa...

Ama... Ah bürokrasi... Vah bürokrasi... Türkiye'de yatırımcının önünde hâlâ duvarlar var.

Tayyip Bey... Başbakanlığının ilk yıllarında, bürokrasiden az mı yakınmıştı?

28 Kasım 2004... Erzurum... İşte Erdoğan'ın sözleri... Kelimesi kelimesine:

- Türkiye'nin önündeki en büyük engel, bürokratik oligarşi... Bunu aştığımız gün, bu milleti tutabilene aşk olsun.

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Adliye

Şehrin içinde sıkıştı kaldı... Büyüyen Aydın'ın ihtiyacını karşılamaktan uzak.

Aydın'a acil olarak, yeni adalet sarayı yapılması şart.

Geçen yıl gelmiştik... Bu sorunu yazmıştık.

Neyse... Yer belirlenmiş... Proje hazır... İhale aşamasına gelinmiş.

İnşallah gecikmez... Bir an önce hizmete girer.

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İşte gerçek gündem

Didim... Söke... Nazilli... Germencik... Yenipazar... Herkes işinde gücünde.

Didimli... Turizmi konuşuyor.

Germencik'te... Yenipazar'da konuşulan ise... Tarım... Üretim.

Bölge... Anadolu'nun pek çok yerine göre... Daha zengin.

Pandemi... Ekonomik sorunlar... Ege'yi de etkilemiş.

Şimdi... Yaralar sarılıyor... Turizm de, tarım sektörü de derlenip toparlanıyor.

Kimi yeni otel yatırımına girişiyor... Kimi traktörünü yeniliyor.

Seçim, siyaset, parti anketi yapamadık... Millet siyaset konuşmuyor... Seçimin erkene alınacağına da kimse inanmıyor.

***



Devamı yarın

Unutmadan... Sarıbay Barajı'nın inşaatı hızla devam ediyor... Bölge için çok önemli.

Zira... Söke ve turizm patlaması yaşayan Kuşadası'nın su ihtiyacı oradan karşılanacak.

Yatırımlar... Sorunlar... Beklentiler... Yarın, Aydın notlarına devam.