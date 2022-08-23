Nüfus... Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, 1 milyon 21 bin.

Ama... Şu andaki nüfus... Vali Orhan Tavlı açıkladı... 5 milyon... Turizm, altın dönemini yaşıyor.







Uluslararası iki havaalanı... Milas-Bodrum... Ve Dalaman... Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor.

Yerli turist... Yabancı turist... İngiliz, Alman, Rus... Her ülkeden.

Bölge, korona döneminin yaralarını sarıyor... Turizmci de memnun, esnaf da, çiftçi de.

***



Para birimi... Euro, dolar

Bodrum... Fethiye... Marmaris... Deniz, kum, güneş... Koylar... Yatlar... Bölge 7/24 canlı.

1500 kilometre uzunluğunda sahil.

Yatak sayısı, yüz binler.

Oteller dolu... Moteller, pansiyonlar öyle.

Pek çok yazlıkçı, evini kiraya vermiş. Yabancıya, yerliye.

Çadırda yatan da var, araçta yatan da.

Konut fiyatları konusuna hiç girmeyelim... "Türk Lirası" geçmiyor... Geçerli para birimi euro, dolar... Özellikle de Bodrum'da.

***



Kültür turizmi

Muğla... Binlerce yıllık bir tarih... Milat öncesi... Karialılar... Hititler... Frigler... Persler... Nereyi kazsanız tarih fışkırıyor.

Antik kent çok. Yatağan... Stratonikeia Antik Kenti.

Köyceğiz... Kaunos Antik Kenti.

Milas... Beçin Ortaçağ Kenti.

Fethiye... Letonya Antik Kenti.

Yeter mi? Saymaya devam edelim mi?

Vali Orhan Tavlı, önümüze haritayı serdi... 38 resmi kazı çalışması yapılıyor.

590 kişi... Yaz-kış... 12 ay... Kazıya devam.

Bazı yerlerde, kazı bölgesi ile köy iç içe... Arkeologların en büyük yardımcıları köylüler... Kadınıyla, erkeğiyle.

Unutmadan... Geçen yıl, 250 arkeolog kazı çalışması yapıyordu... Bu yıl, sayı katlanmış. Hatta daha da artmış.

***



Etiketler

Muğla'da... "İki farklı Muğla" gözlemledik... Hatta üç.

Birinci Muğla... Sahiller... Turizm bölgeleri... Başta Bodrum.

Bodrum'un pazarlarında... Domates 20 lira... Karpuz 5 lira... İncir 50 lira.







Muğla... İl merkezindeki pazarı gezdik... Domates 5 lira... Denizli-Acıpayam karpuzu 2.5 lira... İncir 25 lira.

Biber... Salatalık... Kabak... Patlıcan... Bodrum'un sahil bölgelerine göre yarı fiyatın altında.

Hele bir de Muğla'nın, içerideki, sahilden uzak köylerine gidecek olursanız... Domates 3 lira.

Sebze ve meyvelerle ilgilendiğimizi gören Muğlalı gazeteci dostumuz Hayati Nizamoğlu, "Aracınızın bagajına birkaç kasa domates, biber, incir, yeşillik koyuverelim" dedi... Kilo değil... Kasa kasa.

- Teşekkürler Hayati... Fiyat etiketlerinin fotoğrafları bize yeter.

***



İşte gerçek

Orman, orman, orman... Muğla... Topraklarının yüzde 68'i orman.

Orman alanı büyüklüğü... Karabük'ten sonra ikinci sırada.







Geçen yaz... İçimiz yandı... Alevler, 50 bin hektar ormanımızı yuttu.

Önce... Bir hususun altını kırmızı kalemle çizelim:

Yanan yerlerin içinde, "turizme açılan, otel yapılan... Yerliye, yabancıya tahsis edilen" bir karış yer yok... "Var" diyen yalan söylüyor.

38 bin hektarlık alanda, ağaçlandırma yapılıyor.

12 bin hektar, kendi kendine ağaçlanacak. Arazi şartları öyle gerektiriyor.

6 bin işçi... 200 iş makinesi arazide... Ağaçlandırılan bölgelerde.

***



Önce insan

Dalaman'da... Bir gazinin oğlu, sünnet ediliyor... Vali Orhan Tavlı, eşi ile birlikte orada. Kadın girişimci çok... Teşvik görüyorlar... Her etkinliklerinde, Vali Orhan Tavlı yanlarında.







Halkın arasına girmek... Yetimin sırtını sıvazlamak... Garibanın evini ziyaret etmek... İnsanlarla kucaklaşmak... Millete hizmet budur.

***



Ayşe Öğretmen

Ayşe Tavlı... Vali eşi... Emekli edebiyat öğretmeni.

"Öğretmenliğe devam ediyor" ama... Artık gönüllü öğretmen... Maaşsız... Hayırsever.

Dezavantajlı gruplarla ilgileniyor.







Engellilere, annelik, ablalık yapıyor.

Sağlık sorunu olan çocuklara sahip çıkıyor... Yaşlıları yalnız bırakmıyor... Ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Çok dua alıyor... İhtiyaç sahibinden, garibandan, şehit ailesinden... Teşekkürler Ayşe Öğretmen.

***



Örnek köy

Muğla denilince... Turizmin yanı sıra tarım da çok önemli.

Tarımsal ürün bakımından, çok zengin... Fındık ve çay dışında her türlü ürün yetişiyor.







Yeni bir proje... "Kavaklıdere çileği." İyi para ediyor.

Bir proje daha... "Örnek Köy." İlk çalışma Marmaris'te... Bayır'da... Sonra da orman yangınından zarar gören yerlerde.

Unutmadan... OPET'e teşekkürler... Vali Tavlı, "Örnek Köy" projesinde, OPET ile işbirliği yapıldığını söyledi.

Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi de kuruluyor... Projesi hazır... Vali Orhan Tavlı, altyapı çalışmalarını başlattı.

***



Turist 'marka' seviyor

Alman turist de seviyor, Rus turist de... İngiliz de... Diğerleri de.

Sahiller... Çarşılar... Marka cenneti.

Tişört... Gömlek... Çanta... Mayo... Şort...

Chanel... Prada... Nina Ricci... Dior... Givenchy... Hermes... Louis Vuitton... Lanvin... Valentine... Yves Saint Laurent... Marka çok.

Diyeceksiniz ki... "Onlar taklit... Çakma."

Alan da biliyor, çakma olduğunu... Buna rağmen turistler kapış kapış alıyorlar... Zira, gerçeğinden kat kat ucuz.

"Birkaç tane" alanlar var.

"Aynı manzarayı" Karadeniz'de de görmüştük... Trabzon merkezde... Uzungöl'de.

Taklit ürün sektör olmuş... Uçuyor.

Yarın... Yine Muğla'dan notlar.