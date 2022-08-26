Hakan Ülken... Aydın Ticaret Odası Başkanı... "İyi para kazanan da var, halinden şikâyetçi olanlar da" diyerek söze başladı:

Turizmciler... Turizmin yan sektörleri... Paraya para demiyorlar.

İncir... Kestane... Çilek üreticileri... Yüzleri gülüyor.







Zeytin ve zeytinyağı ile uğraşanlar... Memnunlar.

Pamuk ve narenciye üreticileri... Sıkıntıdalar.

İnşaat sektörü... Maliyetler arttı... Alım satım yavaşladı... Sorun var.

Sonra... Söz seçimden, siyasetten... Halkın gündeminden açıldı... Hakan Ülken dedi ki:

- Siyasetçiler sabah akşam konuşuyorlar ama... Halkın gündemi çok farklı... Gerçek gündem ekonomi... Siyaset, seçim zamanı konuşulur.

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Salça... Çok önemli

Dikkatimizi çekti... Ticaret Odası'nın girişinde... Kasa kasa domates... Belki 100 kasa, belki 200.

Merak ettik... Sorduk.

Domatesler, Ticaret Odası'nın kışlık ihtiyacı için alınmış... Yemekhane personeli... Salça yapacakmış.

Hakan Ülken, "Salça konusu önemli...

Hem piyasaya göre daha ucuza mal ediyoruz hem de kışın salça sıkıntısı çekmiyoruz" dedi.

Sohbet sırasında öğrendik ki... "Salça işi" gerçekten önemli... Şöyle ki:

Avrupa'da gıda sorunu başlayınca... Özellikle Almanlar, bizim salçaları (yarı mamul olarak) alıp götürmüşler.

Batı'nın salça fabrikaları hâlâ bizden yarı mamul almayı sürdürüyorlar.

Domates üreticisi memnun... Ürünü para ediyor. Hakan Ülken dedi ki:

- Ama... Aralık ayından itibaren bizde salça sıkıntısı başlayabilir... Onun için salçamızı şimdiden tedarik ediyoruz.

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Para basanlar

Aydın'da... Çarşı, pazarı gezdik... Üreticileri dinledik... İhracatçılarla sohbet ettik... Gözlemimiz:

Tarıma dayalı ihracat yapanlar... Hani ne derler; para basıyorlar.

Gözlemlerimizi, Başkan Hakan Ülken'e aktardık.

"Doğru" dedi:

- Aydın'ın toplam ihracatının yüzde 33'ü tarıma dayalı ürünler... İncir başta... Gıda ürünleri ağırlıklı olarak AB ülkeleri ile Amerika'ya gidiyor... Son zamanlarda Japonya ile Avustralya'ya da incir ihracatı başladı.

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Yazlığa yabancı etkisi

İnşaat sektöründe durgunluk var dedik ama... Sahiller hariç.

Kuşadası, Didim, Söke gibi yerlerde, artan fiyatlara rağmen, konut piyasası canlı.

Bizim pahalı bulduğumuz yazlıklar, euro kazananlar için ucuz.

Onun için... Türkiye'ye, yabancı ilgisi yüksek.

Bunu Karadeniz'de de gözledik... Muğla'nın sahil ilçelerinde de... Özellikle Bodrum'da.

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Glütensiz mutfak

Vali Hüseyin Aksoy ile sohbet ederken... Söz yiyecek, içecekten açılınca... Dedi ki:







- Türkiye'nin ilk glütensiz diyet mutfağı Aydın'da olacak... Üzerinde çalışılıyor... Planlanıyor.

"Nerede olacağını" sorduk... "Hastanede" dedi.

Bize ilginç geldi... Paylaşalım istedik.

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Bereketli topraklar

Vali Hüseyin Aksoy anlattı... Yağlık zeytin üretiminde... Türkiye'de... Aydın, ilk sırada.

Kestane... İlk sıra yine Aydın'ın.

Çilek... İkinci sırada... Köş gibi, Sultanhisar gibi ilçeler, çilek zengini.

Enginar... Yine ilk sıra Aydın'ın.

Hüseyin Aksoy, pek çok ürün sıraladı.

Tarım sektöründe yüzler gülüyor... Üretici mutlu... Sevindik.

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Şehir hastanesi

Aydın gibi büyük bir şehir için ihtiyaçtı... Yapılıyor.







Bin 400 yataklı... İnşaat yüzde 46 seviyesinde.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen yatırımlar devam ediyor... Yurdun her yerinde... Çorum'da da gördük, Trabzon'da da, Muğla'da da.

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Beğendik

Aydın'da bir banka... Engelli Bilgi Bankası.

25 bin 782 erkek... Engelli.

16 bin 631 de kadın.







İsim isim... Adresleri... Kimi görme engelli, kimi duyma, kiminin ortopedik sorunu var. Hepsi, Bilgi Bankası'nda kayıt altında.

Vali Hüseyin Aksoy... Eşi Hülya Hanım... Ve diğer yetkililer... "Engellilerin üzerine titriyorlar."

Aydın örneğinin... Engelli Bilgi Bankası projesinin bütün yurtta kurumlaşması dileğiyle.

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Tarım makineleri

Tarımda iddialı olunca... Elbette, tarım makineleri sanayii de güçlü bir sektör olmuş.

Hem de giderek büyüyen bir sektör.

Aydın'dan... Avrupa Birliği ülkelerine, Ortadoğu'ya, Afrika'ya tarım makineleri ihraç ediliyor.

Girdiler... İşçilik... Hammadde pahalı olsa da...

İhracata çalışan sektörlerin işleri yolunda.

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Domates deryası

Aydın-Yenipazar yolu... Kamyonlar... Traktörler... Domates dolu.

Dinlenme molası... Nereye baksanız domates.

Soruyoruz... "Kilosu kaç lira?" Köylü bozuluyor... İnciniyor...

Alınıyor.

"Alacağın kaç kilo domates ki... Parası mı olurmuş?

Hediyemiz" diyor.

Ve... Domatesin yanında, mısır da vermeye kalkıyor.

İşte Türk köylüsü bu.

Teşekkürler köylü kardeş... Sağ ol milletin efendisi... Yolumuz uzun... Sadece bilgi edinmek için sorduk.

Allah'a ısmarladık Aydın.