Aydın'a gidip de Menderes'in köyü (şimdi mahalle) Çakırbeyli'ye uğramamak mümkün mü?

Ve elbette Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne.







Geçen hafta Aydın'daydık... Vali Hüseyin Aksoy ile müzeyi gezerken öğrendik ki... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel arşivini müzeye hediye etmiş.







Zengin bir arşiv... Demokrat Parti döneminde, "Yıl yıl... Gün gün" yaşananların ve yapılanların dökümü... Tutanak gibi.

Teşekkürler Sayın Bakan.

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Günün sorusu

Müze Müdürü Özay Özhan... Yurt dışından gelen akademisyenlerden söz etti... Araştırmacılar... Siyasal bilimcilerden.

Uzman, müze rehberi Sevilay Durmuş... Kore'den gelenlerin fotoğrafını gösterdi... Araştırmacılar...

İngiliz çift... Menderes'in makam aracı önünde fotoğraf çektirmişler.







Bir başka fotoğraf... Yunanistan'dan gelen öğrenciler.

Müzenin önünde bir diğer hatıra fotoğrafı... Bir grup uluslararası öğrenci.

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler.

Müzeyi gezerken bir soru kafamıza takıldı:

Ya bizim üniversiteler... Araştırmacılar... Akademisyenler... Siyaset bilimciler... Acaba, kaçı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yolunu biliyor?

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Hesap

Bazen... Yaşlılar da geliyorlar... Aydın'ın ilçelerinden... Köylerinden.

Adnan Menderes döneminde yaşamış olanlar.

Kimi bastonla yürüyor... Kiminin kulağı ağır işitiyor.

Müzeyi gezerken... Gözyaşlarını tutamıyorlar.

Manzara tahammül edilir gibi değil... Dede... Bir yandan ağlarken... Bir yandan da, "Suçumuz, günahımız büyük" diye dövünüyor:

- Menderes'e sahip çıkamadık... Yarın mahşerde bunun hesabını nasıl vereceğiz?

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Giriş ücretsiz

Müzeleri gezmenin bir bedeli var...

Bedava ziyaret olur mu?

Çine Çayı kenarındaki müze çalışmaları tamamlanırken... Karar alınmış... Giriş ücreti konusunda.

Ama... Son anda... Ankara'dan talimat gelmiş:

"Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne giriş ücretsiz olacaktır." Müzeyi gezenler, Ankara'ya teşekkür ediyorlar.

Emekli tarih öğretmeni... Manisa'dan gelmiş... Dedi ki:

- Müzeye giriş biletinin parasını öderim... Önemli değil... Ama ücretsiz olması büyük jest... Menderes'in anısına saygı... Çok hoşuma gitti.

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Öğrenci turu

Müze yönetimiyle Milli Eğitim işbirliği... Müze ziyareti.

İl merkezinden... İlçelerden...

Öğrenciler müzeyi ziyaret etmişler... Okullar açıkken.

Okullar tatilde... Ama hala müzeyi gezen öğrenci çok... Özellikle de ailesiyle yaz tatiline gidenler... Tatilden dönenler.

Z kuşağı dünü, Menderes dönemini bilmiyor... Henüz doğmamışlardı... Fakat öğrenmeye meraklı.

Çocukların... Gençlerin, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne gösterdikleri ilgi sevindirici.

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Bağış yarışı

Anadolu'dan... Yurdun her yerinden... Müzeye bağış yağıyor.

İnsanlar... Menderes dönemine ait ne varsa gönderiyorlar.

Neler yollamıyorlar ki? O yılların gazeteleri... Dergileri... Afişler...

"Ben de oradaydım" dercesine... Menderes'le birlikte çekilmiş... Miting... Kalabalık... Solmuş fotoğraflar. Müze envanteri... Her geçen gün zenginleşiyor.

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Bir öneri ve teşekkür

Türkiye'de... Hayatta olan kaç Kore gazisi var acaba?

Kore Savaşı'na, Türkiye de asker yolladı... Menderes dönemi.

Müzeyi ziyaret edenler içinde beli bükülmüş, saçı sakalı ağarmış, Kore gazileri de var... Yakalarında madalya.

Müzede... Aklımızdan neler geçti neler:

"Televizyon programcısı olsaydık... Bir gün müzede kalsaydık... Gelenlerle konuşup, görüntüleri yayınlasaydık... İzlenme rekoru kırardık."

Ve... Nokta...

Vali Hüseyin Aksoy... Müze Müdürü Özay Orhan... Her ziyaretimizde bize rehberlik yapan Sevilay Durmuş... Teşekkürler.

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Ziyaretçi akını

Müze, 15 Ocak'ta açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından... Açılış törenine katılmıştık.

1 Ağustos'a kadar müzeyi ziyaret edenlerin sayısı... 80 bin 400.







Yurt içinden... Yurt dışından... Ziyaretçi gelmeye devam ediyor.

Hem de Ağustos sıcağına rağmen.

Müzede... Fatiha okuyanı da gördük... Fotoğraf çekeni de... Gözyaşı dökeni de.

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Gözümüz 'muhalefeti' aradı

Müzenin yapılmaya başlandığı tarihte, Muğla Valisi Yavuz Selim Köşger'di... Şimdi İzmir Valisi... Zaman zaman geliyor, müzeyi ziyaret ediyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy... Müzenin üzerine titriyor. Bildik, tanıdık uğrayan çok.

Vecdi Gönül gibi... Numan Kurtulmuş gibi... Hüseyin Yayman gibi... İçişleri Bakan Yardımcısı Haluk Kaymakçı gibi.

Gönül isterdi ki... Müzeyi ziyaret edenlerden söz ederken... Muhalefet temsilcilerini de sayalım.

Özellikle de, helalleşmeyi dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Liderdir... Yoğundur... Zamanı yoktur... Ama bir yardımcısı, sözcüsü, parti yöneticisi, milletvekili... CHP'li büyükşehir belediye başkanı... Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret edemez miydi?

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Bir zamanlar maziye bak

Adnan Menderes dönemini yaşayan Veli Amca vardı... Çakırbeyli Çiftliği'ndeki sarı traktörün şoförü.

Traktör... Hala müzenin önünde... Fakat...







Veli Amca... Anılarıyla birlikte sizlere ömür.







Münevver Teyze... Menderes'in çiftliğindeki kâhyanın kızı... Onun da Mende-res ile ilgili anısı çok... Çocukluk anıları.

Odası, Menderes'in fotoğrafları ile dolu... Allah sağlıklı ömür versin.

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Siyaset bilimciler

Müzede çay kahve içilecek mekân da var, toplantı düzenlenecek salon da.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelmiş... Müzede gençlerle toplantı yapmış... Demokrasi buluşması.

Üniversiteler... Özellikle de, siyaset bilimi okunan fakülteler... Menderes müzesinde, panel, açık oturum, konferans düzenlemeyi neden düşünmezler?

Müze... Demokrasi okulu gibi... Araştırma merkezi gibi... Tam bir bilgi bankası.