Türkiye'de gündem ekonomi... Afyonkarahisar'da ekonomi, Türkiye'nin pek çok yerinden daha iyi... Şehir canlı... Kıpır kıpır... Hareketli.

NG Otel'de konakladık... Doluluk yüzde 100.

Diğer oteller... İkbal... Akrones... Korel... Oruçoğlu... Dolu.

Gurbetçiler... Araçlarıyla gelmişler... Korona sonrası vatan özlemini gidermişler... Ekonomiyi canlandırmışlar.

Motokros 2022... Dün başladı... 7 gün sürecek... 36 ülkeden 150 sporcu... Yöneticiler... 9 konser.

Okullar açılıyor... Tatilciler, evlerine dönüyorlar... Afyon'da mola... Yemek... Alışveriş... Sucuk, yumurta, soğan, patates, haşhaş ezmesi, patatesli ekmek.

Gazeteci Mehmet Emin Güzbey ile Uzunçarşı'da dolaştık... Ekonominin merkezi... Esnaf mutlu... Sonbahar bereketi.

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Sağlık turizmi

Bilmiyorduk... Bu gelişimizde öğrendik... Afyon'a, "güzelleşmeye" gelen de çok... Yurt içinden... Yurt dışından.

AFSÜ... Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi... Sağlık turizmi için gelenler.

Estetik... Burun ameliyatı... Fizik tedavi... Göz... Ve sağlıkla ilgili her türlü tedavi.

Güvenilir... Üniversite kalitesi. Ayrıca ucuz. Hele yurt dışından gelenler için ucuzun da ucuzu.

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Zafer ekonomisi

Lokantada... Çarşıyı, pazarı, bereketi konuşurken... Yan masadan bir Afyonlu, "İzninizle" diyerek söze girdi:

- 30 Ağustos Zafer Bayramı bereketini de unutmayın.

Kutlama, 25 Ağustos'ta başlamış... Gece Kocatepe'ye yürüyüş... Yurdun her yerinden gelenler... 10 binler.

Ve... Ağustosun sonuna kadar devam eden ziyaretler.

Şehir ekonomisine bir can suyu daha... Önemli katkı.

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Yarının valileri

Mehmet Emin Güzbey... "Anket yapalım" dedi.

Elbette yapacağız... Siyaset, seçim anketi.

Elbette yapacağız... Siyaset, seçim anketi. Mehmet Emin... Gülerek... "Hayır" dedi:

- Yoldan geçen kızlara soracağız... Öğrencilere... 'Büyüyünce ne olacaksın?' Bakalım en çok hangi cevabı alacağız?

Kaldırımda... 2 kız... İlkokula gidiyorlarmış... Sorduk... 2'sinin de cevabı aynı:

- Vali olacağım.

Kadın kaymakam... Kadın vali... Kız çocukları için rol model.

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Kübra Abla

Kadın vali ve kadın kaymakam sayısının artması şart... Ziyaret ettiğimiz ilçelerde kadın kaymakamların ne kadar başarılı olduklarını gördük... Ve yazdık.







Şimdi... Afyon'un kadın valisi var:

Kübra Güran Yiğitbaşı.

Afyonlu kadınların, Kübra Abla'sı.

Vali, kadın olunca... Kadınlar, valilik binasına daha rahat geliyorlar.

Sorunlarını anlatıyorlar... Valinin sıcaklığını, güler yüzünü görünce... İçlerini döküyor ve kadın kadına sohbet ediyorlar.

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'Afyon kaymağı'

Mermer... Dünyanın her yerine ihracat.

Eskiden, blok mermer giderdi... Şimdi, işlenerek gönderiliyor.

Başta da söyledik... Afyon'da ekonomi iyi... Afyon kaymağı gibi.

Ama... Küçük esnaf konusu ayrı... Hâlâ korona sürecinin yaraları tam sarılabilmiş değil.

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Girişimci ruhu

Devlet... İhtiyaç sahibi olan herkese şefkatli elini uzatıyor... Yardım ediyor... Sosyal devlet olmanın gereği.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın Kültür Evleri'ni dolaşıyor.







Kadınlara... Abla/kardeş nasihati:

- Sadece devlet yardımını beklemeyin... Meslek öğrenin... İş kurun... Tarımla uğraşın... Üretin... Size her türlü desteği vereceğim.

İnanıyoruz... Afyonlu kadınlar içinden çok sayıda girişimci çıkacak.

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'Uçuracak' proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ağustos'ta Afyon'daydı... Televizyonlar, programlarını canlı yayınladılar.

Erdoğan, yatırımlardan söz edince... Alkışlandı.

Dikkat ettik... En çok alkışı, hangi yatırım aldı?

Yüksek Hızlı Tren.

Ankara-Afyon... Gelecek yıl, YHT seferleri başlayacak.

Ankara-Afyon-İzmir hattı ise... 3 yılda tamamlanacak.

Dillerden düşmeyen söz:

- Yüksek Hızlı Tren gelsin, Afyon uçar.

Biz de aynı düşüncedeyiz... Yüksek Hızlı Tren, Afyon'u uçuracak.

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Hemşehri Kasapoğlu

Kapalı Spor Salonu... Yapılmış... Bir yenisi daha yapılıyor.

Afyonlu istiyor ki... Futbol takımları kamp için Afyon'a gelsinler.

Ama bunun için saha lazım... 9 futbol sahası yapılmış.







Afyon'a spor lisesi lazım... O da kuruluyor.

Bitmedi... Rahvan at yarışları için pist... Neden olmasın? Yatırım başlamış.

Afyonlu... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu seviyor... Hem de çok.

Öylesine ki... Kasapoğlu, Afyon'un fahri hemşehrisi. Beratını da, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek takdim etmiş.

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Yol

Sohbet... Çay... Ankara Yolu üzerinde bir tesisteyiz... O kadar çok TIR geçiyor ki.

TIR demek, ihracat demek... İhracata çalışan sektörlerin durumları iyi.

Derken... Bir makam aracı... Ön kaputun yan tarafında, fors olarak bayrak dalgalanıyor.

Afyon Valisi geçiyor.

Kadınlar, genç kızlar... Kadın valinin makam aracını görünce... El sallamaya başlıyorlar... "Güle güle Kübra Abla" diye bağırıyorlar.

Afyon... "Ablasını" sevmiş.

İllerde, ilçelerde "ablaların" artması dileğiyle.