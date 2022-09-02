Afyonkarahisar'ın ilçesi... Nüfusu 22 bin... Köyleri ile birlikte 45 bin. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Asıl nüfusumuz gurbette" dedi:

Belçika'da 170 bin Emirdağlı var.

Fransa'da 30 bin.







Hollanda, İsviçre, Danimarka'da 50 bin.

İstanbul'da... Eskişehir'de hemşerimiz çok... Eskişehir'de Emirdağlı nüfus 100 binin üzerinde.

Biz... Gurbetin başkentiyiz. Emirdağ'ın girişinde de, "Gurbetin başkenti" yazıyor.

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Tarım mutluluğu

Osman Bilici... Emirdağ Kaymakamı... "Ekilebilir arazi büyüklüğünde... Afyon ilçeleri arasında ilk sıradayız" dedi ve ekledi:

- Kırsal kesimde yaşayanlar çalışkan... Ürün para ediyor... Patates... Mısır... Arpa... Buğday... Bezelye... Burada her şey organik... Üretici mutlu.

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu araya girdi:

- Eskişehir şeker fabrikasına giden pancarın yüzde 50'si Emirdağ'dan... Tohumluk ayçiçeği üretiminde de Türkiye ikincisiyiz.

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Dondurulmuş patates

Dikkatimizi çekti... Emirdağ yolunda TIR... Bir değil, iki değil, çok... Biri gidiyor, öteki geliyor.

Kaymakam Osman Bilici, "İhracat" dedi... "Rusya'ya." Emirdağ nere, Rusya nere? Emirdağ'dan Rusya'ya ne ihraç ediliyor?

Yanıtı Belediye Başkanı Serkan Koyuncu verdi:

Avrupa'nın en büyük dondurulmuş gıda fabrikası Emirdağ'da.

Rusya'ya dondurulmuş patates ihraç ediliyor.

Türkiye'nin dondurulmuş patates ihtiyacının yüzde 70'ini Emirdağ karşılar.

Nevşehir'den Ödemiş'e kadar uzanan coğrafyanın patatesi, Emirdağ'a geliyor.

Ve... Emirdağ'dan... İhracata... İstanbul'a... Ankara'ya... Dondurulmuş olarak.

Serkan Koyuncu, "Günde 20 TIR... 30 TIR" dedi... İnanamadık.

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Kuzu piyasası

Koyunlar... Kuzular... Nereye baksak sürüler... Çobanlar... Hayvancılık, tam puan.

Küçükbaş sayısı 300 bin. Afyon ilçeleri arasında Emirdağ birinci.

Küçükbaş'ın müşterisi Balıkesir.

Başkan Serkan Koyuncu:

- Balıkesir'de kesilir... Damgalanır... Ve İstanbul'da satılır... İstanbul'da, 'Balıkesir kuzusu' diye satılan etin önemli kısmı bizden.

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Döviz mevduatı zirvede

Korona sonrası... Memleket özlemi... Bu yaz Avrupa'dan gelen gurbetçi, 200 binin üzerinde.

Çoğu karadan gelmiş... Araçlarıyla.

Kendi evlerinde kalmışlar... Merkezde... Köylerde... Villalarında.

Evet... Villa... Gurbetçilerin villaları var.

Gelenler... Düğün yapmışlar... Nişan... Sünnet... Yaş günü... Emirdağ ekonomisine büyük katkı.

Unutmadan... Emirdağ ilçesindeki banka şubesi sayısı dokuz.

Dövize çevrilebilir mevduatta... Belediye Başkanı Serkan Koyuncu söyledi... Emirdağ, Türkiye ikincisi.

Birinci Kayseri.

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Yabancı gelin

Köyleri saymıyoruz... Sadece ilçe merkezinde, "İki ayda 300 düğün" ne demek?

Gelinlik... Damatlık... Altın... Davetlilere ikram... Müzik... Ekonomik canlılık demek.

Temmuz, ağustos... Gurbetçinin, izin dönemi.

Yani... Düğün mevsimi.







Yabancı gelin çok.

Tabii, Müslüman olan da.

Son 15 günde, üç yabancı gelin, Müslüman oldu.

Müftülükte tören yapıldı... Maria Fernanda Jimenez Lombeida... Şahitlerin huzurunda, kelime-i şehadet getirdi.

"Kimseden baskı görmeden, Müslüman olmak istediğini" söyledi.

Kur'an-ı Kerim okundu... Gelinimiz ağladı... "Huzur buldum" dedi.

Allah mesut etsin.

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Belçika'da siyaset

Kaymakam... Belediye Başkanı... Emirdağ'a birlikte gittiğimiz Afyonlu gazeteci Mehmet Emin Güzbey... Taş Konak'ta sohbet ettik... Eski, askeri revir.

Belediye... Restore ettirmiş... Güzel bir mekân olmuş.







Sohbette... Söz siyasetten açılınca... Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Dört milletvekilimiz" diye konuşunca... Araya girdik:

- Nasıl yani? Afyon'un beş milletvekili var... Dördü Emirdağlı mı?

Koyuncu başladı gülmeye:

- Belçika Parlamentosu'nda dört milletvekilimiz var... Emir Kır... Sadık Köksal... Emin Özkara... Hasan Koyuncu... Belçika siyasetinde söz sahibiyiz... Bakan, belediye başkanı, belediye meclis üyesi çıkarıyoruz.

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Uçuran destek

Merkezde... Köylerde... İnsanların hali vakti iyi.

Gurbetçiler, vefalılar... Annelerine, babalarına düşkünler... Ailesine para gönderen çok.

Aynı olayı, Konya'nın Kulu ilçesinde de görmüştük.

Kulu'nun nüfusu... Köyleri ile birlikte... 51.702.

İsveç'teki Kululu ise... 60 binin üzerinde.

Gurbetçi desteği, Emirdağ'ı da uçuruyor, Kulu'yu da.

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Orda bir Emirdağ var, uzakta

Görmelisiniz... Gezmelisiniz... Anadolu'nun ortasında huzurlu, mutlu insanların yaşadığı bir ilçe.







Göç alıyor... Nüfusu artıyor... Zira yatırımcı geliyor... Fabrikalar kuruluyor.

Son yatırım... İnşaatı devam ediyor... Yıl sonunda üretim başlayacak... Türkiye'de bir ilk... Toz yumurta fabrikası.

Bisküvi sanayiinin ihtiyacı... Üretimin çoğu ihracata.

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Ve... Çok önemli

Emirdağ'a yolunuz düşerse... Alparslan Türkeş Parkı'nda dinlenmenizi... Bir kahve içmenizi... Gece de konaklamanızı öneririz... Hele bir de düğün varsa.







Âşıklık geleneği sürüyor... Âşık çok.

Emirdağ türküleri meşhur... "Al Fadimem....."

Hele bir de oyun havası, tabandan başlayınca... Milletin keyfine diyecek yok... Vur patlasın, çal oynasın.

"Nerede konaklarız?" diye düşünmeyin... Emirdağlılar, misafirperver. Yeter ki kapılarını çalın.