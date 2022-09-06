DİYARBAKIR

Kentin en eski alışveriş yeri... 400'ün üzerinde dükkân... Ne ararsanız var... Tam, bölgenin nabzının tutulacağı mekân.

Yanık Çarşı'da... Çay... Kahve... Sohbet... Esnafın biri sordu:

- Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl?

Bu sırada, telefonumuz çaldı... Arayan Emin Çölaşan:

- Hıncal Uluç, hastaneden çıktı mı? Sağlığı ne durumda?







Sohbete kısa bir Hıncal Uluç molası...

Henüz hastaneden çıkmadı... Ama makinelere bağlı değil.

Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi.

Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor.

Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor.

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'SİYASET KONUŞMAK KARIN DOYURMUYOR'



İrfan Işıktaş (Işıktaş Ticaret)... 30 yıldır çarşıda... Onun işi çay... Çeşit çeşit çay var... Beta Tea... Mahmood Tea... Say sayabildiğin kadar.

Sorduk... "İşler nasıl?"







İrfan Işıktaş, "Çok şükür geçinip gidiyoruz" dedi:

- Halimden şikâyetçi değilim... Aza kanaat edeceksin... Tasarrufu bileceksin... Tembellik etmeyeceksin.

- Siyaset... Parti... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Nasıl görünüyor?

- O işleri bilmem... Millet ekmeğinin peşinde... Sabah/akşam siyaset konuşmak karın doyurmuyor ki.

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ÖNCE EKONOMİ



Zeki Samsa (Cemre Manifatura)... "İşler kendini belli etmiyor" diyerek söze başladı:







- Eskiden, sabahları iş olurdu... Şimdi, öğleden sonra oluyor... İkindi namazının ardından... Geçinip gidiyoruz... Bugüne de şükür.

"Siyaset" diyecek olduk... Zeki Samsa, "Gün, siyaset günü değil" dedi:

- Huzur olsun... Önce ekonomi düzelsin... Sonra her şey iyiye gider.

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'ÇARŞI' TARTIŞIYOR



İlle de oturacaksınız... Çay içeceksiniz... Yoksa esnaf alınıyor, kırılıyor.

Yanık Çarşı'daki sohbette, "Cumhurbaşkanlığı seçimi" tartışılıyor... Her kafadan bir ses çıkıyor:

Millet İttifakı'nın adayı ya Abdullah Gül olur ya da Kemal Kılıçdaroğlu... 6'lı masanın kararına bağlı.

Boşa konuşuyorsun... İnsan dört çocuğu ile anlaşamıyor... 6 lider nasıl anlaşacak?

Anlaşırlar... HDP de onlara destek verir.

6'lı masanın planı, programı, hedefi yok ki... Tek hesapları var... Erdoğan gitsin.

Masanın programı var... Suriyeliler gitsin, her şey düzelir.

Nereye gitsinler? Ateşin altına mı? Tarlada çalışıyorlar... Ucuz işçilik.

Onlar çalışsın, bizimkiler işsiz kalsınlar.

İyi de bizimkiler iş beğenmiyorlar ki.

Ben onu bunu bilmem... Seçimin kaderini HDP belirler.

Orası doğru... HDP olmasa Ekrem İmamoğlu sandıktan çıkamazdı.

Yanık Çarşı esnafı, tartışıyor.

Ancak... Tartışmada ses yükselten yok... Kırıcı söz eden ise hiç yok.

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GÜLŞEN VAKASI



Ağustos, eylül... Düğün mevsimi.

Yanık Çarşı'da... Saat 17.00 sularında... Düğün alışverişi... Düğün bereketi.

Bir dükkâna giriyoruz... Esnafla, müşterilerle sohbet ediyoruz... Daha doğrusu onları dinliyoruz.

Söz, Gülşen'den açılıyor... Herkes düşüncesini söylüyor:

Gündem değiştirmek için yapıldı.

İmam hatipliler için o sözler söylenir mi?

Söylenmez... Yanlış yaptı... Özür diledi... Hapse atılması şart mıydı?

Hapiste kaç gün kaldı ki? Hemen çıkarıldı.

Gülşen, çok ayıp etti.

Orası öyle... Herkes ağzından çıkacak sözü ölçüp biçecek... Bu olay herkese ders oldu.

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EN İYİ İŞ YAPANLAR



Diyarbakır'da, kimlerin işleri yolunda? Özellikle 4 kesimin:







1. Ciğerciler... Sabah dolu, akşam dolu... Kahvaltıda bile ciğer yiyen çok... Duvara tabela asılmış:

Sen sahan pişir sen sahan ye. (Kendin pişir kendin ye.)

2. Tatlıcılar... Sıtkı Usta... Levent Usta... Saim Usta... Hacı Baba... 50'den fazla tatlıcı... Kadayıf... Baklava.

3. Baharatçılar... Baharatçıda kuruyemiş de var... Patlıcan, bamya, biber, domates kurusu da.







4. Ve... Şerbetçiler... Hava sıcak mı sıcak... Soğuk şerbet büyük ihtiyaç... Limonata... Reyhan şerbeti.

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SOKAĞIN SESİ



Alaattin Çavuşoğlu (Çavuşoğlu Çanta)... Şehrin en işlek yerinde... Sur'da.

- Alaattin... İşler nasıl?

- Okullar açılıyor... Okul çantası... Bavul... Yaz turizmi... Çok şükür.







- Siyaset nasıl gidiyor? Müşteriler ne diyor?

- 6'lı masa, özellikle de Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu, Abdullah Gül'e çalışacaklar. Kılıçdaroğlu aday olmaz, vizyonu yok... HDP yüzde 10'u rahat geçer... 6'lı masanın bir de yedinci ayağı var; HDP.

Çevremizdekiler... Çavuşoğlu konuşurken... "Doğru" dercesine, onaylamak için başlarını salladılar.

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AÇIK OTURUM



Gazi Caddesi... Kalabalık... Esnafla sohbet... Çay... Peynir... Domates... Zeytin... Ekmek.

Ömer Ak (Ak Elektronik), Veysel Kelekçi (Uzay Elektronik), Vedat Günaydın (Onur Ocakbaşı)... Ve diğerleri.

Çay, simit bahane... Sohbet şahane.







Neler konuşuldu? Satırbaşları:

Millet İttifakı, sol gösterip sağ vuracak... Kılıçdaroğlu deniliyor ama başkası aday çıkarılacak.

Siyaseti boş ver... Gündem ekonomi.

6'lı masanın görünmeyen adayı, görünenden daha güçlü belirleyici.

Masa, kapalı kapılar ardında HDP ile pazarlıkta.

Masadakiler yarın birbirini yer... Sandıktan yine Erdoğan çıkar.

Mazot ile elektrik fiyatları insin, siyasette bütün hesaplar değişir.

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YARIN



Peygamberler, nebiler, sahabeler şehri... Şairler diyarı...Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının buluşma noktası... Tarih ve kültür hazinesi Diyarbakır'dan son notlar... Yarın.

Diyarbakır... Huzur içinde... Vali Ali İhsan Su, dedi ki... Yarın.