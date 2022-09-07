DİYARBAKIR

Kuzey Mezopotamya... 9 bin yıllık tarih... Diyarbakır Kalesi... Çin Seddi'nden sonraki en uzun surlar... 5.5 kilometre... Hanlar... Kervansaray... Malabadi Köprüsü... Tarih ve kültür kenti.

Uçaklar dolu geliyor... İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... Düsseldorf'tan.







Vali Ali İhsan Su, "Huzur" diyor... "Güvenlik" diyor... Ve ekliyor:

- Huzur... Her şeyin başı huzur... Görüyorsunuz, şehir nasıl da canlı... Huzur, hayatın her bölümüne yansıyor... Turizme... Ekonomiye.

Bu yıl gelen turist sayısı, 600 binin üzerinde.

Akşamları... Diyarbakır cıvıl cıvıl.

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Kırsalda 'mozzarella'

Diyarbakır'da 18 ayrı kadın kooperatifi var... Kadınlar çalışıyor... Üretiyor... Satıyor... Aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kırsalda... Kadınlar, mozzarella peyniri üretiyor... Manda sütünden.







Vali Ali İhsan Su, kadınlara eğitim desteği de sağlıyor, mozzarella üretimi için malzeme desteği de.

Üretimler markalı.

İmkân verilince... Desteklenince... Kadın, mucizeler yaratıyor.

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İşte kardeşlik

Cami çok... Ulu Cami... Safa Camii... Behram Paşa Camii... Nebi Camii... İskender Paşa Camii... Dört Ayaklı Minare... Kale Camii... Hepsi de tarihi eser.

Kilise de çok... Surp Giragos Ermeni Kilisesi restore edilmiş... İbadete açılmış.

Bölge... Türk, Arap, Kürt, Ermeni, Süryani, Yahudi, Zaza'nın yüzyıllarca iç içe, kardeşçe yaşadığı bir coğrafya... "Ah bir de içeriden, dışarıdan kaşıyanlar olmasa."

Gündüz Ulu Cami'ye gittik... Caminin önü kalabalıktı.

Akşam... Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ne... Kilisenin önü, çay, kahve içilecek mekân... Dondurma da var, şarap da.

Türk... Kürt... Zaza... Ermeni... Dün olduğu gibi, bugün de aynı masada... Kardeş kardeş... Bir iskemle çektik, aralarına oturduk.

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Siyaset... Anket

Sabah serinliğinde şehri gezdik... Sonra... Sıcak, sıcak, sıcak... Dışarıda bulunmak mümkün değil.

Akşama doğru hava biraz serinler gibi oldu... Ziyaretlere devam.

Hava kararınca... Diyarbakır'ın tadına doyum olmuyor.

Caddeler kalabalık... Yeme içme mekânları tıklım tıklım.

Kalabalığa karışıp da siyaseti sormamak olur mu?







Bölgede siyaset dün olduğu gibi bugün de 2 partili... AK Parti ile HDP.

İyi Parti... Eh... Var ama AK Parti ve HDP kadar güçlü değil... İyi Parti'nin varlığı, Ensarioğlu'ndan dolayı. Galip Ensarioğlu... Eski DYP'li... Eski milletvekili... Eski bakan.

Halkın gündeminin ilk sıralarında, "seçim yok".

HDP seçmen nabzının attığı yerler... Barış Kahvesi... Yüksek Kahve... Sanat Sokağı... Ulu Cami önündeki meydan... HDP tabanı, "6'lı masaya karşı... Masanın altında, üstünde, ayağında HDP'yi görmek istemiyor".

AK Parti seçmeninin havası... Herkes, "Adaylar çok önemli" diyor.

Sokağın sesi... Özetle... "Mazot fiyatı insin, siyasi dengeler değişir."

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İnsana dokunmak

Mersin Valisi iken de böyleydi... Halkın içindeydi... İlçede... Köyde... Kahvede.

Ali İhsan Su... Şimdi Diyarbakır Valisi.

Kahveye giriyor, oturuyor... Gelsin çay, kahve.

Diyarbakırlı... Valisini yanında görünce... Saygıda kusur etmiyor...







Derdini söylüyor... Sohbet, uzayıp gidiyor.

Tebrikler Vali Bey... Sokakta, kahvede, çarşıda halkın arasında olduğu için.

Vali Ali İhsan Su, dedi ki:

Boşuna söylenmemiş; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."

Ben hizmet için buradayım... Görev yaparken, insana dokunmak şart... Çok önemli... Olmazsa olmaz.

Halka güler yüz göstereceksin... Sorununu çözeceksin... Çözemiyorsan, neden çözemediğini izah edeceksin.

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Karpuz yarışması

Karpuz... Marketlerde... Cadde ve sokak satıcılarında... Her yerde karpuz... Meşhur Diyarbakır karpuzu... 20... 30 kilogram.

Her yıl, yarışma yapılır.

İlk üç dereceye giren, en ağır karpuzu yetiştirene ödül verilir.

2020'nin şampiyon karpuzu, 56 kilo 200 gramdı. 2021'de birincilik, 45 kilo 500 gram. Vali Ali İhsan Su, dedi ki:

- Bir heyet kurduk... En büyük karpuzu bu heyet belirleyecek.

Jüri, görev başında... 2022'nin ilk 3'ü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Günün konusu

Gazeteci de konuşuyor, emekli de, esnaf da... Herkesin dilinde aynı sözler:

"TOKİ, evi olmayanlara ev yapacak... 3 bin 900 konut."

Diyarbakırlı, havaya girmiş... Beklenti yüksek.

Mürsel Acar'a sorduk... Gazeteci... "Kim söyledi? Kesin mi?" diye.

Mürsel, "Herkes bunu konuşuyor... 3 bin 500 konut Diyarbakır'da iyi bir hava yarattı" dedi.

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Uyuşturucu mücadelesi

Hüseyin Kaçar... Güneydoğu Bölge Temsilcimiz... "Valimiz, uyuşturucu konusunda çok hassas" dedi:

- Polis... Jandarma... Kenevir yetiştirenlere göz açtırmıyor.

Vali Ali İhsan Su, konuyla ilgili şunları söyledi:

56 milyon kök kenevir imha edildi.

900'ün üzerinde gözaltı... 200'ün üzerinde de tutuklama var.

Polisimiz, jandarmamız 7/24, gece-gündüz mücadeleyi sürdürüyor.

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Sevindik

Yüzme bilmeyen kalmasın... Yaz döneminde 22 bin çocuk, havuzlarda yüzme öğrenmiş... Ayrıca... İsteyen basketbol oynamış, isteyen futbol.

Vali Ali İhsan Su ile sporu konuşurken... Söz eğitimden açıldı... Vali Bey:

- 10 bin çocuğumuza eksik kaldığı derslerde tamamlama için yardımcı olundu.

Bunlar... Sevinilecek şeyler.

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Değişim

Diyarbakır... Huzur içinde... Rahatça gezebilirsiniz.

Ama... Sıcak mı sıcak.

Ekimde gelmenizi öneririz... Kasım da olabilir... Değişimi görmelisiniz.